30 декабря в одном абзаце ⟩ Продление режима ЧС, обрушение декораций в "Дайлес" и погода на Новый год
Чуть больше суток осталось до заветного Нового года! Но время для итогов дня найдется всегда!
Чуть больше суток осталось до заветного Нового года! Но время для итогов дня найдется всегда!
События дня в одном абзаце
В театре "Дайлес" прямо во время спектакля обрушились декорации. Некоторые зрители подумали, что это была часть представления. О насущном - в день Нового года в Латвии объявлено желтое предупреждение. А вообще, сильного холода не будет. И снова о коронавирусе: пока Минздрав хочет продлить режим ЧС на три-четыре недели, латвийский медик прогнозирует, что грядущей весной коронавирусом переболеют практически все, что избавит от большинства проблем. Интересно, сбудется ли это. Полиция призывает осудить женщину-медика - она вводила прививку в вату (по просьбе "вакцинируемого", разумеется). Новость из Эстонии - там отец семейства расстроился, что не заразился коронавирусом, пока болела вся его семья. Нам бы такие проблемы. Тем временем многие до сих пор пытаются показывать вместе с ковид-сертификатом не паспорт или ID-карту, а водительские права. Специально для них ситуация будет изменена. Из истории катастроф в Латвии: 54 года назад, утром 30 декабря, современный в то время пассажирский самолет Ан-24 разбился на картофельном поле рядом с Лиепайским аэродромом. Погибли 44 пассажира.
Все обсуждают
В Риге будет запрещено использовать для отопления уголь, а все отопительные системы нужно будет регистрировать. Такие вот изменения.
Чем себя порадовать
В преддверии праздников мы предлагаем серию программ "Готовь историю!", в которых знаменитые в Латвии люди готовят новые вкусные блюда к праздничному столу. На этот раз студию RUS TVNET посетила модный фуд-блогер и мама троих детей Яна Медова, которая приготовила сытную послепраздничную солянку.
Фото дня:
В соцсетях распространилась новость, что 29 декабря около 22:40 на улице Чака, 30, некий мужчина разбил женщине нос после того, как та обвинила его дочь в разбрасывании мусора на улице. После экспертизы станет известна степень тяжести травм и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.