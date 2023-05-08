Главное за 8 мая ⟩ Последствия избиения в Иманте, грядущее 9 мая и открытие "Евровидения"

В феврале этого года Литву потрясла трагическая авария, в которой погибли два человека. Литовский бизнесмен Томас Рауба на большой скорости несся по встречной полосе движения и столкнулся с двумя автомобилями. Литовская полиция завершила расследование дела и обнаружила новые детали ДТП, сообщает портал 15min.

Ритейлер старается делать свои товары дешевле, но сегодня это не так просто: цена материалов и доставки становится все выше, а инфляция существенно сказывается на кошельках покупателей. The Wall Street Journal рассказал, как в IKEA переделывают свои культовые продукты, чтобы справиться с проблемами.

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"Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин", - рассказывает 14-летняя девочка, употребляющая запрещенные вещества и алкоголь с 11 лет. Вместе с другими подростками она в больнице "Гинтермуйжа" проходит 30-дневную мотивационную программу.

Иманта спала прошлой ночью в сопровождении синих огней полицейских машин. Лица, избившие школьника в Иманте, установлены, организаторы сходки задержаны, тревога в полиции отменена. Однако в Twitter началось широкое обсуждение инцидента.

На западе Германии вновь провели автопробег в поддержку РФ. Этой акции противостояли не только проукраинские активисты, но и немецкие антифашисты. Репортаж DW.