Главное за 20 ноября ⟩ Нападение на врача, Ринкевич в Израиле и каковы жители Латвии

Не успели отгреметь празднования 18 ноября, как президент Латвии Эдгар Ринкевич отправился в Израиль, который продолжает воевать с террористической организацией ХАМАС. Латвия также отходит от праздников - внимание привлекли сразу несколько трагедий, в том числе, нападения на врача из-за несогласия с решением о смерти мозга пациента. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET!
Новости Латвии:
Родственница пациента, не согласившись с решением медицинского консилиума о смерти мозга пациента, нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу Восточной больницы, которая сама была госпитализирована.
Нет и не должно быть оправдания жестоким и бесчеловечным терактам, совершенным террористической организацией ХАМАС, заявил в понедельник, 21 ноября, президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с президентом Израиля Исааком Герцогом.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в понедельник встретился на Западном берегу с президентом Палестины Махмудом Аббасом и подчеркнул необходимость осуждения террористов организации ХАМАС.
28 ноября Верховный суд рассмотрит дело об отстранении Нила Ушакова ("Согласие") от должности мэра Риги весной 2019 года.
Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в сексуальном насилии над дочерью своей знакомой, а мать пострадавшей - в поддержке этих действий.
Передача Zebra объясняет, почему в Латвии так много случаев пьяного вождения и почему люди так делают.
Жители Риги задаются вопросом, почему рано утром на остановки прибывают короткие автобусы, а в середине дня - 18-метровый общественный транспорт, сообщает программа Латвийского телевидения 4. studija.
От имени местных поставщиков еды в программу Латвийского телевидения (LTV) 4. studija обратился курьер, который раскритиковал неуважение к государственному языку и несоблюдение требований его использования на рынке труда. Он сообщил, что значительная часть иностранных жителей, которые работают на платформах Bolt Food и Wolt, вообще не понимают латышский язык.
Поиски пропавшей Анны Янсоне продолжаются. Ее муж Юрис Эвертовскис в социальной сети Х (бывший Twitter) поделился сделанными с помощью беспилотника фотографиями с поисков женщины.
За рубежом:
Би-би-си рассказывает о том, как устроены система резервистов БАРС и ЧВК «Редут» — два главных рекрутинговых проекта Минобороны России, через которые на фронт отправляют ветеранов войны в Донбассе, казаков, ультраправых, депутатов, футбольных фанатов, экс-заключенных и простых россиян.
Российское МВД объявило в розыск украинскую певицу крымскотатарского происхождения Джамалу, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на "Медиазону" и российскую базу розыска.
18-летний Богдан Ермохин, депортированный в 2022 году из родного Мариуполя в Россию и недавно получивший повестку в российский военкомат, вернулся в Украину, сообщает "Медуза".
Вечером в воскресенье, 19 ноября, в литовском городе Вилкишки в Литве мужчина до смерти избил жену 1965 года рождения, а затем погиб сам, въехав на машине в дерево, сообщает литовское издание 15min.lt.
Представитель пресс-службы израильской армии вице-адмирал Даниэль Хагари на воскресном вечернем брифинге выступил с новыми доказательствами того, что боевики ХАМАС 7 октября везли заложников в больницу "Аш-Шифа". Эти доказательства включали видеозапись с камеры наблюдения, установленной в больнице, сообщает Newsru.co.il.
В индийской деревне Салки после кровавого нападения стаи обезьян погиб 10-летний Дипак Тхакур, сообщает издание Insider.
Интересное чтиво:
"Люди в Латвии в сравнении с Беларусью очень расслабленные. Одновременно закрытые и добрые", - говорит Наста Захаревич из Минска. "Это спокойные, никуда не спешащие люди. Вывести человека в Латвии из себя сложно", - рассуждает Евгений Боровко из Харькова. "В Латвии люди как балтийские пляжи", - поэтичен россиянин Артур Смольянинов. "Я как только приехал, услышал эту знаменитую фразу: "Лучшее блюдо латыша - это другой латыш". И что я понял за 15 лет? Что это не так" - подытоживает Микита Чугай из Гомеля.
В Даугавпилсе распространена позиция "я вне политики", а после полномасштабного вторжения России в Украину некритическое отношение к местной власти только усилилось - такую точку зрения в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" озвучил актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов.
В Facebook широкий резонанс вызвала публикация Дарты Путнини о спортивном клубе верховой езды Temps, в котором был сильно истощен конь ее знакомой Майриты. Как произошедшее, так и фотографии и видео показывают грустную картину и ситуацию, о которой другие долго молчали. После публикации несколько человек также рассказали о своем негативном опыте с этой конюшней, которая сильно повлияла на состояние здоровья лошадей. Как это возможно и почему так долго допускалась эта ситуация?
18 ноября прошли яркие мероприятия в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. Посмотрите, какие поздравления разместили знаменитости в своих соцсетях!
Это произошло в Эстонии 3 мая прошлого года в 16.30, когда скорая помощь получила вызов в хуторской дом в деревне Кяндлику в волости Тюри. Там должен был находиться неадекватный и странно ведущий себя мужчина, пишет Rus.Postimees.
Израильские военные опубликовали видео пролета дрона по 55-метровому туннелю ХАМАС под крупнейшей в Газе больницей "Аш-Шифа".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!