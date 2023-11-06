Фото ⟩ Семь студентов окончили Академию пилотов airBaltic

"Мы гордимся новыми выпускниками Академии пилотов. Для того, чтобы уже в ближайшее время присоединиться к команде airBaltic, некоторые из них уже в этом месяце начнут дальнейшее обучение. Высококвалифицированный персонал - один из главных факторов успешной работы любой авиакомпании", - сказал президент и исполнительный директор airBaltic Мартиньш Гаусс.

Выпускники представляют Латвию, Литву, Финляндию и Нидерланды. В свою очередь, в новой группе учатся студенты из Латвии, Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

В настоящее время в Академии пилотов airBaltic обучаются 110 студентов. Большинство из них из стран Балтии, но представлены и другие страны ЕС, в том числе Германия, Франция, Финляндия, Испания, Италия и другие. Более 10% студентов академии - женщины. На данный момент после окончания учебы в компанию airBaltic в качестве сотрудников уже поступили 95 студентов.

Галерея: Семь студентов окончили Академию пилотов airBaltic

С октября 2023 года Академия пилотов airBaltic улучшила структуру оплаты программы обучения коммерческих пилотов. Таким образом, теперь, получив положительную оценку компании, airBaltic профинансирует значительную часть стоимости обучения.

Студентам Академии теперь нужно будет оплатить обучение теории ATPL и 45 летных часов, стоимость которых составит 15 000 евро. После получения оценки пилота airBaltic и становления сотрудником компании, та предоставит финансирование (кредит) на оставшийся период учебы.

Больше об Академии пилотов airBaltic можно узнать на домашней странице www.pilotacademy.com.