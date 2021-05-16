Главное за 16 мая ⟩ Ошибка с датами для второй вакцинации и проверка школьных сочинений о "подвигах СССР"
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Расследование, начатое Бюро внутренней безопасности (IDB) по факту мошенничества при закупке полицейской формы, близится к завершению. Неофициально известно, что обвинения могут быть предъявлены не только производителю и дизайнеру, но и трем сотрудникам Государственной полиции. К одному из них, заместителю начальника полиции Нормунду Крапсису, на этой неделе уже была применена мера безопасности - запрет продолжать работу в полиции.
Суд Видземского предместья Риги в июне продолжит рассмотрение уголовного дела, в котором Донатс Гайдис обвиняется в разжигании национальной, этнической и расовой ненависти. Гайдиса обвиняют за записи в разделе комментариев портала vesti.lv в 2018 году. В них он заявляет, что ненавидит евреев всю жизнь и готов убить их своими руками. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до десяти лет с испытательным надзором до трех лет или без него.
В просочившихся документах говорится о планах получить контрольный пакет акций Olainfarm без согласия наследников, сообщает передача Nekā personīga на TV3. Вот уже три года идет борьба за контроль над фармацевтическим гигантом Olainfarm. Чешская компания утверждает, что стала крупнейшим акционером компании. Однако полиция расследует подозрения в том, что сделка на самом деле является мошенничеством, и по этому делу задержаны как минимум три человека.
Служба государственной безопасности (VDD) начала проверку в связи с заявлением представителей Национального объединения (NA), в котором политики подозревают нарушения при проведении в Лиепае публичных чтений школьных сочинения "о героических подвигах СССР".
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) сделало выговор депутату Сейма Инесе Войке (AP) и бывшему депутату, нынешнему секретарю парламента Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Даце Блуке (AP) за передачу разрешения на парковку своим помощникам.
В течение некоторого времени на улице Маскавас в Румбуле были введены улучшения дорожного движения, после чего вождение стало еще более опасным. Здесь, на Даугавпилсском шоссе, на окраине Риги, между полосами проезжей части в несколько километров длиной создан барьер из железобетонных блоков, который закрывает обзор и создает потенциально опасные ситуации при повороте автомобилистов в обратном направлении или с прилегающих территорий на улице Маскавас.
Объявлен окончательный состав латвийской хоккейной сборной на предстоящий чемпионат мира. Вратарь Густав Давис Григалс, защитник Роберт Мамчицс и нападающий Даниэль Берзиньш в субботу, 15 мая, стали последними хоккеистами, исключёнными из сборной Латвии перед предстоящим чемпионатом мира в Риге.
Коронавирус:
За сутки выявлен 381 новый случай Covid-19, доля положительных тестов - 6,8%. Умерли 9 человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 431,3 случая и со вчерашнего дня не изменился. В настоящее время на лечении в больницах находятся 668 пациентов с Covid-19, что на 36 больше, чем вчера.
Ученые говорят, что имеющихся доказательств недостаточно, чтобы с уверенностью сказать, возник ли вирус Covid-19 в природе или произошла утечка в лаборатории. Более десятка исследователей опубликовали письмо в научном журнале Science, призывая к дальнейшим исследованиям истинного источника вируса SARS-CoV-2. Среди авторов письма 18 видных ученых, и это не первый раз, когда ученые призывают к углубленному расследованию возможного происхождения коронавируса.
В крупном центре вакцинации на Кипсале еще примерно 20 людям, получившим вакцину Moderna, была указана неправильная дата второй вакцинации, сообщает Управление проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения. В последние выходные апреля врачи сделали аналогичную ошибку в этом же центре вакцинации. Тогда около 140 человек после первой дозы вакцины Moderna получили неправильную дату получения второй. Специалист центра вакцинации ввел неправильную дату ревакцинации в карту пациента.
На прошлой неделе главврач Таллиннской скорой помощи Рауль Адлас дал невакцинированным сотрудникам 12 дней на предъявление паспорта вакцинации. Те, кто этого не сделает, не смогут продолжать работу в скорой помощи.
По данным Постоянной комиссии Германии по вакцинации (STIKO), граждане должны будут пройти ревакцинацию от коронавируса не позднее следующего года. "Вирус нас уже не оставит. Поэтому сегодняшняя вакцинация от Covid-19 не будет последней", - заявил в субботу, 15 мая, в интервью газетам медиа-группы Funke председатель STIKO Томас Мертен.
Почитать, чтобы отвлечься:
Егор Ковайков из Риги - гитарист, аранжировщик и композитор, востребованный не только в Латвии, но и за ее пределами. Он не отрицает, что именно после того, как в его руки попала гитара, его судьба изменилась навсегда.
Самый молодой криптомиллиардер в мире - Виталик Бутерин. Кто такой и что о нем известно?
Спрятанная от всего окружающего мира подледная военная база, на которой в состоянии мгновенной готовности хранятся устройства по запуску ядерного оружия - такое описание напоминает сценарий фильма про Джеймса Бонда и вызывает ассоциации с рассказами о доме избежавших наказания нацистов в Антарктиде. Однако, несмотря на это вымышленное пугающее описание, база такого типа стала реальностью во время наивысшего обострения в холодной войне.