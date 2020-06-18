Чт, 18.06.2020
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Фото ⟩ В Плявниеках живут не только совы, но и белки. А вы их встречали?

Белки в Плявниеках

ФОТО: Вера Воеводина

Помните, мы писали про рижанку, которая недалеко от дома обнаружила гнездо сов? Так вот, она же настолько вдохновилась фотосъемкой, что прислала нам снимки других обитателей Плявниекского леса - белок. 

Жительница одного из рижских микрорайонов Вера Воеводина, которая ранее присылала нам снимки сов, призналась, что в Плявниеках можно без труда встретить и белок. 

Она не раз, прогуливаясь днем, встречала рыжих озорниц не только на деревьях, но и у самых ног. Они подходили близко и совсем не боялись.

Конечно, автор не могла пройти мимо и не сфотографировать пушистохвостых красавиц. 

Белки в Плявниеках

ФОТО: Вера Воеводина

Как признается Вера, друзья и коллеги уже шутят, что скоро она сменит профессию и пойдет работать фотографом в National Geographic. 

Удивительно, но у нее действительно получается заснять животных в их естественной среде при обычных занятиях. Вот и на этот раз можно видеть, как белочка хозяйничает в дупле и держит в лапках добычу. 

А вы встречали в наших парках белок? 

Галерея: Белки в Плявниеках

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