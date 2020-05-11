Водителям региональных маршрутов разрешили не пускать пассажиров без масок

По ее словам, в последнее время количество пассажиров в региональных автобусах продолжает расти. С 12 мая перестанут действовать ограничения на количество пассажиров в салоне за счет продажи только половины билетов, но там, где это возможно, пассажирам следует рассаживаться по одному, соблюдая дистанцию 2 метра.

Также, если кабина водителя не отделена от салона, пассажиры не должны занимать места сразу за водителем.

Плоне рассказала, что водители каждый день дезинфицируют автобусы, особенно поверхности, к которым люди прикасаются чаще. Некоторые водители имеют в салонах средства для дезинфекции рук.

Автотранспортная дирекция просит пассажиров оценивать необходимость поездки и, если это возможно, выбирать альтернативные возможности передвижения.