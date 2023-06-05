Главное за 5 июня ⟩ Соседи Ринкевича, Латвия отказала в убежище и хаос в российских войсках

Первый летний понедельник встретил валом новостей о войне в Украине, где российская армия и ЧВК "Вагнер" уже начали воевать друг с другом. Латвия же ближе знакомится с новоизбранным президентом страны. Об этих и других событиях подробнее читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Программа RUS LSM "Сегодня вечером" побывала в Юрмале "в гостях" у новоизбранного президента Латвии Эдгара Ринкевича и поговорила с его соседями, узнав немного больше о том, какой он человек - будущий глава государства.
Латвийская Республика отказала в предоставлении убежища родившемуся в Латвии гражданину России, который утверждал, что Россия хочет отправить его воевать в Украину, свидетельствует решение суда.
Сегодня неожиданно умерла актриса театра "Дайлес" Лилита Озолиня (19.11.1947 - 5.06.2023.). Ее талант и интеллигентность были неотъемлемой частью театра "Дайлес" уже более полувека. В театре актриса работала с 1966 года и ее легенда стала частью канона театра "Дайлес". Сегодня театр также распространил траурное послание.
Председатель правления Лиепайского автобусного парка Анна Валтере выступила с заявлением о том, что инцидент на автобусном рейсе Лиепая - Ница, о котором стало известно всей Латвии, расследован.
Председатель Сейма Эдвард Смилтенс в передаче Латвийского радио Krustpunktā признался, что допустил ошибку, приняв участие во встрече сборной Латвии по хоккею по ее возвращении с чемпионата мира.
31 мая водитель запечатлел, как в Юрмале автомобиль на ощутимо высокой скорости пересек перекресток на желтый сигнал светофора. Портал Apollo.lv связался с Государственной полицией в связи с опубликованным в соцсетях видео.
С этого дня увеличится количество рейсов на нескольких маршрутах рижского общественного транспорта, сообщила агентству LETA представитель ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
"Я живу в сельской местности в Саулкрасты, во время прогулки с собакой в лесу у дома нашла грибы. Нашла шесть подберезовиков, один из которых был червивый. Сейчас лес сухой. Грибы росли на краю дороги, проезженной трактором", - рассказала TVNET читательница Олита.
За рубежом:
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в воскресенье, 4 июня, опубликовал в Telegram-канале своей пресс-службы видеоролик с допросом человека, который называет себя командиром 72-й бригады ВС РФ Романом Веневитиным. Веневитин признается в том, что в состоянии алкогольного опьянения из-за "личной неприязни к ЧВК "Вагнер"" обстрелял принадлежащий ЧВК автомобиль, а также разоружил группу пригожинских боевиков.
Министерство обороны России выступило с заявлением о том, что утром 4 июня Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление. Речь идет о пяти участках фронта на южнодонецком направлении, пишет "Медуза".
В понедельник, 5 июня, президент Беларуси во время встречи с губернатором Калининградской области России Антоном Алихановым в очередной раз выступил с угрозами в адрес стран Балтии и Польши, пишет белорусский портал "Зеркало" со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.
Несколько российских радиостанций, вещающих на Ростовскую, Белгородскую и Воронежскую области в понедельник, 5 июня, прозвучало ложное сообщение о "вторжении украинских войск", "введении военного положения" и "объявлении общей мобилизации", сообщает российское СМИ "Медуза".
В воскресенье недалеко от Вашингтона, США, разбился гражданский самолет. На месте аварии выживших найдено не было. Известно, что истребители F-16 перед крушением самолета пытались его перехватить, пишет портал Apollo со ссылкой на CNN.
В Австралии помиловали женщину, 20 лет отсидевшую в тюрьме по обвинению в убийстве своих четырех малолетних детей.
Интересное чтиво:
С 30 мая по 3 июня в кинотеатре Splendid Palace в Риге прошла первая в Латвии полная ретроспектива фильмов российского кинорежиссера Андрея Звягинцева. О кажущейся беспросветности собственных фильмов, пережитой коме, войне и актере из Латвии в одном из последних фильмов постановщик рассказал на встрече с поклонниками в воскресенье.
Микрорайоны Риги, где запланировано наименьшее количество инвестиций в инфраструктуру, критикуют 1 редакцию Плана развития районных центров на 2024-2028 годы за "несправедливое обращение". Непонятно, почему в некоторых районах, например в Дарзини, планируются большие инвестиции в развитие, а в исторических кварталах, таких как Торнякалнс, Болдерая и Югла, благоустройство будет "маломасштабным". Остроумные комментарии в Twitter заслужила включенная в план современная "модель 15-минутного города". Публичное обсуждение плана будет продолжаться до 21 июня.
За закрытыми дверями в латвийском суде идет борьба за более чем 70 миллионов евро. Прокуратура хочет их конфисковать, так как считает, что как минимум часть денег была получена преступным путем и впоследствии отмыта в банке ABLV. Владельцы денег это отрицают.
Во вторник вечером в половине одиннадцатого должен был завершиться аукцион в онлайн-среде Osta.ee, в рамках которого продавали пикап Nissan Navara, внешний вид и регистрационный номер которого точно такие же, как у автомобиля той же марки, который НКО United Delivery Mission отправила в Украину в начале сентября прошлого года, пишет Rus.Postimees.
Еженедельно портал RUS TVNET рассказывает, как знаменитости провели свои выходные.
Британская спортсменка Эмма Паллант пошла на очень смелый шаг, опубликовав в социальных сетях фотографию, привлекающую внимание к известной всем женщинам проблеме.
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