Исключенный из "Согласия" Дубов наконсультировал Центральный рынок почти на 35 000 евро

За работу в Рижской думе Дубов получил зарплату в размере 12 322 евро.

Кроме того, в прошлом году Дубов также работал заместителем руководителя службы безопасности Lido. На этой должности в виде зарплаты он получил 19 193 евро.

Также депутат являлся членом комиссии Рижской думы по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок, членом правления в обществе Riga without drugs, председателем правления Arkan Sport, членом правления обществ Par sportisku sabiedrību и Voluntieris.lv, а также членом правления в Латвийской ассоциации ветеранов армии.

В декларации должностного лица Дубов указал наличные сбережения в размере 5300 евро и безналичные сбережения в размере 4111 евро.

У него имеются и долговые обязательства в размере 72 592 евро.

Как сообщалось, после избрания нового мэра Риги во фракции "Согласия" в Рижской думе произошел раскол, и неясно, сохраняет ли правящая коалиция большинство в думе. Из фракции за грубые нарушения были исключены четыре депутата - вице-мэр Вадим Баранник, Алексей Росликов, Валерий Петров и Виталий Дубов.