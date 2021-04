Главное за 12 апреля ⟩ Серьезная авария на Мелнсила и новые данные о крушении MH17

Беды судна Ever Given продолжаются: корабль до сих пор не покинул Суэцкий канал. Товары на борту контейнеровоза Ever Given до сих пор не достигли места назначения, и неизвестно, когда это произойдет, поскольку египетские власти отказываются выпускать судно из Суэцкого канала до тех пор, пока не получат внушительную компенсацию.