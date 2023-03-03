Главное за 3 марта ⟩ Школьники не хотят служить в армии, на Латвию движется снежная буря, в Риге открылся клуб для квир-людей

Россия продолжает нападение на Бахмут, неся тяжелые потери, в интервью немецкой газете Bild рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что число погибших и раненных в Бахмуте российских солдат ежедневно достигает около 500.

Жители Пайде (Эстония), которые ехали в Maksimarket на машине, засняли на видео, как большой заяц бежал по дороге с соблюдением правил дорожного движения - придерживался своей полосы, как законопослушный водитель.

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Дорога из Херсона тянется по правому берегу Днепра. Два белых автобуса Красного Креста везут в отдаленную деревню гуманитарную помощь - продукты, воду, одежду, спальные мешки, детские игрушки и буржуйки, или металлические печи. Почти 100-километровый участок дороги пуст. Только армейские блокпосты, несколько встречных машин и разрушения по обе стороны дороги - уничтоженная бронетехника, деформированные до неузнаваемости гражданские машины, сбитый вертолет, взорванные мосты. А еще - многокилометровые окопы на обочине ближе к Днепру.

"Куда идут мои налоги?", "Грабеж", "Совсем страх потеряли", "Удивительные счета" - это еще самые мягкие комментарии, которые можно было прочитать в социальных сетях в ответ на полученные февральские счета от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В них появилась загадочная графа "Вывоз биоотходов".

Студент IT Эдгар Жейкерс поделился своим опытом того, как быть асексуалом, в ток-шоу TV3 Zilonis studijā.

В феврале сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле двух граждан Бельгии обнаружили 100 килограммов амфетамина и две единицы автоматического оружия. Сотрудники Департамента полиции безопасности Эстонии задержали подозреваемых, которые позже были взяты под стражу.

Визит в Пекин эксперты называют самым большим успехом белорусского правителя во внешней политике за последние 2,5 года.

В передаче Kodud rahaks специалист по интерьеру Мерлин Мийдо в очередной раз преобразила маленькую квартиру, владелец которой даже не догадывался о предстоящем ремонте.

Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон обычно не афиширует свою личную жизнь. Но, похоже, гонщик завёл себе новую подругу.