Фото ⟩ В Плявниеках живут не только совы, но и белки. А вы их встречали?

Помните, мы писали про рижанку, которая недалеко от дома обнаружила гнездо сов? Так вот, она же настолько вдохновилась фотосъемкой, что прислала нам снимки других обитателей Плявниекского леса - белок.
Жительница одного из рижских микрорайонов Вера Воеводина, которая ранее присылала нам снимки сов, призналась, что в Плявниеках можно без труда встретить и белок.
Она не раз, прогуливаясь днем, встречала рыжих озорниц не только на деревьях, но и у самых ног. Они подходили близко и совсем не боялись.
Конечно, автор не могла пройти мимо и не сфотографировать пушистохвостых красавиц.
Как признается Вера, друзья и коллеги уже шутят, что скоро она сменит профессию и пойдет работать фотографом в National Geographic.
Удивительно, но у нее действительно получается заснять животных в их естественной среде при обычных занятиях. Вот и на этот раз можно видеть, как белочка хозяйничает в дупле и держит в лапках добычу.
А вы встречали в наших парках белок?
Галерея: Белки в Плявниеках
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