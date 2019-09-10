Вт, 10.09.2019
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Комиссия предложила компенсировать доставку пенсий полностью

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Государству следовало бы компенсировать доставку пенсий в полном объеме, а не только ее удорожание, предложили сегодня на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам депутаты и приглашенные представители.

Как заявила на заседании председатель Латвийской федерации пенсионеров Айя Барча, на покрытие расходов по удорожанию пенсий в будущем году нужно около 2 млн евро, а на покрытие расходов по доставке пенсий полностью - 4 млн евро. Между тем объем накоплений в социальном бюджете составляет почти миллиард евро. 

С ее мнением согласился и представитель Юрмальского общества пенсионеров Имант Бурвис, который напомнил, что плата за получение пенсий на дому изначально была установлена, чтобы мотивировать пожилых людей выбирать другие способы доставки пенсий. Теперь ситуация изменилась, и пенсию на дому получают только те, кто иначе получить ее не может. Бурвис уверен, что доставка пенсий - это не услуга и не сервис, а обязанность государства. 

Депутат Илмар Дуритис заявил, что нужно начинать говорить о компенсации доставки пенсий людям, которым она действительно важна - инвалидам и людям старше 80 лет.

На заседании было названо несколько источников финансирования доставки пенсий - государственный бюджет, социальный бюджет,  средства на непредвиденные обстоятельства. 

По словам представителя Минблага Яны Муйжниеце, министерство согласно с тем, что удорожание доставки пенсий нужно компенсировать. Только на доставку пенсий инвалидам и людям старше 80 лет требуется 1,5 млн евро, а для всех, кто использует эту  услугу, - 2,1 млн евро, и разница между этими суммами невелика.

Глава комиссии по труду и социальным делам Андрис Скриде поручил Минблагу предложить конкретные варианты и обозначить источники финансирования для компенсации доставки пенсий. 

Договор о доставке пенсий на дом на два года заключен с "Latvijas pasts" и предусматривает повышение платы с нынешних 2,39 евро до 4,88 евро в будущем году и 5,28 евро в 2021 году. 

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