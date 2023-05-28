Главное за 28 мая ⟩ Бронза сборной Латвии, предложение руки и сердца во время матча и возможный выходной

На выборах президента партия "Латвия на первом месте" поддержит только кандидата "Объединенного списка" - предпринимателя Улдиса Пиленса, сообщила представитель "Латвии на первом месте" Лига Крапане.

Доходы мэра Риги Мартиньша Стакиса в прошлом году уменьшились более чем на 20 тыс. евро, свидетельствуют данные его декларации о доходах должностного лица.

На следующей неделе в Латвии осадков будет по-прежнему мало, усилится засуха, а в течение нескольких ночей ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики.

Самоуправление Риги планирует усилить борьбу с водителями, которые не соблюдают сигналы светофоров и полосы для общественного транспорта, сообщили агентству LETAА в Рижской думе.

Поиск маленькой Юстине завершился. Команда Bezvēsts.lv завершает день традиционным кругом, когда каждый высказывает свои мысли о ходе дня и о том, что еще нужно улучшить. После этого - прощания и по машинам. Миссия завершилась. На этот раз безрезультатно. Но, как сказал инструктор Bezvēsts.lv Мартиньш, отсутствие результата - это тоже результат. Но вопрос, что случилось с маленькой Юстине Рейниковой, остается открытым.

Разбросанный мусор, неосвещенные парки, регулярные проблемы с парковкой и пробки - это только часть проблем, с которыми сталкиваются жители Агенскалнса, Зиепниеккалнса и других ближайших районов.

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