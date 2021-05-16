Главное за 16 мая ⟩ Ошибка с датами для второй вакцинации и проверка школьных сочинений о "подвигах СССР"

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Расследование, начатое Бюро внутренней безопасности (IDB) по факту мошенничества при закупке полицейской формы, близится к завершению. Неофициально известно, что обвинения могут быть предъявлены не только производителю и дизайнеру, но и трем сотрудникам Государственной полиции. К одному из них, заместителю начальника полиции Нормунду Крапсису, на этой неделе уже была применена мера безопасности - запрет продолжать работу в полиции.

Суд Видземского предместья Риги в июне продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором Донатс Гайдис обвиняется в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти. Гайдиса обвиняют за записи в разделе комментариев портала vesti.lv в 2018 году. В них он заявляет, что ненавидит евреев всю жизнь и готов убить их своими руками. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с испытательным надзором до трех лет или без него.

В просочившихся документах говорится о планах получить контрольный пакет акций Olainfarm без согласия наследников, сообщает передача Nekā personīga на TV3. Вот уже три года идет борьба за контроль над фармацевтическим гигантом Olainfarm. Чешская компания утверждает, что стала крупнейшим акционером компании. Однако полиция расследует подозрения в том, что сделка на самом деле является мошенничеством, и по этому делу задержаны как минимум три человека.

Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку в связи с заявлением представителей Национального объединения (NA), в котором политики подозревают нарушения при проведении в Лиепае публичных чтений школьных сочинения "о героических подвигах СССР".

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало выговор депутату Сейма Инесе Войке (AP) и бывшему депутату, нынешнему секретарю парламента Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Даце Блуке (AP) за передачу разрешения на парковку своим помощникам.

В течение некоторого времени на улице Маскавас в Румбуле были введены улучшения дорожного движения, после чего вождение стало еще более опасным. Здесь, на Даугавпилсском шоссе, на окраине Риги, между полосами проезжей части в несколько километров длиной создан барьер из железобетонных блоков, который закрывает обзор и создает потенциально опасные ситуации при повороте автомобилистов в обратном направлении или с прилегающих территорий на улице Маскавас.

Объявлен окончательный состав латвийской хоккейной сборной на предстоящий чемпионат мира. Вратарь Густав Давис Григалс, защитник Роберт Мамчицс и нападающий Даниэль Берзиньш в субботу, 15 мая, стали последними хоккеистами, исключёнными из сборной Латвии перед предстоящим чемпионатом мира в Риге.

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