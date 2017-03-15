Ученые доказали «правило пяти секунд»

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Профессор Астонского университета в Бирмингеме (Великобритания) Энтони Хилтон (Anthony Hilton) доказал правдивость так называемого правила пяти секунд. Об этом пишет газета The Independent.

Еще по этой теме

Согласно данному «правилу», упавшие на землю или пол продукты можно безопасно есть, если они были подняты в течение пяти секунд. Это якобы связано с тем, что любые микробы, которые смогут перейти на упавшую еду за это время, будут в столь малом количестве, что их легко разрушит желудочная кислота.

«Очевидно, что нельзя употреблять в пищу еду, на которой виден слой грязи.

Но с научной точки зрения, если видимых признаков загрязнения нет, то шанс попадания на еду вредных бактерий за несколько секунд очень мал», — пояснил Хилтон.

Реклама

При этом он все же оговаривается, что риск при употреблении пищи с земли есть: «Это не означает, что микробы никак не могут переместиться с пола на упавшую еду».

Хилтон также провел опрос среди двух тысяч людей, 79 процентов из которых отметили, что не гнушаются есть упавшие продукты и хотя бы раз делали это.

Еще по этой теме
Индийский йог утверждает, что прожил без пищи и воды 70 лет

Индийский йог утверждает, что прожил без пищи и воды 70 лет

Учёные выяснили, в чём главная опасность жирной пищи

Учёные выяснили, в чём главная опасность жирной пищи


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 39500 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Дом
Дом, Ķekavas pag., 179500 EUR

reklama.vesti.lv

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Романтические посиделки в машине обернулись неприятностью Новости

Романтические посиделки в машине обернулись неприятностью

Мать оставила гимнастку на улице,прикарманив награды и деньги Новости

Мать оставила гимнастку на улице,прикарманив награды и деньги

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга Showbiz

Известна причина самоубийства 25-летнего латвийского драматурга

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж Wo&Men

Оцените эксперимент: Анна Семенович кардинально сменила имидж

Наука

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU SERVISA PROFESIONĀLIS/-E ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
KLIENTU KONSULTANTS/E - PĀRDEV ...
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
RAŽOŠANAS DIREKTORS/-E
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
DARBA DROŠĪBAS KVALITĀTES (SHE ...
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 