В здании "под снос" на улице Элизабатес сейчас 85 арендаторов

В здании на улице Элизабетес, 2, на месте которого планируется строить концертный зал, сейчас 85 арендаторов, сообщает агентство по управлению государственной недвижимостью Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).
Арендаторам VNĪ предложит альтернативные помещения в зданиях, которыми оно управляет.
Эксплуатацию здания "Всемирного торгового центра" планировалось прекратить с будущего года, так как система противопожарной сигнализации нуждалась в обновлении.
Здание площадью почти 15 000 кв. м находится в удовлетворительном техническом состоянии, но коммуникации устарели.
Здание ранее планировалось реконструировать для переселения в него учреждений, подведомственных Министерству экономики.
Во вторник правительство приняло решение снести здание "Всемирного торгового центра" и построить на его месте концертный зал.
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