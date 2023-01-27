ГЛАВНОЕ ЗА 27 ЯНВАРЯ ⟩ Посол Латвии покидает РФ, бойкот в "Согласии" и надписи "годен до" на продуктах

Интересное чтиво:

Последнее время в Европе все чаще говорят об отмене маркировки срока годности для определенных продуктов питания. На полках магазинов Великобритании уже заняли свое место пачки молока, на которых не указан срок годности, а жителям предлагают самим определять, не испортился ли продукт. Такая практика вводится не просто так. Зачем отменять маркировку срока годности на продуктах питания и что происходит в латвийских магазинах, разбирался RUS TVNET.

Девочка, смотрящая с фотографии, красивая. Это 10-летняя Марибелла, жизнь которой оборвалась в момент, когда днем 15 января она вышла на лед реки Илуксте. Почему Марибелла в тот день вместе с сестрой пошла на реку, можно ли было предотвратить трагедию и какова ее короткая история жизни - это вопросы, ответы на которые онлайн-журнал Klik искал в Илуксте.

В трудной ситуации, когда вдруг приходится обращаться за помощью к онкологу, хочется чтобы врач был в курсе самых передовых и перспективных разработок в своей области. Именно поэтому онколог Сандра Казе отправилась на другой конец света учиться у ведущих специалистов, пишет Rus.Postimees.

На этой неделе стало известно, что стрелки Часов Судного дня были переведены вперед. Как сообщается, так близко к катастрофе мир не был ни разу. Как реагировать - сложно сказать, но вот пользователи Twitter спасаются от тревожных мыслей с помощью чувства юмора.

Бразилец Дани Алвес является самым титулованным футболистом мира, и до недавнего времени он считался примером для подражания и любящим мужем красавицы Джоаны Санс. Однако недавние обвинения футболиста в изнасиловании нанесли заметный урон по его репутации.