Ученые создали оригами-роботов, управляемых магнитным полем

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Donat Sorokin/TASS/Scanpix

Группа инженеров из Института Висса Гарвардского университета разработала складывающихся роботов, которые приводятся в действие при помощи внешнего магнитного поля. Статья, посвященная разработке, была опубликована в журнале Science Robotics.

Еще по этой теме

Как отмечает N+1, отличительная особенность этих оригами-роботов от представленных ранее состоит в том, что их частями можно управлять отдельно с помощью магнитного поля с определенными характеристиками.

На сгибах роботов закреплены миниатюрные электрические схемы и спирали из сплава с памятью формы. В обычном состоянии, когда лист расправлен, эти спирали растянуты, но при нагревании они сокращаются подобно мышцам и заставляют конструкцию складываться.

Реклама

Видео

Источником нагревания служит внешнее магнитное поле, которое создает ток в электрических цепях «мышц». При этом каждый элемент, отвечающий за конкретный сгиб, приводится в действие с помощью переменного магнитного поля определенной частоты.

Для демонстрации этой технологии исследователи создали три прототипа роботов. Первый представлял собой треугольник, к каждой грани которого примыкал еще один треугольник. Второй прототип напоминал манипулятор с захватом на конце, а третьим прототипом стал макет корабля в бутылке с управляемым парусом.

Еще по этой теме
В Германии появился робот-священник

В Германии появился робот-священник

Отберет ли робот работу у вашего ребенка?

Отберет ли робот работу у вашего ребенка?

NASA показало марсианского робота

NASA показало марсианского робота


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Gauja, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR

reklama.vesti.lv

Второй день «Рандеву» в Юрмале: зал аплодировал стоя Showbiz

Второй день «Рандеву» в Юрмале: зал аплодировал стоя

В Турции жалобы туристок на домогательства в отеле вызвали хохот Новости

В Турции жалобы туристок на домогательства в отеле вызвали хохот

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери Wo&Men

Татьяна Навка возмутила фанатов методами воспитания дочери

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле Showbiz

ФОТО: Что осталось за кулисами закрытия фестиваля Вайкуле

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом! Wo&Men

Не поверите, сколько лет этому красавцу с совершенным телом!

Наука

Роботехника

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekava
176 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Jūrmala
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
LIETVEDI/ ARHIVĀRU/-I
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

Latauto.lv
Volkswagen
Audi
Golf
Passat
A6
A3
Pollo
Touran
A4
80(B4)
Toyota
Volvo
Corolla
Avensis
V70
XC90
RAV4
Land Cruiser
S60
V40
Opel
BMW
Astra
Zafira
320
X5
Vectra
Corsa
530
318

 