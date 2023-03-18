Главное за 18 марта ⟩ Удар РФ по "гуманитарке" из Латвии, "День рождения Холмса" и списки памятников для сноса

В субботу, 18 марта, и в воскресенье, 19 марта, с 12:00 до 15:00 в Рижском национальном зоологическом саду пройдут дни тюленей, сообщили в представители зоопарка.

Кухня - одно из самых важных мест в доме, где мы проводим много времени, поэтому очень важно, чтобы мы чувствовали себя на ней хорошо. По данным исследования IKEA, каждый шестой житель Латвии недоволен грязью или беспорядком в доме, в том числе и на кухне. Можно сделать это пространство более организованным и просторным, не снося стены и не покупая новую мебель, а используя решения стоимостью всего в несколько евро.

Лидер латвийской этно-поп-группы Tautumeitas Аснате Ранцане в интервью журналу Ieva рассказала, как живет с недавно поставленным диагнозом - рассеянный склероз.

Середина XX века. Брошенное посреди океана судно. На нем - экипаж и собака. Все умерли, и, как оказалось, не самым приятным образом, так как застывшие глаза трупов расширены от ужаса, а рты раскрыты в выражении невообразимого страха. Никто не знает, что там произошло на самом деле, так как вскоре после того, как спасатели обнаружили корабль-призрак, он взорвался. Во всяком случае это самая распространенная история.

В последнее время среди молодежи стали популярны витаминные инъекции, которые делаются прямо в вену. Репортер Kuuuurija Кристина Рейманд побеседовала со студенткой Лили, которая такими процедурами, по ее словам, заработала себе проблемы со здоровьем, пишет Rus.Postimees.