Главное за 9 июня ⟩ Можно ли пить воду в Риге, насилие над 16-летней девочкой и украинское наступление

Новости Латвии:

В начале мая в Риге заработали новые уличные краны с питьевой водой. С этого года их в столице станет в два раза больше, чем в прошлом, и это не предел - в планах сделать сеть еще масштабнее. Где краны можно найти уже сейчас, где они появятся в будущем и насколько качественная там вода, выяснил RUS TVNET.

Как сообщает передача Degpunktā на TV3, в среду, 7 июня, на железнодорожных путях на окраине Резекне погибла 15-летняя девочка.

В четверг, 8 июня, вскоре после 22:00 вечера, в одной из палат Огрской больницы загорелась кровать и пламя перекинулось на человека. Пожар возник, когда пациент закурил сигарету под одеялом в своей палате, нарушив правила внутреннего распорядка больницы.

Госполиция за нападение на 16-летнюю девушку задержала ранее судимого за преступления на сексуальной почве мужчину, который пять дней назад был освобожден из тюрьмы, сообщили агентству LЕТА в полиции.