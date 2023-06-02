Главное за 2 июня ⟩ Липин о Ринкевиче, "сюрприз" от Rīgas satiksme и зоофил из Кенгарагса

Второй день лета принес с собой прохладу, дожди, а местами и град. Но погода, конечно, совсем не главное из того, что произошло сегодня. В своей ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о важнейших новостях за пятницу, 2 июня.
Новости Латвии:
Итак, Сейм Латвии сделал свой выбор. Ближайшие четыре года президентом нашей страны будет бессменный до этого министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Настало наше любимое время - время прогнозов! Каким президентом будет Ринкевич, станет ли он лидером для всей Латвии и, что самое интересное, поменяется ли правящая коалиция?
С августа по вечерам посадка пассажиров во все рижские троллейбусы и автобусы будет организована через передние двери, сообщила сегодня на пресс-конференции председатель правления ООО Rīgas satiksme Джинета Иннуса.
В соцсетях появилась информация о мужчине из Кенгарагса, который издевался над своей собакой, снимал это на видео и выставлял в закрытый Telegram-канал. Жители среагировали на эти видео и сообщили в полицию. В настоящее время мужчина задержан.
В случае, если партии, формирующие правительство, не договорятся о расширении коалиции, в качестве потенциального лидера нового правительства неофициально упоминается действующий министр финансов и председатель партии "Единство" Арвил Ашераденс.
Река Эзере под Салдусом превратилась в реку смерти, что обладатель премии "Гордость Латвии" Алвидс Пупшис считает природной катастрофой, сообщает передача Bez Tabu.
Большинство водителей знают, что попадание в небольшую аварию сильно портит нервы и настроение. Даже если у пострадавшей стороны теоретически все в порядке - полис OCTA, страховщики покрывают расходы и сервис все исправляет. А что делать, если ремонт автомобиля длится 4 месяца и действительно ли посещение автосервиса должно заканчиваться рукоприкладством? Это выясняло телевизионное шоу 4. studija.
Сразу же после избрания на должность президента Латвии Эдгар Ринкевич отправился на встречу с парламентской фракцией "Прогрессивных", которые также "приложили руку" к его избранию. Тем временем представитель партии Селма Левренце пыталась спрятать доску, на которой был нарисован план распределения министерских кресел, говорится в сюжете LTV. Что же он скрывает?
Для более эффективного достижения целей, необходимых для развития Латвии в сфере образования, здравоохранения и др., необходима коалиция из четырех-пяти партий, считает депутат Сейма от "Нового Единства", глава юридической комиссии Андрей Юдин. Он не теряет надежды, что нынешние партнеры согласятся на расширение коалиции.
За рубежом:
Почти всю весну украинцы жили в ожидании широко анонсированного наступления ВСУ. Конкретных дат "решающего сражения" не называлось, но военно-политическое руководство Украины подчеркивало, что все "почти готово". Разбираемся, почему этого не произошло.
Украина не получит приглашения присоединиться к НАТО на грядущем саммите альянса в Вильнюсе, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 2 июня.
Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу выходцев с постсоветского пространства, причастных к контрабанде украинского оружия. Кого и в чем обвиняют, выяснила DW.
В то время когда Владимир Путин пытается захватить Украину, восточный регион России оказался на пороге голода. Как сообщает агентство УНИАН, Россия продолжает демонстрировать новые "чудеса" экономики.
Россия управляется Богом, а Дед Мороз в России - главнее президента. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Вооруженные силы Украины в пятницу нанесли удары по оккупированному Россией городу Бердянску в Запорожской области, сообщают должностные лица и очевидцы.
Интересное чтиво:
Осудившие войну в Украине и покинувшие родину российские актеры Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева сейчас проживают во Франции. RUS TVNET смог пообщаться с артистами в преддверии их выступления в Латвии.
В этом году Сандиcу исполнилось бы 47 лет. С его смерти прошло почти три года. Для кого-то этот отрезок времени меняет всю жизнь. Его больше нет, не будет и сказочного конца "жили они долго и счастливо". Все это перечеркнула жестокая и агрессивная болезнь, которую не предотвратили ни 15 лет счастливой совместной жизни, ни вопрошающие взгляды двух маленьких сыновей.
31 мая Сейм следующим президентом Латвии избрал кандидата партии "Новое Единство", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. Двумя другими кандидатами на пост президента страны были Улдис Пиленс и Элина Пинто. Пиленс и его жена после поражения разместили послания в социальных сетях.
Ане Бю Фарстад - самая сексуальная конькобежка Норвегии и одна из самых в мире.
В случае укуса осы нужно убедиться, что жало не застряло в коже. Его следует извлечь как можно скорее, так как яд в жале высвобождается примерно за 30 секунд, пишет Rus.Postimees со ссылкой на медсестру скорой помощи Маарья Пундонен на сайте Эстонского союза медсестер.
В четверг, 1 июня, в честь недели прайда портал Apollo.lv как часть TVNET Grupa выпустил масштабный проект: интернет-версия книги "История ЛГБТ+ в Латвии за последние 100 лет".
На природных тропах в Лигатне родились три лосенка, сообщает специалист по связям с общественностью природных троп Лигатне Департамента охраны природы (DAP) Арта Круминя.
После исторического достижения на чемпионате мира по хоккею сборная Латвии 29 мая вернулась домой на самолете airBaltic A220-300, который был разукрашен в цвета латвийского флага. В аэропорту самолет встретили необычной традицией - две пожарные машины, подавая воду из насосов, создали водяную арку. Самолет с командой проехал прямо под ней. Не все жители нашей страны знали о такой традиции, и в соцсетях у многих возникли вопросы - что же это значит? Разбирался RUS TVNET.
Шафия Башир на протяжении трех лет использовала лайфхак из TikTok, в результате чего получила серьезные ожоги лица, передает metro.co.uk. Оказывается, такой кулинарный рецепт - мина замедленного действия, сообщает Limon.
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