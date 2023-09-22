Главное за 22 сентября ⟩ Инсценировка похорон, удар по Севастополю и Мамыкин у Соловьева

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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к новому премьер-министру Латвии Эвике Силине. Ответы рижан смотрите на видео!

Вторая величайшая, сильнейшая в военном отношении и самая свободная страна мира сразу после России - Северная Корея. Именно с таким пафосом всю прошлую неделю транслировались идеологические послания в пропагандистских передачах Кремля о визите в Россию северокорейского лидера Ким Чен Ына.

59-летняя исследователь Илзе думала, что заработает много денег, инвестируя в международную платформу финансового рынка, однако в реальности она отдала мошенникам взятые в быстрых кредитах деньги, которые, находясь на госслужбе, зарабатывала бы почти три года. Она - одна из многих сотен жителей Латвии, которые, сами подтверждая платежи, попали в ловушку цифровых мошенников.

Историк Юлия Латынина в рамках проекта "Грэммедиана" на YouTube-канале "И Грянул Грэм" объяснила, как создаются исторические мифы и почему они очень живучи.

​Президент Украины Владимир Зеленский с понедельника находится в США. В среду он выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН, в четверг провел встречи в американском Конгрессе, а затем встречается с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Когда в 1960-х годах будущий главный психиатр Арво Хауг, являясь молодым врачом, начал принимать своих первых пациентов, в психиатрической сети Эстонии было гораздо больше пациентов, чем сейчас. Для больных имелись тысячи мест, а диспансер города Таллинна даже содержал собственный свинарник, чтобы кормить пациентов психиатрической клиники. Об этом рассказывает Rus.Postimees.

В интернете широко распространена информация, что в КНР якобы нельзя спасать утопающих, причём этот запрет закреплен законодательно. "Проверено.Медиа" рассказывает, так ли это.

Получится ли у вас угадать написание всех семи слов и словосочетаний в нашем тесте? Давайте узнаем!