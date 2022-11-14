ГЛАВНОЕ ЗА 14 НОЯБРЯ ⟩ Партии договорились, игорный зал в центре Риги и Rīgas siltums повышает тариф

Татьяна Короткевич была первой женщиной в Беларуси, которая выступила против диктатора Александра Лукашенко на президентских выборах 2015 года. Согласно предвыборным рейтингам, Татьяна была самой популярной из оппозиционных кандидатов. По ее мнению, в 2015 году за нее проголосовали до 20-35% обладающих правом голоса.

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