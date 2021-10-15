15 октября в одном абзаце ⟩ Неловкая "похвала" от Псаки, очередь из скорых и нераскрытое убийство судьи

Число случаев Covid-19 за сутки слегка упало по сравнению с рекордами прошлых дней, а к официально заболевшему со вчерашнего дня президенту Левитсу сегодня присоединился депутат парламента Мартиньш Бондарс. SPKC обнародовал список стран, по прибытии из которых не требуется соблюдать самоизоляцию, а Maxima сообщила, что все их магазины будут доступны непривитым и в выходные дни, как и значительная часть магазинов ТЦ Akropole. Кроме того, сегодня исполнилось 20 лет со дня до сих пор не раскрытого убийства судьи Лаукрозе, потрясшего латвийское общество на рубеже веков, а тем временем в Великобритании на встрече с избирателями был убит депутат парламента.