Главное за 5 июня ⟩ Соседи Ринкевича, Латвия отказала в убежище и хаос в российских войсках

Несколько российских радиостанций, вещающих на Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области в понедельник, 5 июня, прозвучало ложное сообщение о "вторжении украинских войск", "введении военного положения" и "объявлении общей мобилизации", сообщает российское СМИ "Медуза".

В воскресенье недалеко от Вашингтона, США, разбился гражданский самолет. На месте аварии выживших найдено не было. Известно, что истребители F-16 перед крушением самолета пытались его перехватить, пишет портал Apollo со ссылкой на CNN.

В Австралии помиловали женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме по обвинению в убийстве своих четырех малолетних детей.

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С 30 мая по 3 июня в кинотеатре Splendid Palace в Риге прошла первая в Латвии полная ретроспектива фильмов российского кинорежиссера Андрея Звягинцева. О кажущейся беспросветности собственных фильмов, пережитой коме, войне и актере из Латвии в одном из последних фильмов постановщик рассказал на встрече с поклонниками в воскресенье.

Микрорайоны Риги, где запланировано наименьшее количество инвестиций в инфраструктуру, критикуют 1 редакцию Плана развития районных центров на 2024-2028 годы за "несправедливое обращение". Непонятно, почему в некоторых районах, например в Дарзини, планируются большие инвестиции в развитие, а в исторических кварталах, таких как Торнякалнс, Болдерая и Югла, благоустройство будет "маломасштабным". Остроумные комментарии в Twitter заслужила включенная в план современная "модель 15-минутного города". Публичное обсуждение плана будет продолжаться до 21 июня.

За закрытыми дверями в латвийском суде идет борьба за более чем 70 миллионов евро. Прокуратура хочет их конфисковать, так как считает, что как минимум часть денег была получена преступным путем и впоследствии отмыта в банке ABLV. Владельцы денег это отрицают.

Во вторник вечером в половине одиннадцатого должен был завершиться аукцион в онлайн-среде Osta.ee, в рамках которого продавали пикап Nissan Navara, внешний вид и регистрационный номер которого точно такие же, как у автомобиля той же марки, который НКО United Delivery Mission отправила в Украину в начале сентября прошлого года, пишет Rus.Postimees.

Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.

Британская спортсменка Эмма Паллант пошла на очень смелый шаг, опубликовав в социальных сетях фотографию, привлекающую внимание к известной всем женщинам проблеме.