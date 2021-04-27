Главное за 27 апреля ⟩ Вакцинация для всех желающих, новый поворот в Тукумском деле и Латвия в списке недружественных стран

События дня:

СМИ: В список "недружественных" для России стран включены и все три страны Балтии. В список входят девять государств. Указ Путина запрещает дипломатическим представительствам "недружественных" стран нанимать на работу "физических лиц на территории Российской Федерации". Россия объявила о создании такого списка после того, как несколько стран, включая Латвию, выслали российских дипломатов в солидарность с Чехией.

Новый поворот в Тукумском деле: обгоревшего человека судят за умышленные поджоги. Нормунд Киндзулис обвиняется в умышленном уничтожении чужого имущества путем сжигания. Эти события проходили в конце 2019 - начале 2020 года. После одного из эпизодов поджогов Киндзулис был задержан. Также была назначена комплексная стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

В Северной Ирландии убили женщину из Латвии. В Северной Ирландии была убита 61-летняя гражданка Латвии Людмила Полетелова. По подозрению в убийстве задержана 45-летняя женщина. Многие годы женщина жила и работала в Северной Ирландии, в городе Лимавади. Полетелова скончалась в пятницу, 23 апреля, в своем доме. Вскрытие подтвердило, что женщина умерла от нескольких ударов по голове.

В мае правительство может прекратить предоставление поддержки 54 отраслям. С мая этого года господдержка по обеспечению потока оборотных средств может быть прекращена для 54 отраслей, свидетельствуют подготовленные Министерством экономики поправки к правилам о поддержке затронутых кризисом Covid-19 предприятий.

Коронавирус:

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 596 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека. За время пандемии в Латвии скончались 2110 больных Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 407,7 случая. Количество пациентов с Covid-19 в больницах превышает 720 человек. 12% - в тяжелом состоянии.

С 3 мая начнется вакцинация всего населения без разделения по приоритетным группам. Изначально вакцинацию от Covid-19 всего населения без разделения по приоритетным группам планировалось начать не позднее 10 мая, однако в ходе обсуждений было решено, что такой шаг можно предпринять раньше.

В Латвии впервые обнаружен бразильский вариант коронавируса. Этот случай был выявлен путем секвенирования. Инфицированный является водителем грузовика, он заболел в конце марта и был госпитализирован. Скорее всего, заражение произошло во время поездки в Италию.

Со временем для вакцинированных от Covid-19 могут быть введены преимущества. Какие? Как сообщили в Минздраве, дополнительные преимущества для привитых могут быть введены после того, как вакцины в Латвии будут доступны любому желающему, будет привита достаточно большая часть населения, особенно группы риска, в стране будет безопасная эпидемиологическая ситуация и возможность проверки факта вакцинации.

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