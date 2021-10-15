15 октября в одном абзаце ⟩ Неловкая "похвала" от Псаки, очередь из скорых и нераскрытое убийство судьи

Чрезвычайная ситуация в Латвии продолжается, и статистика оставляет желать лучшего. Однако всем жителям Латвии все же будет доступна часть привычных услуг. RUS TVNET рассказывает, чем запомнилась пятница, 15 октября.
События дня в одном абзаце:
Число случаев Covid-19 за сутки слегка упало по сравнению с рекордами прошлых дней, а к официально заболевшему со вчерашнего дня президенту Левитсу сегодня присоединился депутат парламента Мартиньш Бондарс. SPKC обнародовал список стран, по прибытии из которых не требуется соблюдать самоизоляцию, а Maxima сообщила, что все их магазины будут доступны непривитым и в выходные дни, как и значительная часть магазинов ТЦ Akropole. Кроме того, сегодня исполнилось 20 лет со дня до сих пор не раскрытого убийства судьи Лаукрозе, потрясшего латвийское общество на рубеже веков, а тем временем в Великобритании на встрече с избирателями был убит депутат парламента.
Все обсуждают:
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома, описывая уровень дошкольного образования в США, заявила, что он уступает не только развитым странам, но "даже Латвии". Неудивительно, что неловкое и некорректное упоминание Латвии зарубежным политиком вызвало ажиотаж в социальных сетях. Если вы всё пропустили, посмотрите видео.
Чем себя порадовать?
"Lidl oткрывaeтcя - cтрaнa зaкрывaeтcя". По традиции, Balticom и в эту пятницу порадовал рассказом о событиях этой недели с ударной дозой иронии. Улыбнитесь и вы!
Фото дня:
В центре внимания - очередь из неотложек у больницы Страдиня. Больше о сложившейся ситуации - в нашем материале.