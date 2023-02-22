Главное за 22 февраля ⟩ Пабрикс в студии RUS TVNET, пожар на судне в Балтийском море и мороз до -25 градусов

Треть послания Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена войне в Украине. Он не стал говорить ни о целях, ни о задачах так называемой специальной военной операции, зато долго и подробно рассказывал о российском военном потенциале и причинах войны. Русская служба Би-би-си выбрала несколько характерных высказываний Путина и проверила, насколько они соответствуют действительности.

Интересное чтиво:

"Для меня Крым есть и был украинским. О чем тут говорить? Крым аннексирован, Крым под оккупацией. Крым будет украинский, и я обязательно вернусь к себе домой!" - заявляет украинская певица, блогер и режиссер SHADU (наст. имя - Ксения Шадурская). В Риге она оказалась проездом и поделилась с онлайн-журналом KLIK своей историей.

Энтомолог, исследователь природы и профессор биологии Волдемар Спуньгис в Facebook поделился фотографиями необычного и редкого природного явления на берегу Даугавы у Риги.

Британское издание The Guardian назвало пляж в Юрмале самым красивым в Латвии.

Рассказываем рецепт интересного блюда с прекрасным сочетанием вкусов. Эти котлеты из индейки с грибами и сыром отлично разнообразят ваше меню, пишет "Фокус".

Отмечая 50-летие спортивного подразделения M GmbH, компания BMW создала самую эксклюзивную и дорогую модель своего бренда - BMW 3.0 CSL, сочетающую в себе уникальный дизайн и фантастические характеристики.

"Физиологически я мужчина, но психологически - женщина. Я хочу это изменить, потому что не могу жить со своим физиологическим полом", - говорит Александра Ерашова в рубрике программы Латвийского телевидения "У жизни нет черновика".

Лукерия, старшая дочь звезды шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra) Ольги Камбалы, добилась своего первого успеха в Милане, подписав рабочий контракт с модным агентством.

Скоро пройдет год с момента, который навсегда изменил жизнь всех украинцев, в том числе и четырех украинок, проживающих сейчас в Эстонии, пишет Rus.Postimees.

Чем занимались звёзды спорта в последние семь дней? Давайте заглянем в Instagram и узнаем!

Узнаете латвийский город только по фотографии? 10 вопросов, по три варианта ответа в каждом. Начнем!