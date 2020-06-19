Пт, 19.06.2020
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В здании "под снос" на улице Элизабатес сейчас 85 арендаторов

"Всемирный торговый центр"

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В здании на улице Элизабетес, 2, на месте которого планируется строить концертный зал, сейчас 85 арендаторов, сообщает агентство по управлению государственной недвижимостью Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ).

Арендаторам VNĪ предложит альтернативные помещения в зданиях, которыми оно управляет.

Эксплуатацию здания "Всемирного торгового центра" планировалось прекратить с будущего года, так как система противопожарной сигнализации нуждалась в обновлении.  

Здание площадью почти 15 000 кв. м находится в удовлетворительном техническом состоянии, но коммуникации устарели.

Здание ранее планировалось реконструировать для переселения в него учреждений, подведомственных Министерству экономики.

Во вторник правительство приняло решение снести здание "Всемирного торгового центра" и построить на его месте концертный зал.

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