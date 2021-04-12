Главное за 12 апреля ⟩ Серьезная авария на Мелнсила и новые данные о крушении MH17

События дня:

Серьезная авария на улице Мелнсила: две машины столкнулись с троллейбусом. В понедельник, 12 апреля, в 12:09 в Государственную полицию поступил вызов на перекресток улиц Мелнсила и Капселю, где, по предварительной информации, произошло столкновение троллейбуса с двумя автомобилями. Одна из машин перевернулась на крышу и врезалась в троллейбус.

"Только на "Бук" надеяться". Что известно из новых разговоров подозреваемых в гибели MH17. Журналисты общественного телевидения Нидерландов опубликовали новые записи телефонных разговоров обвиняемых по делу о крушении малайзийского "Боинга" под Донецком в 2014 году. Разговоры, перехваченные украинскими спецслужбами и переданные нидерландским следователям, противоречат утверждениям двух подозреваемых - отставных офицеров военной разведки России Сергея Дубинского и Олега Пулатова. Оба они говорили, что не имеют отношения к трагедии.

"Жестянка над миром". Как готовился полет Гагарина и в чем его подвиг. Полет Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года стал победой Советского Союза в космической гонке с США. Его возвращение на Землю было триумфом, оспорить который было невозможно. Гагарин совершил поступок, который требовал от человека невероятного мужества и смелости. Он отправился в космос, о котором тогда почти ничего не знали, на корабле без системы спасения, на ракете, у которой аварий было столько же, сколько и удачных пусков.

"Кто-то застрял в мире фантазий". В соцсетях раскритиковали проведение Праздника песни и танца. После объявления о том, что организаторы школьного Праздника песни и танца намерены в течение нескольких месяцев мобилизовать ресурсы для организации фестиваля, пользователи социальных сетей подвергли эту идею резкой критике. "Если Праздник песни и танца состоится, подтвердится то, чего я уже давно боюсь - консервативные традиции важнее жизни людей", - написал один из пользователей.

Коронавирус:

За сутки подтверждено 210 новых случаев Covid-19. Доля положительных тестов - 6,5%. Количество госпитализированных увеличилось до 715. Умерли четыре человека в возрастных группах от 50 до 89 лет. Кумулятивный уровень заболеваемости на 100 000 населения составил 346,5 случая. За последние две недели коронавирусом в стране заболели 6611 человек.

SPKC предупреждает об ухудшении эпидемиологической ситуации - больше стали болеть дети и молодежь. В настоящее время в Латвии снова наблюдается рост заболеваемости Covid-19 - если раньше показатель снижался, то на прошлой неделе он увеличился на 7,1%. В то же время вырос показатель репродукции вируса - до 1,18 по сравнению с 0,83 неделей ранее. Это означает, что теоретически 100 человек заражают 118 человек, и эта цифра указывает на рост заболеваемости Covid-19.

Началась поэтапная вакцинация сотрудников образовательных учреждений. С сегодняшнего дня, 12 апреля, началась вакцинация от Covid-19 педагогов и работников учреждений дошкольного, специального и общего образования, работающих на месте в учреждениях

Что почитать, чтобы отвлечься:

Фадеев раскрыл секрет своего похудения на 115 килограммов. Фадеев рассказал журналистам, что похудеть ему помогли регулярные занятия спортом и массаж. Он также принимал душ Шарко. Благотворно на организм повлияло отсутствие стресса из-за работы. Продюсер советует заниматься скандинавской ходьбой, делать приседания и заниматься на домашнем тренажере.

Беды судна Ever Given продолжаются: корабль до сих пор не покинул Суэцкий канал. Товары на борту контейнеровоза Ever Given до сих пор не достигли места назначения, и неизвестно, когда это произойдет, поскольку египетские власти отказываются выпускать судно из Суэцкого канала до тех пор, пока не получат внушительную компенсацию.

Slava Marlow рассказал о кисте в голове и склонности к онкологии. 21-летний российский битмейкер Slava Marlow (наст. имя - Артем Готлиб) признался, что у него в области затылка большая киста. Об этом он рассказал на своей Instagram-странице. Слава объяснил, что сделал это не для собирания лайков и жалости от подписчиков. Он лишь пытается привлечь внимание к своему новому благотворительному проекту.