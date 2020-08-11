Исследование: дезинформация о Covid-19 привела к смерти сотен людей

Дезинформация о новом коронавирусе привела к смерти сотен людей, а еще тысячи были вынуждены обратиться за медицинской помощью, свидетельствует новое исследование, опубликованное в журнале American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, пишет dpa.
Международная команда ученых из Австрии, Японии, Таиланда и других стран проанализировала данные, которые были собраны в ходе исследований с декабря 2019 года по апрель 2020 года.
Данные свидетельствуют, что около 800 человек умерли от употребления очень сильного алкоголя, чтобы продезинфицировать тело изнутри, а 5900 человек попали в больницу после употребления метанола. 60 из них потеряли зрение.
Циркулирующая в Индии дезинформация привела к тому, что люди в этой стране употребляли коровьи мочу и навоз в надежде, что это защитит их от нового коронавируса. В свою очередь в Саудовской Аравии "защитным средством" считалась моча верблюдов.
Исследование, в котором анализировались данные из 87 стран на 25 языках, свидетельствует о том, что азиаты и работники сферы здравоохранения осуждались и сталкивались с вербальными или физическими нападениями из-за пандемии.
Ученые призвали правительства и международные организации лучше предотвращать дезинформацию в интернете и сотрудничать с социальными компаниями СМИ, чтобы распространять правдивую информацию.
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