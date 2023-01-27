Подходит к концу очередная рабочая неделя. Пятница выдалась богатой на события. RUS TVNET собрал все самое важное за 27 января.
ГЛАВНОЕ ЗА 27 ЯНВАРЯ ⟩ Посол Латвии покидает РФ, бойкот в "Согласии" и надписи "годен до" на продуктах
Новости Латвии:
Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель, сообщает МИД России. Как сообщает министерство, временная поверенная в делах Латвии Атация Рутка была вызвана в МИД России, ей выражен протест в связи с решением Риги понизить уровень дипломатических отношений.
Организации партии "Согласия" Резекне, Резекненского края и Лудзенского края призывают игнорировать предстоящий съезд, который состоится 28 января, но выходить из партии не планируют, сказано в обнародованном сегодня, 27 января, заявлении, подписанном мэром Резекне Александром Барташевичем, председателем Резекненской краевой организации партии Екатериной Ивановой и председателем Лудзенской краевой организации Евгенией Кущей.
Государственная полиция направила в прокуратуру дело в отношении двух лиц за возможную торговлю людьми на рыбоперерабатывающем предприятии, где трудовой эксплуатации подвергались не менее трех человек, сообщили в полиции.
В конце этой недели, 28 и 29 января, пользователям не будет доступен портал услуг госуправления Latvija.lv и электронные услуги, сообщили в Министерстве защиты среды и регионального развития.
Во вторник, 24 января, незадолго до 1:00, во время патрулирования сотрудники Рижской муниципальной полиции услышали голос человека, зовущего на помощь, после чего обнаружили, что молодой человек оказался в воде до подмышек в Городском канале и не мог выбраться самостоятельно.
За неполных четыре месяца в тароматах сети магазинов Lidl было пожертвовано почти пять тысяч евро в рамках благотворительного проекта "Старость – это не одиночество", запущенного Латвийским обществом самаритян (LSA) в сотрудничестве с ритейлером Lidl Latvija для поддержки одиноких пожилых людей. В благодарность за отзывчивость своих клиентов Lidl удваивает сумму пожертвования и увеличивает общую сумму до 10 тысяч евро.
С 26 января Swedbank начал платить клиентам проценты по ставке 0,3% в год за накопления на "Накопителе". Впредь раз в квартал клиенты Swedbank, которые используют инструмент "Накопитель" в валюте евро, будут получать процентный платеж от банка как пополнение своего накопления.
Автомобили, которые конфискуют у пьяных водителей, на аукционах Службы госдоходов (VID) может приобрести любой желающий. На таких аукционах начальная цена не устанавливается - кто больше предложит, тот транспортное средство и покупает, сообщает lsm.lv.
В конце этой недели мороз сменится оттепелью и небольшими осадками, в понедельник пройдут дожди и снег, однако в течение следующей недели станет прохладнее, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
После почти четырех лет поисков найдена гражданка Литвы, которая уехала в Малайзию и прервала связь с родителями, сообщает LRT.
В 2022 году российские экспортные компании более чем вдвое увеличили продажи сжиженного нефтяного газа в страны Балтии, и часть этого газа затем была продана Украине, сообщает Reuters со ссылкой на источники информации среди торговцев и перевозчиков.
В Новом Орлеане, США, застрелен 30-летний латвиец, сообщает портал Apollo.lv со ссылкой на американские СМИ. По информации полиции города, мужчину зовут Янис Гайлис. Полиция сообщила, что латвиец был застрелен неподалеку от заброшенного многоквартирного комплекса. В него выстрелили несколько раз.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Польша предоставит украинской армии еще 60 танков PT-91 Twardy вместе с ранее анонсированными 14 танками Leopard 2, пишет Русская служба BBC.
Отправка российских заключенных на войну с Украиной в составе ЧВК "Вагнер" стала обыденным делом. ФСИН на этот счет не высказывается. Крупнейшие СМИ публикуют видео со встреч владельца ЧВК Евгения Пригожина с бывшими зэками. Кремль пространно говорит о "помилованиях", которые происходят "в строгом соответствии с законом". Некоторых погибших бойцов, осужденных за тяжкие преступления - в том числе убийства - хоронят с военными почестями. Семьи других заключенных месяцами пытаются узнать, что с их близкими - и получают отписки.
Глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил о возможном бойкоте Олимпиады-2024 в Париже из-за позиции Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть в международный спорт представителей России и Беларуси.
В четверг власти США выдвинули против пяти полицейских обвинения в убийстве второй степени в связи с избиением темнокожего мужчины, сообщает AFP.
Российский комик, шоумен и телеведущий Максим Галкин вышел на связь с подписчиками прямо во время велосипедной прогулки по берегу моря. Артист на двух языках - грузинском - пригласил своих зрителей на концерт в Тбилиси, который пройдет 11 февраля в Тбилисской филармонии. "А-а-а, чуть в море не упал", - сказал Максим во время анонса.
Интересное чтиво:
Последнее время в Европе все чаще говорят об отмене маркировки срока годности для определенных продуктов питания. На полках магазинов Великобритании уже заняли свое место пачки молока, на которых не указан срок годности, а жителям предлагают самим определять, не испортился ли продукт. Такая практика вводится не просто так. Зачем отменять маркировку срока годности на продуктах питания и что происходит в латвийских магазинах, разбирался RUS TVNET.
Девочка, смотрящая с фотографии, красивая. Это 10-летняя Марибелла, жизнь которой оборвалась в момент, когда днем 15 января она вышла на лед реки Илуксте. Почему Марибелла в тот день вместе с сестрой пошла на реку, можно ли было предотвратить трагедию и какова ее короткая история жизни - это вопросы, ответы на которые онлайн-журнал Klik искал в Илуксте.
В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью к онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов, пишет Rus.Postimees.
На этой неделе стало известно, что стрелки Часов Судного дня были переведены вперед. Как сообщается, так близко к катастрофе мир не был ни разу. Как реагировать - сложно сказать, но вот пользователи Twitter спасаются от тревожных мыслей с помощью чувства юмора.
Бразилец Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, и до недавнего времени он считался примером для подражания и любящим мужем красавицы Джоаны Санс. Однако недавние обвинения футболиста в изнасиловании нанесли заметный урон по его репутации.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!