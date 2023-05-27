Главное за 27 мая ⟩ Поражение сборной Латвии, акция протеста у памятника Свободы и поиски Юстине

Сборная Латвии по хоккею впервые в своей сыграла в полуфинале Чемпионата мира. Казалось бы, все взгляды прикованы только к этому - но в Латвии (и мире) произошло еще достаточно важных событий. О них можно прочитать в ежедневной подборке от портала RUS TVNET!
Чемпионат мира по хоккею:
Сборная Латвии в упорной борьбе проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
В субботу тысячи человек собрались в центре Риги, чтобы вместе на больших экранах посмотреть полуфинальный матч чемпионата мира по хоккею между Латвией и Канадой.
Сборная Германии по хоккею в овертайме одержала победу над командой США и завоевала путёвку в финал чемпионата мира 2023 года.
Тренер сборной Латвии по хоккею Раймонд Вилкойтс перед полуфинальным матчем чемпионата мира сказал, что на матч сборных Латвии и Канады в Тампере прилетело десять самолетов и приехало 5000 машин с латвийскими фанатами. Это не официальные данные, однако наших в городе очень много.
Латвийские хоккейные болельщики поддерживают традицию и после исторической игры 23 мая возложили цветы к посольству Швейцарии в знак благодарности за отличную игру. Посол Швейцарии в Латвии прокомментировал это событие, на что также отреагировал его коллега из Канады. На этом всё не закончилось.
Новости Латвии:
На акции против политики, реализуемой правительством, в субботу днем в Риге, возле памятника Свободы, собрались несколько тысяч человек, фактически заполнив всю площадь, наблюдало агентство LETA.
Организация Bezvests.lv в сотрудничестве с Государственной полицией в субботу, 27 мая, проводит масштабные поиски пропавшей в Роговке семилетней Юстине Рейниковой.
Служба государственной безопасности (VDD) не усматривает состава преступления в высказываниях депутата Сейма Алексея Росликова в интервью порталу TVNET, когда он приравнял возможное выдворение граждан России из Латвии к депортациям, сообщает агентство LETA.
Недавно на мосту Гауя произошла тяжелая авария, которая парализовала движение на Таллинском шоссе. Почему два тяжелых автомобиля, которые чаще всего водят профессионалы, столкнулись с трактором, поясняет программа Zebra.
Прошедшей ночью на Бауском шоссе в результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Минимальная температура воздуха в ночь на воскресенье составит -1...+5 градусов, местами в Курземе и на побережье Рижского залива - до +7 градусов, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Выдвинутые Москвой условия прекращения войны в Украине "в очередной раз подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил в субботу, 27 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованное несколькими часами ранее интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина агентству ТАСС.
Обращение президента Украины к иранскому народу, в котором он призвал рядовых иранцев не поддерживать зло в лице России, вызвало бурную реакцию как внутри Ирана, так и за его пределами.
Противостояние российских ракет "Кинжал" и американского зенитно-ракетного комплекса Patriot в последнее время обсуждают военные специалисты и эксперты. Сложность таких обсуждений в том, что о самом "Кинжале" известно немного. До недавнего времени о нем вообще не было известно почти ничего - кроме того, что сообщала российская пропаганда. Однако сейчас некоторые выводы можно сделать и по открытым источникам.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Санкт-Петербург. Об этом он заявил после телефонного разговора с президентом РФ в пятницу, 26 мая. "Я поблагодарил (Путина. - Ред.) за приглашение на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге и ответил, что сейчас не могу приехать в Россию", - написал он в своем микроблоге в Twitter.
За четыре месяца этого года страховая компания в Эстонии получила более 1700 сообщений о повреждениях автомобильных стекол: ущербы были возмещены на общую сумму свыше миллиона евро. Сумма одного такого страхового случая в среднем достигает почти 600 евро, пишет Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
"Виттория", - представилась, улыбаясь, милая юная брюнетка с нежным взглядом в красном кимоно с белым воротом. Vittoria Hell (так она себя называет) является практикующим в Риге данжен-мастером.
Журналистика - занятие нервное и небезопасное. В одной до боли близкой к Эстонии стране на протяжении недели завершалось наложение штрафных санкций на одно русскоязычное медиа, в эфире которого было неосторожно сказано слово, задним числом оказавшееся табуированным. Что это за прецедент обращения со свободой слова в европейской стране, с предельной осторожностью выяснял Ян Левченко и портал Rus.Postimees.
Вечером в пятницу, 26 мая, вечером перед организованными Bezvests.lv и Государственной полицией поисками Юстине мы отправились в Роговку.
В очередном эфире на YouTube-канале "И грянул Грэм" латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала журналисту Вадиму Радионову, когда впервые решилась на пластическую операцию.
По данным Департамента полиции и погранохраны (PPA) жители Эстонии в этом году стали чаще посещать Россию. По сравнению с началом прошлого, 2022 года, зафиксирован почти двукратный рост пожелавших посетить страну-агрессора. По каким причинам жители Эстонии ездят в Россию и как часто они это делают, разбирался Rus.Postimees.
Жительницу села Подвысокое в Харьковской области подозревают в коллаборационизме - она возглавила общину во время оккупации. Теперь село разделилось на ее противников и сторонников. Подробности в репортаже DW.
Голливудская актриса французского происхождения Марион Котийяр (Marion Cotillard) во время Каннского фестиваля высказалась о движении #MeToo. Она также рассказала, о пережитом лично, пишет Spletnik.ru.
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