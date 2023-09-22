Главное за 22 сентября ⟩ Инсценировка похорон, удар по Севастополю и Мамыкин у Соловьева

Подошла к концу очередная рабочая неделя. В Латвии много проблем, связанных с движением - готовятся запретить машины с российскими и белорусскими номерами, часть штрафов за превышение скорости могут признать недействительными, а "Город для людей" требует новую полосу для общественного транспорта. За рубежом же продолжается война в Украине - у ВСУ новые успехи, а на помощь российской пропаганде поспешил Андрей Мамыкин. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Верховный суд возобновил уголовные дела в отношении женщины, которая, уклоняясь от ответственности, инсценировала собственные похороны и несколько лет успешно выдавала себя за умершую, сообщает Latvijas Avīze.
Отец-одиночка Зинтис Гривиньш своим опытом воспитания в одиночку ребенка поделился в ток-шоу Zilonis studija.
Министерство юстиции подготовит законопроект, запрещающий пребывание в Латвии зарегистрированных в России и Беларуси транспортных средств, сообщила в Twitter министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.
В среду, 20 сентября, спикером Сейма была избрана представитель Союза зеленых и крестьян (СЗК) Дайга Миериня, выдвинутая коалицией. Портал LSM.lv отмечает, что год назад Миериня защищала кандидатуру на пост премьер-министра бывшего мэра Вентспилса и нынешнего депутата Вентспилсской думы Айвара Лембергса ("Латвии и Вентспилсу"), обвиняемого в коррупционных преступлениях.
Поставщик лицензий для фоторадаров, представитель производителя радаров Sensys Gatso Group в Латвии SIA Burde B.V. винит Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) в незаключении нового договора на поставку лицензий на регулирование скорости, в результате чего штрафы, выписанные с 30 июля 2023 года, являются незаконными и могут быть отменены. При этом в CSDD убеждены, что контроль скорости со стационарными фоторадарами происходит законно, так как все оборудование проверено и верифицировано, поэтому правовых оснований для отмены штрафов нет.
Год назад в доме Mellupu, в Цесисском крае, произошли напряженные события. Когда дочь привезла домой четырех выпивших друзей, между ними и родителями развернулась драка, которая закончилась стрельбой, сообщает передача LTV 4. studija.
Во дворе дома в рижском микрорайоне Иманта под покровом темноты были подожжены два автомобиля, которые к утру полностью сгорели. Происшествие и сам поджигатель попали на камеру наблюдения, сообщает программа Degpunktā на TV3.
За рубежом:
В пятницу, 22 сентября, украинская армия нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе в оккупированном Крыму, сообщил назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.
В четверг, 21 сентября, бывший депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин принял участие в программе российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не смог встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским "из-за ограниченного времени". Глава Польши рассказал телеканалу TVN24, что в то время, когда он должен был встретиться с Зеленским, он выступил с речью на трибуне ООН.
Бронетехника ВСУ прорвала главную линию российской обороны под Работино, пишет "Медуза" со ссылкой на Wall Street Journal. Издание сообщает, что ВСУ смогли преодолеть противотанковые препятствия.
Российский хоккейный защитник Никита Задоров, много лет игравший в хоккей в Северной Америке, в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю рассказал, что он против войны России в Украине и не поддерживает руководство страны, в том числе Владимира Путина. Он осознает, что больше не сможет вернуться в Россию.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей столицы, как они относятся к новому премьер-министру Латвии Эвике Силине. Ответы рижан смотрите на видео!
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