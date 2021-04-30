Главное за 30 апреля ⟩ Аресты по делу о пожаре в Риге, отмена мероприятий 9 мая в Парке Победы и черный список РФ

События дня:

В рамках уголовного процесса по делу о трагическом пожаре в незаконном хостеле в Риге на улице Меркеля, 8, задержаны два человека, еще двое из трех ранее задержанных были арестованы в пятницу, 30 апреля. Полиция также сообщила, что в процессе опознания жертв пожара было установлено, что трое пострадавших были гражданами Латвии, но для окончательного установления личности будут проведены дополнительные экспертизы.

В пятницу, 30 апреля, МИД России заявил, что восьмерым гражданам стран Европейского союза запретили въезд на территорию страны в ответ на введенные санкции. В этот список попали и граждане Латвии: Иварс Аболиньш, председатель Национального совета Латвийской Республики по электронным СМИ (NEPLP), и Марис Балтиньш, директор Центра государственного языка Латвийской Республики.

28 апреля в рижском микрорайоне Пурвциемс, спасаясь от пожара в своей квартире, мужчина пустил в дело занавески. Он привязал их к перилам балкона и спустился вниз на соседний балкон, однако, когда его жизни уже ничего не угрожало, пожарных он не вызвал. В конце концов, когда в квартиру проникли вызванные соседями пожарные, они констатировали, что горят вещи и одежда на площади в десять квадратных метров. Примерно час потребовался службе, чтобы возгорание ликвидировать.

Водитель сел пьяным за руль, так как ему "в жизни уже нечего терять". Полиция задержала водителя, после получения информации, что из Плаканциемса в сторону Кекавы движется автомобиль, водитель которого может находиться в состоянии алкогольного опьянения. В разговоре со стражами порядка водитель не скрывал, что употреблял алкоголь, а свое решение сесть за руль в таком состоянии он объяснил тем, что разошелся с женщиной, с подругой, и что ему в жизни уже нечего терять.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 763 новых случая Covid-19, скончались шесть человека. За время пандемии в Латвии скончались 2131 больных Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 430,6 случая. Количество пациентов с Covid-19 в больницах уменьшилось до 677 человек. 10,5% - в тяжелом состоянии.

В центрах вакцинации с 3 мая, когда возможность привиться от Covid-19 будет у любого жителя Латвии, будет введен "свободный час" для вакцинации людей из групп высокого риска. Таким образом, и после начала вакцинации для всех желающих у пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями будет возможность получить вакцину в приоритетном порядке. "Свободный час" в центрах вакцинации будет с 9:00 до 10:00.

Жителя Эстонии случайно привили второй дозой не той вакцины. Работник передовой, который пришел на вакцинацию в Пыльваскую больницу в четверг, 29 апреля, по ошибке в качестве второй дозы получил вакцину Pfizer/BioNTech, хотя первая прививка ему была сделана вакциной AstraZeneca. По словам руководителя больницы, речь идет о вакцинах с разной технологией, но это происшествие не опасно для здоровья человека.

Эпидемиологическая ситуация с Covid-19 в Латвии в настоящее время стабильно ухудшается, вирус продолжает распространяться, и заболеваемость растет, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC). В последние дни в Латвии отмечается рост заболеваемости Covid-19 - данные последних семи дней показывают рост на 10,6%, в среднем в день выявляется 616 новых случаев заражения.

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