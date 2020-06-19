В здании "под снос" на улице Элизабатес сейчас 85 арендаторов

Арендаторам VNĪ предложит альтернативные помещения в зданиях, которыми оно управляет.

Эксплуатацию здания "Всемирного торгового центра" планировалось прекратить с будущего года, так как система противопожарной сигнализации нуждалась в обновлении.

Здание площадью почти 15 000 кв. м находится в удовлетворительном техническом состоянии, но коммуникации устарели.

Здание ранее планировалось реконструировать для переселения в него учреждений, подведомственных Министерству экономики.

Во вторник правительство приняло решение снести здание "Всемирного торгового центра" и построить на его месте концертный зал.