Европейские ученые отделили гомеопатию от медицины

Совет европейских академий наук, представляющий разные страны, подверг резкой критике гомеопатию и предупредил, что реклама и использование гомеопатических продуктов «может приносить большой вред», говорится в 12-страничном документе органа.

Совет суммировал результаты научных исследований, обзоров и даже парламентских отчетов, которые показали бесполезность гомеопатических средств.

Так, в нем приводится выдержка из отчета британского параламента, в которой подтверждается, что «системный обзор и мета-анализ окончательно продемонострировал, что гомеопатические продукты работают не лучше, чем плацебо».

Важным пунктом европейского заяления стало утверждение о прямом вреде, который наносит гомеопатия потребляющим ее людям.

Утверждение о безопасности гомеопатии - один из главных аргументов ее адептов.

«Использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего, доказательно обоснованного медицинского лечения», говорится в документе.

Кроме того, ее использование подрывает доверие людей к доказательной медицине, в случае, если «лечение» оказывается бесполезным.

На основе приведенных данных совет выдал рекомендации странам-членам Еропейского союза касательно рекламы и продажи гомеопатии.

Так, национальные организации здравоохранения

не должны покрывать расходы на гомеопатические средства и практики «пока не будет продемонстрирована их эффективность и безопасность путем строгих тестов».

Кроме того, любые гомеопатические средства должны снабжаться описанием действующих веществ и консцентраций, в которых они присутствуют.