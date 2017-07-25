Ученые создали оригами-роботов, управляемых магнитным полем

Группа инженеров из Института Висса Гарвардского университета разработала складывающихся роботов, которые приводятся в действие при помощи внешнего магнитного поля. Статья, посвященная разработке, была опубликована в журнале Science Robotics.
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Как отмечает N+1, отличительная особенность этих оригами-роботов от представленных ранее состоит в том, что их частями можно управлять отдельно с помощью магнитного поля с определенными характеристиками.
На сгибах роботов закреплены миниатюрные электрические схемы и спирали из сплава с памятью формы. В обычном состоянии, когда лист расправлен, эти спирали растянуты, но при нагревании они сокращаются подобно мышцам и заставляют конструкцию складываться.
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Источником нагревания служит внешнее магнитное поле, которое создает ток в электрических цепях «мышц». При этом каждый элемент, отвечающий за конкретный сгиб, приводится в действие с помощью переменного магнитного поля определенной частоты.
Для демонстрации этой технологии исследователи создали три прототипа роботов. Первый представлял собой треугольник, к каждой грани которого примыкал еще один треугольник. Второй прототип напоминал манипулятор с захватом на конце, а третьим прототипом стал макет корабля в бутылке с управляемым парусом.Еще по этой теме