Главная новость сегодняшнего дня - несомненно, победа сборной Латвии над США в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею! Несмотря на то, что о других вещах думать сегодня не хочется совершенно, мы все-таки расскажем о главном за воскресенье, 28 мая.
Главное за 28 мая ⟩ Бронза сборной Латвии, предложение руки и сердца во время матча и возможный выходной
Новости Латвии:
Сборная Латвии в овертайме одержала победу над командой США и завоевала бронзовые медали чемпионата мира по хоккею!
Идет работа над тем, чтобы сделать понедельник, 29 мая, государственным выходным днем в честь завоеванных латвийскими хоккеистами бронзовых медалей на чемпионате мира, сообщил агентству LETA спикер Сейма Эдвард Смилтенс.
После исторической победы в овертайме с результатом 4:3 над сборной США в матче за бронзу чемпионата мира, латвийский хоккейные болельщики продолжили традицию и принесли цветы к посольству США в Риге.
Сборная Латвии по хоккею после исторического достижения на Чемпионате мира по хоккею вернется домой в понедельник, 29 мая, сообщает Латвийская хоккейная федерация (LHF).
Вечером 12 мая одиннадцатилетняя Аманда, планировавшая поехать на автобусе из Саулкрасты в Звейниекциемс, осталась за дверьми, сообщает передача Bez Tabu.
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