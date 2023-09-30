Главное за 30 сентября ⟩ Приговор Лато Лапсе, бесплатный въезд в Юрмалу и как полиция ищет пропавших

7 октября в "Арене Рига" пройдет международное бойцовское шоу ‎Tonybet Fight Night‎. В программе запланировано 10 профессиональных поединков, в одном из которых примет участие латвийский боец смешанных единоборств Хасан Межиев.

Несмотря на то, что строительство первых участков магистрали Rail Baltica в Эстонии начнется уже в следующем году, мегапроект грозит стать настолько дорогим, что на него даже не удастся получить деньги из казны европейских налогоплательщиков, пишет Rus.Postimees.

Глава соседнего с Латвией российского региона пожаловался в Москву на то, что из-за развязанной Путиным войны Псковская область потеряла финансирование из стран Балтии, пишет Rus.Postimees.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 29 сентября, внес в Госдуму законопроект о денонсации рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Документ размещен в электронной базе нижней палаты российского парламента.

Когда люди создают отношения или женятся, никто, скорее всего, не предполагает, что в какой-то момент один из партнеров "сорвется налево". К сожалению, так происходит довольно часто, когда заканчивается период розовых очков или отношения или брак погрязли в нерешенных взаимных проблемах. Можно ли после измены остаться в отношениях? Можно ли простить ее? Объясняет психолог для пар Рута Бачулите.

Публицист и рок-журналист Артемий Троицкий дал интервью телеканалу "Дождь", где объяснил, почему у Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой до сих пор нет статуса "иноагента".

1 октября день рождения отмечает популярная российская актриса Чулпан Хаматова, которая осудила войну в Украине, покинула родину и ныне живет и работает в Латвии. Рассказываем о ней в рамках рубрики "Звезда недели".