Eften за 16 млн евро купит в Латвии штаб-квартиру airBaltic и промышленное здание

"Офисное здание airBaltic расположено в великолепном месте - в непосредственной близости к пассажирскому терминалу крупнейшего в странах Балтии аэропорта. В будущем через Рижский аэропорт будет проходить Rail Balticа, что еще больше повысит привлекательность этого района.

Главное здание airBaltic было полностью отремонтировано в 2016 году. Нынешний договор аренды действует до 2026 года", - рассказал член правления EfTEN Real Estate Fund III AS Вильяр Аракас.

К 2022 году Рижский аэропорт инвестирует более 45 млн евро в одно лишь расширение терминала, а для Rail Balticа будет построена новая железнодорожная станция.

Расположенное в Кекаве производственное и складское здание Piepilsetas Logistics Centre отличается хорошим уровнем технического оснащения и находится возле трассы Via Baltica. Крупнейшими арендаторами комплекса являются компании Fristads Kansas Production и Forans.

Общая цена покупки двух зданий составила 15,8 млн евро, 7,2 млн из которых предоставили Swedbank и Luminor.

EfTEN покупает оба здания у латвийского предприятия New Hanza Capital. Сделки планируется завершить не позднее 28 февраля 2020 года.

46% портфеля EfTEN Real Estate Fund III сегодня составляют торговые площади, 27% - логистические площади, еще 27% - офисные здания. 64% портфеля приходятся на Литву, 28% на Эстонию и 8% - на Латвию.

В инвестиционный портфель фонда в настоящее время входят 11 объектов: логистические центры DSV в Таллине, Риге и Вильнюсе, центр продаж и обслуживания ABC Motors в Таллинне, садоводческие центры Hortes в Лаагри и в Тяхесаю в Ласнамяэ, Laagri Selver, бизнес-центр Evolution в Вильнюсе, торговый центр Saules Miestase в Шауляе, а также офисные здания Laisves 3 и Ulonu в Вильнюсе.