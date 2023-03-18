Первый выходной день на этой неделе выдался пусть и ветреным, но теплым. Надеемся, вы не сидели дома, тем более, что Рига сегодня ненадолго превратилась в Лондон - на улицы столицы вышли Шерлоки Холмсы, Докторы Ватсоны, Берриморы и другие герои всемирно известного детектива. Почему? Сегодня Рига отпраздновала "День рождения Шерлока Холмса"! Об этом и не только - в ежедневной подборке от RUS TVNET о самом главном за субботу, 18 марта.
Главное за 18 марта ⟩ Удар РФ по "гуманитарке" из Латвии, "День рождения Холмса" и списки памятников для сноса
Новости Латвии:
Демонтаж памятника Александру Пушкину не является приоритетом для Рижской думы (РД), повторил в эфире передачи "Кто вам платит?" слова мэра Риги Мартиньша Стакиса депутат РД Мирослав Кодис ("Прогрессивные"). Однако он отметил, что рано или поздно этот вопрос может появиться в повестке дня муниципалитета. Кодис прокомментировал недавний протест против сноса памятника Пушкину, а также высказал опасения, что в ближайшее время может увеличиться количество заявок в РД от различных активистов о сносе и других культурных объектов.
Самый знаменитый и любимый рижский городской праздник "День рождения Шерлока Холмса" вновь прошел в Риге.
С 18 марта продолжительность дня в Латвии превышает продолжительность ночи, свидетельствуют данные, опубликованные на портале timeanddate.com.
Поездка женщины на такси закончилась ее падением в канализационный люк, сообщает программа Bez Tabu.
В ответ на решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о повышении базовых ставок Swedbank и SEB banka повысят ставки по срочным депозитам для своих клиентов, сообщили представители банков.
За рубежом:
Недалеко от Бахмута, в Украине, российский артиллерийский снаряд попал в бусик, на котором везли гуманитарную помощь их Латвии, сообщила журналистка новостной службы телеканала TV3 Иева Варна.
В субботу, 18 марта, президент России Владимир Путин в десятую годовщину аннексии Крыма приехал с визитом в Севастополь, сообщает "Медуза" со ссылкой на прокремлевские СМИ.
Запад морально прогнил, и лидеры западных стран должны совершить политическую эвтаназию. Таков был один из основных мотивов кремлевских пропагандистских сообщений прошлой недели, в которых подчеркнуто звучали гомофобные нотки. Конечно, эти сюжеты в первую очередь предназначались для жителей России, чтобы они понимали, от каких ужасов их защищает агрессивная родина.
"Черноморская зерновая инициатива, подписание которой состоялось в Стамбуле 22 июля 2022 года, продлена... Мы выражаем благодарность властям Турции за их дипломатическую и оперативную поддержку", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу на сайте ООН.
Канцлер Германии Олаф Шольц приветствовал выданный накануне Международным уголовным судом (МУС) ордер на арест президента России Владимира Путина. "Международный иностранный суд - правильная структура, чтобы расследовать военные преступления, - сказал во время визита в Токио Шольц, сообщает Русская служба ВВС.
Из Литовского центра кольцевания птиц была получена информация об окольцованном в Латвии погибшем орлане, сообщает предприятие Latvijas valsts meži (LVM).
Бывший президент США Дональд Трамп, по его собственным словам, близок к аресту. Соответствующее заявление появилось в социальной сети Трампа Truth Social.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров пообещал заплатить 5 миллионов рублей (около 60 тысяч евро) за убийство человека, заснятого на видео. На опубликованном видео видно, что костер разжигают с помощью страницы из Корана, пишет Русская служба BBC.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение Международного уголовного суда в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина - это только начало процесса. Борель пишет, что Путину не удастся избежать ответственности за преступления против Украины.
С первого дня войны украинская противовоздушная оборона фактически стала залогом спасения страны, ее мирных жителей и армии.
Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина. Законно ли это и чем рискует российский президент? Би-би-си поговорила об этом с экспертами по международному праву из Копенгагенского университета Глебом Богушем и Кевином Йоном Хеллером.
Интересное чтиво:
В пятницу, 17 марта, на месте бывшего концерт-холла Godvil открылся новый ночной клуб Tower. Онлайн-журнал KLIK поговорил с директором и одним из совладельцев площадки Даниилом Бородаем, а также побывал в обновленных помещениях.
Санита Зиединя, автор книги Pieneņpūka ("Одуванчик"), делится эмоциональной историей о своем сыне Артуре и о том, как он дал ей возможность познать безусловную любовь, подчеркивая, что сын научил ее ценить каждое мгновение и красоту жизни.
Сейчас в Латвии, в порядке эксперимента, можно установить новые автомобильные лампы, которые заменят обычные лампы H7. Это вызвало вопросы у многих водителей, поэтому программа Zebra попыталась внести ясность.
В субботу, 18 марта, и в воскресенье, 19 марта, с 12:00 до 15:00 в Рижском национальном зоологическом саду пройдут дни тюленей, сообщили в представители зоопарка.
Кухня - одно из самых важных мест в доме, где мы проводим много времени, поэтому очень важно, чтобы мы чувствовали себя на ней хорошо. По данным исследования IKEA, каждый шестой житель Латвии недоволен грязью или беспорядком в доме, в том числе и на кухне. Можно сделать это пространство более организованным и просторным, не снося стены и не покупая новую мебель, а используя решения стоимостью всего в несколько евро.
Лидер латвийской этно-поп-группы Tautumeitas Аснате Ранцане в интервью журналу Ieva рассказала, как живет с недавно поставленным диагнозом - рассеянный склероз.
Середина XX века. Брошенное посреди океана судно. На нем - экипаж и собака. Все умерли, и, как оказалось, не самым приятным образом, так как застывшие глаза трупов расширены от ужаса, а рты раскрыты в выражении невообразимого страха. Никто не знает, что там произошло на самом деле, так как вскоре после того, как спасатели обнаружили корабль-призрак, он взорвался. Во всяком случае это самая распространенная история.
В последнее время среди молодежи стали популярны витаминные инъекции, которые делаются прямо в вену. Репортер Kuuuurija Кристина Рейманд побеседовала со студенткой Лили, которая такими процедурами, по ее словам, заработала себе проблемы со здоровьем, пишет Rus.Postimees.
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