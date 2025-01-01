Главное за 1 января Праздник в центре Риги, новые законы и Болгария с Румынией вошли в Шенген

С 1 января Украина прекратила транзит российского газа, сообщило Министерство энергетики Украины.

Венгрия лишилась права на получение примерно одного миллиарда евро из фондов Европейского Союза (ЕС), которые были заморожены Брюсселем из-за опасений, связанных с соблюдением принципа верховенства закона в стране.

В среду, 1 января, в Новом Орлеане, автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщили власти США.

В Берлине празднование Нового года нарушилось из-за аварии на водопроводе. В нескольких районах города из кранов не поступала вода, либо ее давление было крайне низким.

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