Началась новая рабочая неделя, она принесла нам много разных новостей. RUS TVNET рассказывает о самых главных событиях за понедельник, 14 ноября.
ГЛАВНОЕ ЗА 14 НОЯБРЯ ⟩ Партии договорились, игорный зал в центре Риги и Rīgas siltums повышает тариф
Новости Латвии:
Тариф на тепловую энергию Rīgas siltums с 28 ноября повысится на 7,8% - до 183,86 евро за мегаватт-час, сообщили агентству LETA в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).
В последние дни достигнут значительный прогресс в отношении направлений работы новой коалиции и соглашения о разделении ответственности, заявил сегодня президент Эгил Левитс после встречи с лидером "Нового Единства", премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.
В Риге завершился переходный период, в котором компаниям азартных игр нужно было закрыть игорные залы в историческом центре Риги. У большинства залов срок действия уже истек, некоторые могут работать еще несколько месяцев. Тем не менее возможность игорному бизнесу зацепиться в центре по-прежнему дает предусмотренное законом исключение, что в 4-звездочных и 5-звездочных отелях азартные игры могут устраиваться.
Планируемое повышение тарифа на передачу электроэнергии, резкий рост цен на электроэнергию и цен на ресурсы, необходимые для поддержания и развития электросети, приведут к ежегодному увеличению расходов AS Sadales tīkls на оказание услуг распределения на 183 миллиона евро.
По предоставленной самоуправлениями Латвии информации, в установленный срок - до 15 ноября - демонтированы все объекты, включенные в правила Кабинета министров "Список находящихся на территории Латвийской Республики объектов, прославляющих советский и нацистский режимы", а также самоуправления по собственной инициативе снесли еще почти столько же объектов.
Рижская дума разрабатывает новые правила о видах отопления в различных микрорайонах столицы, сообщили в самоуправлении.
Неспособность трех опытных организаций договориться о формировании правительства будет позором, сказал лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс.
За рубежом:
Экономические показатели этого года вынудили несколько предприятий деревообрабатывающей промышленности оптимизировать объемы производства и в крайнем случае провести сокращения.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать недавно опубликованное видео, на котором, предположительно, боевики ЧВК "Вагнер" кувалдой убили бойца из числа завербованных заключенных, попавшего в плен к украинцам.
В пятницу в результате успешного контрнаступления Украины войска России были изгнаны с правого берега Днепра в Херсоне. В конце недели жители, одетые в цвета украинского флага, вышли на улицы и поздравили украинских солдат.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, который прибыл на саммит G20 в Индонезии, госпитализирован. Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на источники среди чиновников страны.
В ближайшем или несколько отдаленном будущем не ожидается, что Россия может измениться и прекратить свою агрессивную и враждебную политику, поэтому мы должны быть готовы, что такая политика может длиться не годы, а даже десятилетия.
Полиция в Стамбуле задержала лицо, которое считается ответственным за взрыв бомбы, в результате которого в воскресенье погибли по меньшей мере шесть человек и более восьми десятков получили ранения.
Татьяна Короткевич была первой женщиной в Беларуси, которая выступила против диктатора Александра Лукашенко на президентских выборах 2015 года. Согласно предвыборным рейтингам, Татьяна была самой популярной из оппозиционных кандидатов. По ее мнению, в 2015 году за нее проголосовали до 20-35% обладающих правом голоса.
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