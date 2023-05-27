Главное за 27 мая ⟩ Поражение сборной Латвии, акция протеста у памятника Свободы и поиски Юстине

Организация Bezvests.lv в сотрудничестве с Государственной полицией в субботу, 27 мая, проводит масштабные поиски пропавшей в Роговке семилетней Юстине Рейниковой.

Служба государственной безопасности (VDD) не усматривает состава преступления в высказываниях депутата Сейма Алексея Росликова в интервью порталу TVNET, когда он приравнял возможное выдворение граждан России из Латвии к депортациям, сообщает агентство LETA.

Недавно на мосту Гауя произошла тяжелая авария, которая парализовала движение на Таллинском шоссе. Почему два тяжелых автомобиля, которые чаще всего водят профессионалы, столкнулись с трактором, поясняет программа Zebra.

Прошедшей ночью на Бауском шоссе в результате столкновения мотоцикла с автобусом погибли два человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Минимальная температура воздуха в ночь на воскресенье составит -1...+5 градусов, местами в Курземе и на побережье Рижского залива - до +7 градусов, прогнозируют синоптики.

За рубежом:

Выдвинутые Москвой условия прекращения войны в Украине "в очередной раз подтверждают юридическую и фактическую недееспособность российского руководства", заявил в субботу, 27 мая, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Таким образом он отреагировал на опубликованное несколькими часами ранее интервью замглавы МИД РФ Михаила Галузина агентству ТАСС.

Обращение президента Украины к иранскому народу, в котором он призвал рядовых иранцев не поддерживать зло в лице России, вызвало бурную реакцию как внутри Ирана, так и за его пределами.