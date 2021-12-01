1 декабря в одном абзаце ⟩ Новая информация о вакцинации, снег с дождем и дроны в окнах рижской больницы

События дня в одном абзаце
Для начала о вакцинах: уже с четверга бустерную дозу вакцины смогут получить все совершеннолетние жители, кроме того, дано добро на вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет, а в Греции и вовсе решили ввести штрафы за отказ от вакцинации. Серьезное ДТП сегодня днем произошло в Инчукалнской волости - там столкнулись междугородний автобус и армейский грузовик, есть пострадавшие. Хорошая и плохая новость одновременно: зарплаты в Латвии выросли, но при это остались самыми низкими в Балтии, печаль. Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга назвала часть введенных правительством ограничений запоздалыми, а Эстония, боясь омикрона, ввела обязательные анкеты для въезжающих. Генпрокуратура просит Сейм выдать Адамсонса для уголовного преследования, а в школах введут урок гражданской обороны (не музыкальный, если что). Минутка латвийского спорта - сборная Латвии потерпела самое крупное поражение в истории. Порция чтива от Klik: Дроны снимают пациентов Восточной больницы, Подробности извращений эстонского синоптика и Город, в котором запрещено продавать алкоголь и мясо. Ну и для заряда бодрости - подкаст для тех, кто любит смотреть фильмы, особенно Marvel - слушайте, смотрите, спорьте вместе с ведущими!
Самая актуальная тема последних дней - снег. Страна как будто окунулась в сугроб - снег повсюду, как итог - пробки, аварии, опаздывающий общественный транспорт. Но не расстраивайтесь, у нас ведь всегда - чем дальше, тем лучше! Поэтому обильные снегопады ожидаются и этой ночью, более того, снег продолжится в четверг днем, а потом ко всеобщему восторгу сменится дождем. Поэтому надевайте зимние ласты и не плавайте на проезжей части! Кстати, в ластах, наверное, очень даже удобно шлепать по сугробам, как в снегоступах из диснеевских мультиков.
Если надеть одежду наизнанку - побьют. Если посмотреть на сварку - ослепнешь. Если врешь - скрести пальцы сзади. Знакомо? Тогда этот тест для вас. Вспоминаем самые топовые пугалки и поверья из нашего детства.
Фото дня:
Пользователи общественного транспорта столицы Эстонии могли стать свидетелями необычного зрелища - один из пассажировперевозил
в городском автобусе здоровенную рождественскую елку, ветви которой даже не были перевязаны веревкой.