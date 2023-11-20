Главное за 20 ноября ⟩ Нападение на врача, Ринкевич в Израиле и каковы жители Латвии

В индийской деревне Салки после кровавого нападения стаи обезьян погиб 10-летний Дипак Тхакур, сообщает издание Insider.

Интересное чтиво:

"Люди в Латвии в сравнении с Беларусью очень расслабленные. Одновременно закрытые и добрые", - говорит Наста Захаревич из Минска. "Это спокойные, никуда не спешащие люди. Вывести человека в Латвии из себя сложно", - рассуждает Евгений Боровко из Харькова. "В Латвии люди как балтийские пляжи", - поэтичен россиянин Артур Смольянинов. "Я как только приехал, услышал эту знаменитую фразу: "Лучшее блюдо латыша - это другой латыш". И что я понял за 15 лет? Что это не так" - подытоживает Микита Чугай из Гомеля.

В Даугавпилсе распространена позиция "я вне политики", а после полномасштабного вторжения России в Украину некритическое отношение к местной власти только усилилось - такую точку зрения в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" озвучил актер Даугавпилсского театра Вадим Богданов.

В Facebook широкий резонанс вызвала публикация Дарты Путнини о спортивном клубе верховой езды Temps, в котором был сильно истощен конь ее знакомой Майриты. Как произошедшее, так и фотографии и видео показывают грустную картину и ситуацию, о которой другие долго молчали. После публикации несколько человек также рассказали о своем негативном опыте с этой конюшней, которая сильно повлияла на состояние здоровья лошадей. Как это возможно и почему так долго допускалась эта ситуация?

18 ноября прошли яркие мероприятия в честь 105-летия провозглашения Латвийской Республики. Посмотрите, какие поздравления разместили знаменитости в своих соцсетях!

Это произошло в Эстонии ​​3 мая прошлого года в 16.30, когда скорая помощь получила вызов в хуторской дом в деревне Кяндлику в волости Тюри. Там должен был находиться неадекватный и странно ведущий себя мужчина, пишет Rus.Postimees.

Израильские военные опубликовали видео пролета дрона по 55-метровому туннелю ХАМАС под крупнейшей в Газе больницей "Аш-Шифа".