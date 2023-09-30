Последний сентябрьский день подходит к концу. Уже можно начинать задумываться о том, какой костюм надеть на Хэллоуин. А в Латвии и мире продолжают происходить события. В Украине прошел первый Международный форум оборонных индустрий, Юрмала отменяет плату за въезд, а в Риге готовятся ограничения в движении общественного транспорта из-за чемпионата мира по бегу. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 30 сентября ⟩ Приговор Лато Лапсе, бесплатный въезд в Юрмалу и как полиция ищет пропавших
Новости Латвии:
В пятницу, 29 сентября, Видземский районный суд Валмиеры приговорил Лато Лапса, обвиняемого в преследовании и клевете на адвоката Ромуалда Вонсовича, к общественным работам.
С 1 октября 2023 года плата за въезд в зону особого режима в Юрмале на транспортном средстве не будет взиматься.
Сегодня и завтра, 1 октября, в Риге пройдут мероприятия чемпионата мира по бегу, во время которых введены обширные ограничения движения транспорта, сообщил департамент внешних коммуникаций Рижской думы.
Несанкционированная тонировка, модифицированная выхлопная система и другие модификации вызвали головную боль у нескольких владельцев BMW и мотоциклов, сообщает программа Degpunktā.
В пятницу, 29 сентября, в волости Цирмас Лудзенского края из утонувшего в пруду автомобиля были извлечены двое погибших, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
13 сентября около 20:00 в Государственную полицию поступил звонок от очевидцев преступления на Павасара гатве в Риге. Полицейским сообщили, что несовершеннолетний, находившийся в тот момент с другим сверстником, вырвал у 81-летней женщины сумку, после чего оба ребенка убежали.
За рубежом:
В США арестован бывший лидер преступной группировки Дуэйн "Киффи Ди" Дэвис, которому предъявлены обвинения в убийстве знаменитого рэпера Тупака Шакура в Лас-Вегасе в 1996 году, сообщает "Русская служба Би-би-си".
Правительство США в ночь на 1 октября почти наверняка останется без денег. Не потому, что их нет, а потому что республиканцы и демократы в Конгрессе опять разругались и за оставшуюся субботу вряд ли успеют выписать чек на содержание сотен тысяч бюджетников: мусорщиков, военных, чиновников. В итоге все разрешится за неделю-другую и прямой ущерб будет минимальным, однако репутации США как мирового лидера уже нанесен очередной удар.
Поместье Кетторп имения "Страумени" в Великобритании, принадлежащее сосланной латышской организации Daugavas Vanagu fonds, оказалось вовлеченным в скандал, сообщает BBC. Компания по управлению усадебным бизнесом LWT Trading UK LTD, косвенно связанная с фондом, внезапно стала неплатежеспособной, что вызвало у многих неприятный опыт, - сообщает передача 360TV ZIŅneši.
В Украине прошел первый Международный форум оборонных индустрий, на котором к Альянсу оборонных индустрий уже присоединились 38 компаний из 19 стран, сообщили в МИД Украины.
В Индии собака, спасаясь от стаи своих диких сородичей, оказалась в реке, кишащей крокодилами. Однако пресмыкающиеся по какой-то причине не напали на животное, а доставили его в безопасное место.
Интересное чтиво:
"Моя мама не пропадала. Почему RUS TVNET распространяет ее фото как без вести пропавшей?". В воскресенье, 24 сентября, редакция получила встревоженный звонок от мужчины, пытавшегося выяснить, кто посредством полиции и СМИ разыскивает его маму, с которой все в порядке. На примере этого случая RUS TVNET разбирает, как полиция занимается поиском людей, которых кто-то назвал пропавшими.
7 октября в "Арене Рига" пройдет международное бойцовское шоу Tonybet Fight Night. В программе запланировано 10 профессиональных поединков, в одном из которых примет участие латвийский боец смешанных единоборств Хасан Межиев.
Несмотря на то, что строительство первых участков магистрали Rail Baltica в Эстонии начнется уже в следующем году, мегапроект грозит стать настолько дорогим, что на него даже не удастся получить деньги из казны европейских налогоплательщиков, пишет Rus.Postimees.
Глава соседнего с Латвией российского региона пожаловался в Москву на то, что из-за развязанной Путиным войны Псковская область потеряла финансирование из стран Балтии, пишет Rus.Postimees.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, внес в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Когда люди создают отношения или женятся, никто, скорее всего, не предполагает, что в какой-то момент один из партнеров "сорвется налево". К сожалению, так происходит довольно часто, когда заканчивается период розовых очков или отношения или брак погрязли в нерешенных взаимных проблемах. Можно ли после измены остаться в отношениях? Можно ли простить ее? Объясняет психолог для пар Рута Бачулите.
Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий дал интервью телеканалу "Дождь", где объяснил, почему у Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой до сих пор нет статуса "иноагента".
1 октября день рождения отмечает популярная российская актриса Чулпан Хаматова, которая осудила войну в Украине, покинула родину и ныне живет и работает в Латвии. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".
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