Подходит к концу рабочая неделя, а между тем, в своей ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о важнейших новостях за пятницу, 9 июня.
Главное за 9 июня ⟩ Можно ли пить воду в Риге, насилие над 16-летней девочкой и украинское наступление
Новости Латвии:
В начале мая в Риге заработали новые уличные краны с питьевой водой. С этого года их в столице станет в два раза больше, чем в прошлом, и это не предел - в планах сделать сеть еще масштабнее. Где краны можно найти уже сейчас, где они появятся в будущем и насколько качественная там вода, выяснил RUS TVNET.
Как сообщает передача Degpunktā на TV3, в среду, 7 июня, на железнодорожных путях на окраине Резекне погибла 15-летняя девочка.
В четверг, 8 июня, вскоре после 22:00 вечера, в одной из палат Огрской больницы загорелась кровать и пламя перекинулось на человека. Пожар возник, когда пациент закурил сигарету под одеялом в своей палате, нарушив правила внутреннего распорядка больницы.
Госполиция за нападение на 16-летнюю девушку задержала ранее судимого за преступления на сексуальной почве мужчину, который пять дней назад был освобожден из тюрьмы, сообщили агентству LЕТА в полиции.
Водитель автобуса, который предлагает последней пассажирке пять евро за секс, не принимает отказа и едет за ней по пустынной проселочной дороге, говоря, что у него "давно ничего не было" - это скандал. Вечером в субботу, 3 июня, инцидент в автобусе Лиепая - Ница поднял на ноги всю Латвию. Но что будет дальше?
Генеральный прокурор Юрис Стуканс решил извиниться перед латвийской общественностью из-за своих высказываний в интервью журналу Ieva о недавнем убийстве женщины в Екабпилсском крае.
Лидер партии "Согласие", депутат Европарламента Нил Ушаков подал в Европарламент петицию, требуя, чтобы Латвия автоматически предоставляла статус постоянного жителя ЕС тем гражданам России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии, не требуя знания государственного языка и наличия минимального уровня дохода.
За рубежом:
Департамент полиции и погранохраны Эстонии (PPA) в четверг, 8 июня, по предложению Полиции безопасности аннулировал вид на жительство женщины, которая воздействием в пользу России представляла угрозу для безопасности Эстонии.
В российском городе Воронеже на юго-западе страны разбился беспилотник, сообщил губернатор области Александр Гусев. Telegram-каналы сообщают, что начиненный взрывчаткой БПЛА врезался в жилой дом. На видео в социальных сетях, видно, как дрон врезается примерно в середину многоквартирного дома и взрывается.
28 мая, когда в России отмечали День пограничника, лейтенант ВКС РФ Дмитрий Мишов нелегально переходил границу с одной из стран Балтии. 30 мая он встретился в Вильнюсе с специальным корреспондентом Би-би-си Ильей Барабановым и рассказал, почему не хочет участвовать в российской агрессии против Украины, как больше года пытался покинуть ряды российской армии и что военные думают о ежедневных сводках от генерала Игоря Конашенкова. В день публикации этого интервью Мишов сдался миграционным властям Литвы.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинская армия начала наступление. Об этом пишет Русская служба BBC.
Служба безопасности Украины (СБУ) утверждает, что перехватила телефонный разговор российских военнослужащих, который подтверждает, что подрыв Каховской ГЭС осуществили россияне, сообщает "Униан".
Хотя нет данных о действительном существовании заговоров, Путин воспринимал их именно так, отмечает издание.
Интересное чтиво:
13 июня в Театре имени Эдуарда Смильгиса пройдет венгерская постановка LetMeC_natur только для обнаженных зрителей. Купив билет, человек соглашается, что будет смотреть спектакль голым.
На одном из египетских курортов на Красном море в месте для плавания неожиданно появилась акула, которая напала на отдыхающего россиянина. Мужчина погиб, сообщили зарубежные СМИ в четверг, 8 июня, ссылаясь на заявления египетских и российских властей.
Сотрудники молодежного центра Вяэтса (Эстония) предупреждают, что среди детей стал распространяться новый крайне опасный тренд под названием Blackout challenge, пишет Rus.Postimees.
Европейские гастроли группы Rammstein начались 22 мая с концерта в Вильнюсе. После этого коллектив попал в секс-скандал вокруг солиста Тилля Линдеманна. Спустя почти две недели скандал не только не затихает, но еще и оброс новыми подробностями. RUS TVNET решил собрать все, что известно на данный момент.
Первая и единственная пиццерия, которая получила международный официальный сертификат от ассоциации Associazione Verace Pizza Napoletana, находится в Лиепае, передает Receptes со ссылкой на Liepāja.lv.
Давняя мечта сельской учительницы Олвии Паукште о собственной лошади закончилась смертью кобылы Палмеры и уголовным процессом по обвинению в жестоком обращении с животным. Защита утверждает, что у лошади было несколько заболеваний и Олвия пыталась спасти ей жизнь согласно указаниям специалиста. Пока часть общества требует для женщины реального тюремного срока, другие считают, что идет "охота на ведьм".
Начало лета, парк развлечений для всей семьи и колоссальное разнообразие вкусного и нового мороженого по "тающим" ценам - все это, а также "вкусная" музыкальная и культурная программа с концертами любимых латвийских исполнителей ждет посетителей первого Рижского фестиваля мороженого.
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