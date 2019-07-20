В фокусе: счастливые люди в белом, мощная Metallica и все дороги ведут в Юрмалу!
Неделя снова выдалась по-настоящему жаркой, и на этот раз эпицентр событий окончательно переместился в Юрмалу - здесь происходит все! Не успели отгреметь сольники Галкина, Лепса и Jah Khalib, как Лайма Вайкуле буквально захватила концертный зал "Дзинтари". Еще из важного - многие звезды на этой неделе заметно "постарели", русские, вероятно, порядком надоели Леди Гаге ну и, конечно, Metallica порвала всех! Жаль не у нас, а в соседней Эстонии.
Усаживайтесь поудобнее - мы снова представляем краткий пересказ этой недели в режиме Light!
Ну что же, в "Дзинтари", похоже, снова золотые времена, зал забукован - перебукован, каждый день тут наблюдается аншлаг. Мы посетили три концерта подряд, и о каждом вам подробно отчитались:
Однако, по нашим скромным наблюдениям, гораздо интереснее всем разглядывать, кто, в чем пришел. Кто "на стиле", кто нет, чего бы прикупить, а может, и себя там можно найти? Развлекайтесь:
Пока у нас топил зал "Дзинтари", в социальной сети Instagram развернулись сразу два стихийных флешмоба. Сложно сказать, какой из них забавней.
В одном звезды стали стремительно "стареть", вернее, с помощью специального приложения показывать, какими будут в старости. Некоторые даже очень ничего, кстати.
Отметим, что приложение разработано русскими, и ФБР уже в срочном порядке забило тревогу, что русские так собирают данные американцев.
Делиться своими данными или нет, личное дело каждого, но посмотреть на тех, кто уже поделился, последствий не повлечет, так что пожалуйста:
Второй стихийный флешмоб русские устроили под постом Леди Гаги. Опять эти русские! Никто не знает при этом, увела ли поп-дива Брэдли Купера у Ирины Шейк, или вообще мимо проходила, но где же ты тут поспоришь, когда 725 тысяч (!) комментариев против тебя? Если вы все пропустили, вот суть истории:
Ну и было бы нечестно не отметить самый популярный материал недели. Волочкова, алкоголь - дремучая смесь, похоже. Как-то часто эти два слова появляются в СМИ вместе:
Предлагаем переключиться на вопросы денежные. Как говорится, где-то прибыло, где-то убыло. В заголовки новостей недавно попала информация о том, что Порзиньгис заключил просто рекордный в истории спорта Латвии договор на 158 млн долларов. Мы решили посчитать, что же из этого останется у него на руках. Интересно? Читайте:
В отличие от Порзиньгиса, не очень хорошо идут дела у Латвии с Чемпионатом мира по хоккею 2021 года. Вроде собрались на пару с Беларусью проводить, но, что-то не торопится обещанный холл строиться. А говорят, не построим вовремя, придется вернуть ЕС финансирование в размере 37 миллионов евро. Подробнее:
Ну и раз уж мы о спорте, побалуйте себя фотографиями красавицы теннисистки, обладающей не только шикарной фигурой, но и крайне мощными ударами. Тем более скоро она будет гостить в Латвии - на турнире Baltic Open с 22 по 28 июля. Отличный повод познакомиться поближе:
Ну и, конечно, наше все - LAIMA RENDEZVOUS JURMALA! Команда TVNET буквально поселилась в Юрмале - следим за репетициями, ловим звезд в перерывах, снимаем закулисье и отчитываемся о концертах.
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Под прицел видеокамер уже поймали яркую Дану Соколову и всегда прямую и не менее яркую Лолиту. Артистку лейбла Black Star, конечно, же спросили, что там с Егором Кридом, она ответила.
Да и о луке своем стильном рассказала:
Но все внимание всегда так или иначе приковано к Примадонне. Ей не надо ничего говорить, хватает просто появиться на публике:
На десерт предлагаем белую вечеринку - пока одна часть охотников за эмоциями держала путь в Юрмалу на открытие фестиваля Лаймы, другая в тот же вечер наряжалась в белое, чтобы с такими же "людьми в белом" откушать на белом пикнике. Куда шли, они до последнего не знали. Забава такая. Некоторых это делает счастливыми, убедитесь сами:
Ну и самое последнее вдогонку - концерт группы Metallica! Говорят, у нас на День независимости фейерверк поскромнее. И тут мы тоже были, и спешим поделиться впечатлениями: