В фокусе: счастливые люди в белом, мощная Metallica и все дороги ведут в Юрмалу!

Усаживайтесь поудобнее - мы снова представляем краткий пересказ этой недели в режиме Light!

Ну что же, в "Дзинтари", похоже, снова золотые времена, зал забукован - перебукован, каждый день тут наблюдается аншлаг. Мы посетили три концерта подряд, и о каждом вам подробно отчитались:

Однако, по нашим скромным наблюдениям, гораздо интереснее всем разглядывать, кто, в чем пришел. Кто "на стиле", кто нет, чего бы прикупить, а может, и себя там можно найти? Развлекайтесь:

Пока у нас топил зал "Дзинтари", в социальной сети Instagram развернулись сразу два стихийных флешмоба. Сложно сказать, какой из них забавней.

В одном звезды стали стремительно "стареть", вернее, с помощью специального приложения показывать, какими будут в старости. Некоторые даже очень ничего, кстати.

Отметим, что приложение разработано русскими, и ФБР уже в срочном порядке забило тревогу, что русские так собирают данные американцев.

Делиться своими данными или нет, личное дело каждого, но посмотреть на тех, кто уже поделился, последствий не повлечет, так что пожалуйста:

Второй стихийный флешмоб русские устроили под постом Леди Гаги. Опять эти русские! Никто не знает при этом, увела ли поп-дива Брэдли Купера у Ирины Шейк, или вообще мимо проходила, но где же ты тут поспоришь, когда 725 тысяч (!) комментариев против тебя? Если вы все пропустили, вот суть истории:

Ну и было бы нечестно не отметить самый популярный материал недели. Волочкова, алкоголь - дремучая смесь, похоже. Как-то часто эти два слова появляются в СМИ вместе: