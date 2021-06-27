Главное за 6 июля ⟩ Увольнение для непривитых и новая информация о смерти Кивлениекса

События дня:

Выходной для вакцинированных, увольнение для остальных: что решило правительство? Сегодня, 6 июля, правительство рассмотрело новые постановления относительно популяризации вакцинации и ограничений для непривитых. Мы собрали для вас главные изменения!

Холера в царской России и Covid-19: разница в 200 лет, грабли те же. Проблемы Пушкина и других богатых и известных в обществе людей значительно отличались от картины в остальной России. В одном лишь Петербурге умирает по 600 человек в день. Никто не знает, как передается холера, никто не может рассказать, как ее лечить. Введены беспрецедентные карантинные меры, возникает волна слухов и дезинформации, а действия властей приводят к кровопролитным бунтам. В целом от эпидемии умерло более 100 тысяч человек.

На Камчатке разбился самолет Ан-26: на борту находились 28 человек. Обломки пропавшего самолета нашли вблизи скалы у поселка Палана и в море. Обломки Ан-26 обнаружили в 3,8 километра от поселка, сообщили в МЧС. Одну часть фюзеляжа нашли на склоне сопки Пятибратка, а вторую - в море в четырех километрах от побережья, сообщили на флоте.

Появилась новая информация об обстоятельствах смерти вратаря Кивлениекса. Изначально предполагалось, что смерть хоккеиста наступила из-за травмы головы, которую он получил, когда поскользнулся на бетоне, пытаясь избежать зарядов неисправного фейерверка. Оказалось, все не совсем так.

В России задержан консул Эстонии. В ФСБ сообщили, что консул задержан "с поличным при получении от гражданина РФ материалов закрытого характера". В ведомстве не уточнили, что это за материалы.

Коронавирус:

Выявлено 46 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 38,2. Скончались три человека. В больницах находятся 90 пациентов. Всего в понедельник в Латвии сделано 8803 теста на Covid-19. Доля положительных результатов составила 0,5%. В больницах в настоящее время лечатся 90 пациентов с коронавирусом.

Сейм отменил ограничения на время работы террас. Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19, исключив из закона часы работы террас. До сих пор закон предусматривал, что предприятиям общепита разрешалось предоставлять услуги на открытом воздухе с 6 утра до полуночи.

Почитать, чтобы отвлечься:

Виктор Добрецов - невероятный рекордсмен и бомбардир, который отказал "Сконто". TVNET продолжает рубрику "Невозможно повторить?!" рассказом о рекорде по количеству голов в одном сезоне чемпионата Латвии по футболу. Автором этого достижения с 2003 года является Виктор Добрецов, который в составе лиепайского "Металлурга" забил 36 голов.

Пьяный мужчина совершил смертельно опасный прыжок с одного из самых высоких водопадов Эстонии. "Безусловно, такие действия опасны для жизни, и если все еще есть желание куда-то прыгнуть, то для этого у многих водоемов есть охраняемые вышки", - осудила руководитель бюро превенции Пыхьяского спасательного центра Спасательного департамента Рейли Кулль. По ее словам, у Спасательного департамента нет сведений о том, прыгал ли еще кто-нибудь с водопада Ягала и чем это закончилось.

"За один стол не сяду": Александр Цекало раскрыл причину ссоры с Ургантом, Светлаковым и Мартиросяном. Буквально несколько лет назад в жизни продюсера было затишье, однако все изменилось в один момент. В 2018 году Цекало внезапно развелся с третьей женой, с которой прожил 10 лет, и женился на молодой художнице. Но далеко не все друзья одобрили решение Александра.

Фото 〉 В Эстонии политика возмутил внешний вид президента. "Неужели перед интервью не было минутки глянуть в зеркало и немного привести себя в порядок?" - написала в соцсетях Кинго. На данный момент публикация уже удалена. "Женщина-президент. Почему ERR показал такое интервью?" - спрашивала политик.