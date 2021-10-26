26 октября в одном абзаце ⟩ Мобилизация, вакцинация депутатов и сердце из цветов

Сегодня правительство собралось обсудить меры кризисной помощи предприятиям во время локдауна. Кроме этого, обсудили и предложение Минздрава объявить мобилизацию медиков, не работающих в государственных учреждениях или в отрасли. Министр культуры связал низкий уровень вакцинации с постсоветским наследием, а председатель Сейма сообщила, что предстоит принять решение об обязательной вакцинации депутатов. Тем временем министр здравоохранения заявил, что оценить влияние локдауна на данные заболеваемости Covid-19 по стране пока невозможно, а торговцы сообщили, что ожидают нехватку кадров уже к середине ноября. Чтобы призывать пенсионеров вакцинироваться, Минздрав потратит 146 000 евро. Важная информация: С 1 ноября для того, чтобы попасть в медицинское учреждение, нужно будет сдать экспресс-тест, а для в Европе людей не моложе 18 лет одобрена бустерная вакцина Moderna. В Молдове случилось историческое событие - страна впервые закупила газ не у России, а у польского государственного предприятия.