Главное за 17 июля Письма от PMLP, противотанковые ежи и рижане про запрет TikTok

Лето официально перевалило за экватор. PMLP сообщает гражданам России об изменениях в законодательстве, восточная граница становится безопаснее, а в Европе готовятся к потенциальному избиранию Дональда Трампа. Об этих и других новостях, произошедших 17 июля, читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) в начале августа разошлет примерно 4650 гражданам России информационные письма о том, какие действия необходимо предпринять, чтобы иметь возможность остаться в Латвии после вступления в силу 18 июля последних поправок к закону об иммиграции, сообщили агентству LETA в PMLP.
На восточной границе Латвии установят противотанковые ежи. Фотографией грузовика с противотанковыми заграждениями в своем микроблоге X поделился президент Эдгар Ринкевич.
Днем в субботу, 13 июля, водитель в Ильгюциемсе доставил хлопоты нескольким жителям микрорайона, сообщает программа Degpunktā.
В конце прошлой недели в Латвии от электротравмы пострадал 13-летний подросток, который своими силами пытался отремонтировать невыключенный электроприбор, сообщили RUS TVNET в AS Sadales tīkls. Прикоснувшись к неизолированному проводу, молодой человек получил удар током, из-за чего пережил кратковременную клиническую смерть. Пострадавший доставлен в больницу.
Сотрудники Государственной полиции просят помощи в установлении личностей лиц на фото, которые около 2:30 ночи 5 мая этого года проходили мимо Центрального железнодорожного вокзала Риги, сообщили в полиции.
На фестивале Positivus отменены выступления группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump God, сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.
Клуб НХЛ "Ванкувер Кэнакс" заключил контракт с латвийским вратарем Артуром Шиловым на два сезона, сообщил во вторник клуб.
За рубежом:
IKEA просит всех, у кого имеется внешний аккумулятор VARMFRONT с определенным номером модели и маркировкой даты, немедленно прекратить его использование и связаться с фирмой для возврата денег или замены товара, сообщает Rus.Postimees.
Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, он немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной, говорится в частном письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам Европейского союза, с которым ознакомилась британская газета Financial Times.
Не откладывая в долгий ящик, европейские политики и дипломаты начали готовиться к изменениям в отношениях с США в случае избрания Дональда Трампа в ноябре.
На въезде в населенные пункты установят КПП, а пропускать будут только мужчин в сопровождении военных, заявил губернатор Белгородской области.
Во вторник, 16 июля, на Южную Европу и Балканы обрушилась волна горячего воздуха из Африки, в результате чего температура приблизилась к 40 градусам по Цельсию.
По воспоминаниям жителя эстонской волости Кадрина Арне Кастемяэ, в 1945 году в братской могиле на улице Парги были захоронены останки как советских, так и немецких солдат, причем последние туда попали по ошибке. Во вторник, 16 июля, началась эксгумация останков с целью перезахоронить солдат там, где и должны покоиться мертвые люди - на кладбище, сообщает Rus.Postimees.
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RUS TVNET вышел на улицу, чтобы выяснить у жителей и гостей Риги, как они относятся к сбору подписей за запрет приложения TikTok на территории Латвии. Ответы смотрите на видео!
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