Несмотря на то, что 1 января - выходной, за день произошел ряд важных событий. Латвия, как и остальной мир, отметила наступление Нового года и со среды в стране вступил в силу ряд важных законов. Между тем, Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону, а Венгрия лишилась права на часть денег из еврофондов. Об этих и других событиях среды, 1 января, читайте в подборке RUS TVNET.
Главное за 1 января ⟩ Праздник в центре Риги, новые законы и Болгария с Румынией вошли в Шенген
Новости Латвии:
В Старой Риге и у Памятника Свободы в праздничной атмосфере встретили наступление 2025 года. Посмотрите, как это сделали рижане и гости города!
С 1 января в стране вступило в силу несколько важных законов и правил: от изменений в налогах до новых правил обслуживания рецептов, от запрета на пластиковые пакеты до отмены выдачи продуктовых наборов малоимущим.
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (Национальное объединение) заявил о намерении предложить запретить в столице использование фейерверков в новогоднюю ночь по московскому времени.
В ночь на 1 января в Кекавском крае произошел инцидент, в результате которого человек выстрелил себе в лицо фейерверком. Для помощи пострадавшему была вызвана Служба государственной пожарной и спасательной службы (VUGD), сообщила представитель службы.
Сборная Швеции по хоккею U-20 во вторник победила Чехию в матче чемпионата мира среди юниоров, став соперником Латвии в четвертьфинале. В противостоянии североамериканских команд США одержала верх над Канадой.
За рубежом:
С 1 января Болгария и Румыния официально стали полноправными участниками Шенгенской зоны безвизового перемещения.
С 1 января Украина прекратила транзит российского газа, сообщило Министерство энергетики Украины.
Венгрия лишилась права на получение примерно одного миллиарда евро из фондов Европейского Союза (ЕС), которые были заморожены Брюсселем из-за опасений, связанных с соблюдением принципа верховенства закона в стране.
В среду, 1 января, в Новом Орлеане, автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек, еще 30 получили ранения, сообщили власти США.
В Берлине празднование Нового года нарушилось из-за аварии на водопроводе. В нескольких районах города из кранов не поступала вода, либо ее давление было крайне низким.
Интересное чтиво:
2025-й. Вот мы и оказались там, где несколько десятилетий назад видели рассвет технологий, закат цивилизаций или торжество природы. Каждый писатель, художник и режиссер, бравшийся за эту дату, делал ее знаком, в котором сходились надежды, страхи и амбиции. Миры 2025 года разнообразны, и все как один принадлежат своему времени. Что из этих образов сбылось, что остается мечтой, а что превратилось в предупреждение?
Мы живем в эпоху перемен. Конец уходящего года принес множество сюрпризов, которые перевернули привычные расклады мировой политики. В этом материале мы прогнозируем, какие три страны окажут наибольшее влияние на дальнейшее развитие событий во всем мире.
Что на самом деле даст Грузии членство в Европейском Союзе и чем ей придется пожертвовать ради новых преимуществ? Разбор DW.
Судоходство в районе Антарктики осложнено: крупнейший и старейший в мире айсберг A23a освободился из своей "ледовой ловушки" к северу от Южных Оркнейских островов и теперь дрейфует на север, подхваченный антарктическим течением, сообщает Rus.Postimees.
Праздники отмечены. У кого-то они получились спокойными, у кого-то - излишне бурными, поэтому назревает вопрос - что делать, чтобы на следующий день не было плохо?
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!