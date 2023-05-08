Главное за 8 мая ⟩ Последствия избиения в Иманте, грядущее 9 мая и открытие "Евровидения"

Понедельник 8 мая существует вокруг важных событий. С одной стороны, общественность продолжает реагировать на избиение в Иманте 5 мая, кроме того продолжаются поиски семилетней Юстины. С другой стороны, мир готовится к "Евровидению", а полиция Латвии - к 9 мая. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Начальник Госполиции Арманд Рукс в передаче "900 секунд" рассказал, из-за чего возник конфликт между подростками в Иманте вечером в пятницу, 5 мая.
Государственная полиция установила личности двух несовершеннолетних, по инициативе которых произошло сборище подростков в микрорайоне Иманта. В ночь на понедельник несовершеннолетние были доставлены в полицию для проведения процессуальных действий.
Министр внутренних дел Марис Кучинскис приказал начальнику Госполиции Арманду Руксу провести служебную проверку в связи с физическими столкновениями между подростками 5 мая в Иманте, сообщает агентство LETA.
С 15:00 сегодняшнего дня до 23:59 среды, 10 мая, Государственная полиция при необходимости перекроет движение транспортных средств в районе парка Узварас, сообщили агентству LETA в управлении по связям Рижской думы.
Государственная полиция не исключает возможности провокаций 9 мая, которые могут совершить отдельные лица или группы, заявил начальник Госполиции Арманд Рукс в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Государственная полиция в сотрудничестве с Госпогранохраной, Земессардзе, организацией K9 SOS cilvēku meklēšana, Bezvēsts.lv и добровольцами в воскресенье, 7 мая, весь день осуществляла масштабные поиски пропавшей Юстине, сообщили порталу Apollo.lv в Госполиции
Государственная полиция сменила тактику поиска пропавшей в Роговке Резекненского края семилетней Юстине, сообщила агентству LETA представитель Госполиции Ласма Курсите.
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) получила от орнитологов информацию о не менее 200 погибших чайках на острове в Даугаве в городе Краслава, куда инспекторы PVD отправили 15 образцов мертвых птиц для лабораторных исследований на птичий грипп, сообщили агентству LETA представители службы.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) информирует портал TVNET, что принято решение по делу о нарушении коллективных интересов потребителей, в котором на Винету Медунецкую, дистрибьютора продукции компании сетевого маркетинга Coral Club, наложен штраф в размере 15 000 евро, а также обязательство прекратить недобросовестную коммерческую практику.
Инфлюенсер Яна Брук (Yana Bruk) и бывший военный Давид Круминьш отправились в Лас-Вегас (США), чтобы пожениться после победы в шоу Mīla kemperī.
За рубежом:
В ночь на понедельник, 8 мая, Россия снова атаковала столицу Украины Киев беспилотниками, в результате чего пострадали несколько человек, сообщают украинские СМИ.
На празднование 9 мая в Москве к Владимиру Путину прибудут несколько иностранных лидеров, сообщает российское СМИ "Медуза".
Кажется, что такого количества мужчин в платьях, юбках и на каблуках среди участников конкурса не было никогда, пишет Limon.ee. В воскресенье вечером в Ливерпуле (Великобритания) торжественно открылось "Евровидение-2023". На бирюзовой ковровой дорожке рядом с Сент-Джордж-Холлом журналистов и фанатов шокировали, эпатировали, изумляли, поражали и сводили с ума участники из 37 стран.
В феврале этого года Литву потрясла трагическая авария, в которой погибли два человека. Литовский бизнесмен Томас Рауба на большой скорости несся по встречной полосе движения и столкнулся с двумя автомобилями. Литовская полиция завершила расследование дела и обнаружила новые детали ДТП, сообщает портал 15min.
Ритейлер старается делать свои товары дешевле, но сегодня это не так просто: цена материалов и доставки становится все выше, а инфляция существенно сказывается на кошельках покупателей. The Wall Street Journal рассказал, как в IKEA переделывают свои культовые продукты, чтобы справиться с проблемами.
Интересное чтиво:
"Не могла остановиться - употребляла неделю, две, месяц. Хуже всего было, когда три месяца подряд каждый день принимала амфетамин", - рассказывает 14-летняя девочка, употребляющая запрещенные вещества и алкоголь с 11 лет. Вместе с другими подростками она в больнице "Гинтермуйжа" проходит 30-дневную мотивационную программу.
Иманта спала прошлой ночью в сопровождении синих огней полицейских машин. Лица, избившие школьника в Иманте, установлены, организаторы сходки задержаны, тревога в полиции отменена. Однако в Twitter началось широкое обсуждение инцидента.
На западе Германии вновь провели автопробег в поддержку РФ. Этой акции противостояли не только проукраинские активисты, но и немецкие антифашисты. Репортаж DW.
В начале года во Франции началась волна протестов против заявления правительства о повышении пенсионного возраста. Недавно премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш также признал, что со временем нам придется подумать о повышении пенсионного возраста. Конечно, это плохая новость для людей, которые уже считают годы до пенсии. В то же время, по крайней мере в Латвии, многие с опасением ждут выхода на пенсию, так как понимают, что того, что они получат, может не хватить даже на оплату счетов.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает о том, как звезды провели свои выходные. На этот раз событий было много!
Жителей эстонского Раэкюла беспокоит опасная для природы Эстонии рейнутрия - растение, которое вырастает до нескольких метров в высоту и крайне быстро разрастается, передает Rus.Postimees.
Женщина, которая была беременна тройней, привлекла к себе внимание в Сети после того, как поделилась историей своей беременности и снимками удивительно большого живота, пишет Metro.
В 1991 году принцесса Диана поучаствовала в традиционном спортивном соревновании в Wetherby School, где учились ее дети. Леди Ди в тот день еще раз показала, что ставит на первое место сыновей, а не условности и королевский протокол.
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