Зоопапарацци: Как пес воспитывал котенка

Коты и собаки вполне могут дружить и даже воспитывать друг друга. Это доказывает видео, присланное нам на конкурс «Зоопапарацци». На нем запечатлено, какгрозный пес по кличке Берох «воспитывает» маленького котенка Ноная. Оба живут в Риге.

Наш читатель Кирилл написал, что видео было снято некоторое время назад, сейчас же кот повзрослел и уже не играет, как прежде. Однако

участник нашего конкурса пообещал, что если получится в течение февраля заснять что-то интересное, то он обязательно пришлет нам запись.

Напоминаем: если у вас дома живет питомец, который каждый день радует своей непредсказуемостью и «мимишностью», из-за чего ваш телефон и компьютер полны умилительных или смешных видео, поделитесь позитивными эмоциями с другими! Пришлите забавное видео своего любимца и выиграйте полезный приз — отличный пылесос. Будут и поощрительные призы.

Подробности конкурса по ссылке ниже

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