Среда выдалось богатой на события - в Балтийском море загорелось судно, перевозившее опасные грузы, в России начали отмечать годовщину вторжения в Украину, а в студию RUS TVNET пришел бывший министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Об этом и многом другом - в ежедневном дайджесте новостей от RUS TVNET.
Главное за 22 февраля ⟩ Пабрикс в студии RUS TVNET, пожар на судне в Балтийском море и мороз до -25 градусов
Новости Латвии:
В преддверии годовщины войны России в Украине в студии "Кто вам платит?" экс-министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Год назад он возглавлял оборонное ведомство Латвии, а после возросшей угрозы со стороны России выступал за срочное введение Службы государственной обороны в Латвии. Обсудим безопасность в стране, вопросы к закупкам Минобороны, а также главные выводы для Латвии за год войны России в Украине.
Пострадавшее в результате пожара судно Escape в настоящее время двумя буксирами перегоняется в Ригу, сообщила специалист по связям с общественностью Морских сил Лива Вейта.
До 2010 года расположенный в Земгале Калнциемс имел статус города, а сейчас, согласно Википедии, это "крупный поселок" с населением 1700 человек. Но при этом спортивную одежду, сшитую здесь и имеющую бирку Made in Latvia, можно встретить в самых неожиданных местах мира - от горнолыжных курортов Швейцарии до памп Аргентины и улиц Нью-Йорка.
В годовщину российского военного вторжения Рига будет специально оформлена в знак поддержки Украины, а здание Рижской думы, Дом конгрессов и памятник Свободы будут подсвечиваться в цветах украинского флага, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
В среду вечером и в ночь на четверг температура воздуха в Латвии резко понизится, местами в восточных регионах - до -20...-25 градусов, прогнозируют синоптики.
Вандалы осквернили Бикерниекский мемориал в Риге. Они разукрасил его символикой государства-агрессора, сообщает местный житель в микроблоге Twitter.
В Риге возле торгового центра на улице Лиелирбес жители заметили горы мусора. Однако не вся территория находится в собственности муниципалитета, сообщает программа Bez Tabu.
Для реализации плана по онкологии в этом году требуется дополнительное финансирование в размере 69 млн евро, а дефицит онкологии в рамках среднесрочного госбюджета достигает 216 млн евро. Об этом пишет Neatkarīgā.lv.
Еще относительно недавно, до 16 марта прошлого года, автобус с красными дипломатическими номерами возил сотрудников российского посольства, но потом он перешел в другие руки и стал автобусом помощи для Украины. При этом волонтер общества Tev Айгар Лосс уже 17 раз побывал в городах, вовлеченных в войну, а также привозил в Латвию семьи беженцев. Он смеется, что таким образом автобус искупает свою карму, сообщает Латвийское телевидение (LTV).
За рубежом:
"Мир изучает географию Украины по преступлениям российской армии", - не раз говорили как в раздираемой войной стране, так и по всему миру. Оборона Киева, зверства в Буче, блокада Мариуполя, освобождение Херсона - за последний год малоизвестные ранее топонимы попали в заголовки всех новостных агентств планеты.
В среду, 22 февраля, в Москве на стадионе "Лужники" прошел митинг-концерт, на котором выступил и развязавший войну в Украине президент РФ Владимир Путин.
Рийгикогу (парламент Эстонии) принял представленные министром внутренних дел поправки к Закону об оружии, согласно которым признаются недействительными разрешения на оружие, выданные гражданам стран, не входящих в ЕС и НАТО, и прекращается выдача им новых разрешений. Изменение закона коснется примерно 1300 человек. Закон вступит в силу 15 марта 2023 года, пишет Rus.Postimees.
Администрация Владивостока подарила вдовам погибших в Украине российских солдат продуктовые наборы. Как пишет российское независимое издание Insider, сначала информация об этом появилась в Telegram-канале администрации, однако после того, как новость разошлась в СМИ и соцсетях, публикацию удалили.
Вашингтон считает, что Россия провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" незадолго до визита президента США Джо Байдена в Украину, однако оно оказалось неудачным, сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве.
Учительница испанского языка скончалась от ножевого ранения, полученного от ученика средней школы в курортном городе Сен-Жан-де-Люз на юго-западе Франции.
Китай отчаянно нуждается в поддержке, чтобы его экономика быстро оправилась от драконовских ограничений во время эпидемии Covid-19. Вот почему Пекин хочет улучшить отношения с Евросоюзом, держась при этом на расстоянии от воюющей России, сообщает The New York Times со ссылкой на нескольких аналитиков.
Треть послания Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена войне в Украине. Он не стал говорить ни о целях, ни о задачах так называемой специальной военной операции, зато долго и подробно рассказывал о российском военном потенциале и причинах войны. Русская служба Би-би-си выбрала несколько характерных высказываний Путина и проверила, насколько они соответствуют действительности.
Интересное чтиво:
"Для меня Крым есть и был украинским. О чем тут говорить? Крым аннексирован, Крым под оккупацией. Крым будет украинский, и я обязательно вернусь к себе домой!" - заявляет украинская певица, блогер и режиссер SHADU (наст. имя - Ксения Шадурская). В Риге она оказалась проездом и поделилась с онлайн-журналом KLIK своей историей.
Энтомолог, исследователь природы и профессор биологии Волдемар Спуньгис в Facebook поделился фотографиями необычного и редкого природного явления на берегу Даугавы у Риги.
Британское издание The Guardian назвало пляж в Юрмале самым красивым в Латвии.
Рассказываем рецепт интересного блюда с прекрасным сочетанием вкусов. Эти котлеты из индейки с грибами и сыром отлично разнообразят ваше меню, пишет "Фокус".
Отмечая 50-летие спортивного подразделения M GmbH, компания BMW создала самую эксклюзивную и дорогую модель своего бренда - BMW 3.0 CSL, сочетающую в себе уникальный дизайн и фантастические характеристики.
"Физиологически я мужчина, но психологически - женщина. Я хочу это изменить, потому что не могу жить со своим физиологическим полом", - говорит Александра Ерашова в рубрике программы Латвийского телевидения "У жизни нет черновика".
Лукерия, старшая дочь звезды шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольги Камбалы, добилась своего первого успеха в Милане, подписав рабочий контракт с модным агентством.
Скоро пройдет год с момента, который навсегда изменил жизнь всех украинцев, в том числе и четырех украинок, проживающих сейчас в Эстонии, пишет Rus.Postimees.
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