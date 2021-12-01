1 декабря в одном абзаце ⟩ Новая информация о вакцинации, снег с дождем и дроны в окнах рижской больницы

Самая актуальная тема последних дней - снег. Страна как будто окунулась в сугроб - снег повсюду, как итог - пробки, аварии, опаздывающий общественный транспорт. Но не расстраивайтесь, у нас ведь всегда - чем дальше, тем лучше! Поэтому обильные снегопады ожидаются и этой ночью, более того, снег продолжится в четверг днем, а потом ко всеобщему восторгу сменится дождем. Поэтому надевайте зимние ласты и не плавайте на проезжей части! Кстати, в ластах, наверное, очень даже удобно шлепать по сугробам, как в снегоступах из диснеевских мультиков.