Главное за 6 марта ⟩ Война Tet и Balticom, выборы в Эстонии и рассуждения о 9 мая

Минский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции, передает "Медуза".

Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы на турнире WTA в американском Остине.

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9 мая. Пожалуй, ни одна дата не вызывает в обществе Латвии более горячих дискуссий. Спектр мнений вытянулся от "к памятнику пришел - Путину присягнул" до "все, кто не празднует - нацисты". А истина, как известно, где-то посередине.

На прошлой неделе в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками. KLIK публикует разговор с его создателями и большую галерею с открытия!

Некоторое время назад передача 4. studija сообщила о СПГ-газе (сжатый природный газ) и о транспорте, который его использует. В тот раз автомобиль Volvo не мог пройти технический осмотр, потому что не было места, где проверить газовые баллоны. Однако даже в этот раз пройти такую проверку оказалось невозможно.

Веб-констеблю Вильяндимаа Элерин Тетсманн иногда приходится быть и психологом, и семейным наставником. На своей работе она видела и слышала вещи не для слабонервных. Интернет может быть страшным и опасным местом, и происходящее там часто впоследствии влияет на реальную жизнь. Человек может потерять сон, репутацию и деньги, а иногда - и жизнь.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил прощения у близких и родных жертв железнодорожной катастрофы. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в ночь на 1 марта погибли 57 человек.

Многие пользователи смартфонов привыкли класть его на стол или любую другую поверхность экраном вверх. Этого достаточно для практических целей, так как в пассивном режиме все равно можно видеть уведомления и звонки.