Главное за 17 июля Письма от PMLP, противотанковые ежи и рижане про запрет TikTok

На фестивале Positivus отменены выступления группы Royel Otis и рэпера Ski Mask The Slump God, сообщили организаторы мероприятия в социальных сетях.

Клуб НХЛ "Ванкувер Кэнакс" заключил контракт с латвийским вратарем Артуром Шиловым на два сезона, сообщил во вторник клуб.

За рубежом:

IKEA просит всех, у кого имеется внешний аккумулятор VARMFRONT с определенным номером модели и маркировкой даты, немедленно прекратить его использование и связаться с фирмой для возврата денег или замены товара, сообщает Rus.Postimees.

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США в ноябре, он немедленно потребует начала мирных переговоров между Россией и Украиной, говорится в частном письме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана лидерам Европейского союза, с которым ознакомилась британская газета Financial Times.

Не откладывая в долгий ящик, европейские политики и дипломаты начали готовиться к изменениям в отношениях с США в случае избрания Дональда Трампа в ноябре.

На въезде в населенные пункты установят КПП, а пропускать будут только мужчин в сопровождении военных, заявил губернатор Белгородской области.

Во вторник, 16 июля, на Южную Европу и Балканы обрушилась волна горячего воздуха из Африки, в результате чего температура приблизилась к 40 градусам по Цельсию.