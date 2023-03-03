Пятница, 3 марта, конец рабочей недели. Но весна еще не наступила - на Латвию движется метель. Перенесен даже День рождения Шерлока Холмса. Об этих и других новостях читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 3 марта ⟩ Школьники не хотят служить в армии, на Латвию движется снежная буря, в Риге открылся клуб для квир-людей
Новости Латвии:
AS Rīgas siltums закупит природный газ на следующий отопительный сезон втрое или на 67% дешевле, сообщили агентству LЕТА на предприятии.
В среднем 10% учителей, протестированных Центром государственного языка, плохо знают латышский язык, а в Риге в прошлом году таких было даже 20%. Закон об образовании предусматривает, что эти учителя должны быть отстранены от работы, им дается три месяца, чтобы улучшить свои знания латышского языка и повторно сдать экзамен. Если этого не произойдет, они подлежат увольнению. На данный момент очереди на сдачу экзамена не выстраиваются, и самоуправлениям следует считаться с тем, что часть отстраненных учителей в школу не вернется.
"Это все равно как строить свой собственный карточный домик, когда кто-то дает вам карты, которые некуда вставить", - так описывает службу государственной обороны Полина, с которой Diena пообщалась при посещении Салдусской средней школы для обсуждения СГО с учениками 11-го и 12-го класса.
В четверг, 1 марта, в Государственную полицию поступила информация о том, что на улице Сканстес в Риге погиб мужчина.
Совет по памятникам Рижской думы сегодня поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени.
В субботу, 4 марта, в Риге и других районах Латвии ожидаются очень сильный ветер и метель, синоптики готовятся объявить предупреждение оранжевого уровня.
Празднование дня рождения Шерлока Холмса, запланированное на субботу, перенесено на 18 марта из-за ожидаемой непогоды, сообщили агентству LETA организаторы мероприятия.
22 июля в Лиепае на стадионе "Даугава" состоится концерт популярной латвийской группы Prāta Vētra. Ажиотаж перед концертом настолько большой, что в городе практически невозможно снять жилье в эту дату.
На этой неделе на улице Аристида Бриана, 9а, в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открывает Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудкамии. В четверг, 2 марта, состоялся разогрев перед большим и торжественным открытием, которое состоится в пятницу, 3 марта.
За рубежом:
Житель Вильнюса Игорис Василяускс заметил у подбитого в Украине российского танка, выставленного на Соборной площади литовской столицы, BMW с неоднозначным номерным знаком.
Российский миллиардер и олигарх Олег Дерипаска заявил, что к следующему году у России могут закончиться деньги, если она не получит инвестиции из "дружественных" стран, сообщает издание The Guardian.
Москва потребовала от Белграда официальных объяснений по поводу сообщений СМИ о том, что Сербия поставляла ракеты Украине.
Россия продолжает нападение на Бахмут, неся тяжелые потери, в интервью немецкой газете Bild рассказал министр обороны Украины Алексей Резников, отметив, что число погибших и раненных в Бахмуте российских солдат ежедневно достигает около 500.
Жители Пайде (Эстония), которые ехали в Maksimarket на машине, засняли на видео, как большой заяц бежал по дороге с соблюдением правил дорожного движения - придерживался своей полосы, как законопослушный водитель.
Интересное чтиво:
Дорога из Херсона тянется по правому берегу Днепра. Два белых автобуса Красного Креста везут в отдаленную деревню гуманитарную помощь - продукты, воду, одежду, спальные мешки, детские игрушки и буржуйки, или металлические печи. Почти 100-километровый участок дороги пуст. Только армейские блокпосты, несколько встречных машин и разрушения по обе стороны дороги - уничтоженная бронетехника, деформированные до неузнаваемости гражданские машины, сбитый вертолет, взорванные мосты. А еще - многокилометровые окопы на обочине ближе к Днепру.
"Куда идут мои налоги?", "Грабеж", "Совсем страх потеряли", "Удивительные счета" - это еще самые мягкие комментарии, которые можно было прочитать в социальных сетях в ответ на полученные февральские счета от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). В них появилась загадочная графа "Вывоз биоотходов".
Студент IT Эдгар Жейкерс поделился своим опытом того, как быть асексуалом, в ток-шоу TV3 Zilonis studijā.
В феврале сотрудники Налогово-таможенного департамента Эстонии в ходе таможенного досмотра в грузовом автомобиле двух граждан Бельгии обнаружили 100 килограммов амфетамина и две единицы автоматического оружия. Сотрудники Департамента полиции безопасности Эстонии задержали подозреваемых, которые позже были взяты под стражу.
Визит в Пекин эксперты называют самым большим успехом белорусского правителя во внешней политике за последние 2,5 года.
В передаче Kodud rahaks специалист по интерьеру Мерлин Мийдо в очередной раз преобразила маленькую квартиру, владелец которой даже не догадывался о предстоящем ремонте.
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон обычно не афиширует свою личную жизнь. Но, похоже, гонщик завёл себе новую подругу.
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