Началась новая неделя. Вроде весенняя, а вроде и мороз до -15 градусов нас ждет уже этой ночью. В Эстонии стали известны результаты выборов, а в Латвии продолжается старый скандал о возможном демонтаже памятников и начинается новый - между провайдерами Tet и Balticom. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке новостей от RUS TVNET.
Главное за 6 марта ⟩ Война Tet и Balticom, выборы в Эстонии и рассуждения о 9 мая
Новости Латвии:
SIA Tet обратилось в Государственную полицию с заявлением об умышленном повреждении инфраструктуры сети электронной связи Tet в городе Вентспилс, которое, по словам компании, осуществило AS Balticom. В Balticom отметили, что также зафиксировали похожие повреждения своей сети со стороны Tet и провели переговоры с представителями компании. Компания готовит ответные заявления в полицию, сообщили RUS TVNET представители Balticom.
Первый этап реконструкции парка Победы в Риге, который предусматривает благоустройство территории после сноса советского монумента, может обойтись в 5-6 млн евро, сообщил на Латвийском радио мэр Риги Мартиньш Стакис.
Несколько недель назад Инита Луре, бывший следователь Службы государственных доходов (VID), которая подозревается в деле о взяточничестве, выступила с серьезными заявлениями. В интервью газете Diena Луре рассказала о давлении, которое она испытывала со стороны начальства, расследуя уголовное дело публициста Лато Лапсы и его брата по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает программа De Facto.
Сон местных жителей в окрестностях Крусткалнса в полночь потревожили звуки сирен и призывы по громкой связи сотрудников полиции остановить машину. Через некоторое время погоня закончилась аварией, сообщает Degpunktā.
Во время ремонта трамвайных путей в Риге с понедельника, 6 марта, трамваи №№ 1, 2, 5 и 10 будут курсировать через Центральный рынок, сообщила руководитель отдела по связям с общественностью Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
На прошлой неделе Элина и Наурис Дидрихсонсы снова вызвали ажиотаж в социальных сетях. Сначала Науриса обвинили в краже тележек, но в итоге все прояснилось и Наурис получил извинения от компании Depo.
За рубежом:
Партия реформ одержала решительную победу на выборах в эстонский парламент Рийгикогу. Кариньш поздравил премьера Эстонии с победой.
Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал лондонский гей-клуб? Правдивы ли фото, на которых он позирует в женской одежде и выходит замуж? Говорил ли сын телеведущего, что не может пойти в армию из-за контракта с лондонским модельным агентством? "Проверено.Медиа" проверило все эти сообщения, разошедшиеся по Сети в феврале 2023 года.
Один из самых известных российских пропагандистов Владимир Соловьев в своей передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" сообщил, что попал под обстрел, когда вместе со съемочной группой российского телеканала "Россия-1" посетил позиции 155-й бригады морской пехоты Вооруженных сил РФ в оккупированном российской армией Угледаре Донецкой области Украины.
В Курской области России началась стрельба между солдатами срочной военной службы, в результате чего один солдат погиб, а еще один получил ранение, сообщает СМИ The Moscow Times.
Минский городской суд вынес заочный приговор по уголовному делу членов Координационного совета белорусской оппозиции, передает "Медуза".
Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась пожать руку россиянке Варваре Грачёвой после победы на турнире WTA в американском Остине.
Интересное чтиво:
9 мая. Пожалуй, ни одна дата не вызывает в обществе Латвии более горячих дискуссий. Спектр мнений вытянулся от "к памятнику пришел - Путину присягнул" до "все, кто не празднует - нацисты". А истина, как известно, где-то посередине.
На прошлой неделе в месте, где когда-то работал легендарный Piens, свои двери открыл Skapis - место силы для квир-сообщества, дружелюбное к гетеросексуальным людям и всем, кто не живет ненавистью и предрассудками. KLIK публикует разговор с его создателями и большую галерею с открытия!
Некоторое время назад передача 4. studija сообщила о СПГ-газе (сжатый природный газ) и о транспорте, который его использует. В тот раз автомобиль Volvo не мог пройти технический осмотр, потому что не было места, где проверить газовые баллоны. Однако даже в этот раз пройти такую проверку оказалось невозможно.
Веб-констеблю Вильяндимаа Элерин Тетсманн иногда приходится быть и психологом, и семейным наставником. На своей работе она видела и слышала вещи не для слабонервных. Интернет может быть страшным и опасным местом, и происходящее там часто впоследствии влияет на реальную жизнь. Человек может потерять сон, репутацию и деньги, а иногда - и жизнь.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис попросил прощения у близких и родных жертв железнодорожной катастрофы. В результате столкновения пассажирского и грузового поездов в ночь на 1 марта погибли 57 человек.
Многие пользователи смартфонов привыкли класть его на стол или любую другую поверхность экраном вверх. Этого достаточно для практических целей, так как в пассивном режиме все равно можно видеть уведомления и звонки.
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