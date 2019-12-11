Совет по конкуренции разработал план удешевления лекарств

Министерство здравоохранения должно выдвинуть предложения по ограничению несоразмерной дороговизны медикаментов, о чем во вторник, 10 декабря, договорилась комиссия Сейма по труду и социальным делам. Об этом пишет Latvijas avīze.
Депутаты заслушали доклад руководителя Совета по конкуренции Скайдрите Абрамы о принципах формирования цен на лекарства в странах Балтии.
Она заявила, что в Латвии эти принципы неясны.
"Совет по конкуренции уже с 2009 года говорит Сейму о проблемах в принципах формирования цен на лекарства и необходимости их пересмотра, но никаких действий не последовало", - сказала Абрама без особой надежды.
Представитель Минздрава Инесе Каупере заявила, что на следующей неделе консультативный совет фармацевтической отрасли представит модели наценки на лекарства и обсудит, какая из них наиболее правильна.