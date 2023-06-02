Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу выходцев с постсоветского пространства, причастных к контрабанде украинского оружия. Кого и в чем обвиняют, выяснила DW.

В то время когда Владимир Путин пытается захватить Украину, восточный регион России оказался на пороге голода. Как сообщает агентство УНИАН, Россия продолжает демонстрировать новые "чудеса" экономики.

Россия управляется Богом, а Дед Мороз в России - главнее президента. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Вооруженные силы Украины в пятницу нанесли удары по оккупированному Россией городу Бердянску в Запорожской области, сообщают должностные лица и очевидцы.

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Осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева сейчас проживают во Франции. RUS TVNET смог пообщаться с артистами в преддверии их выступления в Латвии.

В этом году Сандиcу исполнилось бы 47 лет. С его смерти прошло почти три года. Для кого-то этот отрезок времени меняет всю жизнь. Его больше нет, не будет и сказочного конца "жили они долго и счастливо". Все это перечеркнула жестокая и агрессивная болезнь, которую не предотвратили ни 15 лет счастливой совместной жизни, ни вопрошающие взгляды двух маленьких сыновей.