Фото ⟩ В Плявниеках живут не только совы, но и белки. А вы их встречали?

Жительница одного из рижских микрорайонов Вера Воеводина, которая ранее присылала нам снимки сов, призналась, что в Плявниеках можно без труда встретить и белок.

Она не раз, прогуливаясь днем, встречала рыжих озорниц не только на деревьях, но и у самых ног. Они подходили близко и совсем не боялись.

Конечно, автор не могла пройти мимо и не сфотографировать пушистохвостых красавиц.

Белки в Плявниеках ФОТО: Вера Воеводина

Как признается Вера, друзья и коллеги уже шутят, что скоро она сменит профессию и пойдет работать фотографом в National Geographic.

Удивительно, но у нее действительно получается заснять животных в их естественной среде при обычных занятиях. Вот и на этот раз можно видеть, как белочка хозяйничает в дупле и держит в лапках добычу.

А вы встречали в наших парках белок?

Галерея: Белки в Плявниеках