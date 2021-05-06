Главное за 6 мая ⟩ Увеличенное семейное пособие, алкоголь на террасах и имя высланного из России дипломата Латвии

События дня:

С 2022 года вырастет размер государственного семейного пособия. При увеличении государственного семейного пособия на одного ребенка в возрасте до 20 лет размер пособия составит 25 евро в месяц, на двоих детей в возрасте до 20 лет - 100 евро, или по 50 евро на каждого, на троих детей в возрасте до 20 лет - 225 евро, или 75 евро за каждого.

С пятницы, 7 мая, на террасах ресторанов можно обслуживать клиентов, но только с 6:00 до 21:00, предусматривают поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности по ограничению распространения Covid-19. Правительство не поддержало предложение Минздрава о запрете продажи на террасах алкогольных напитков. Все подробности.

Стало известно имя высланного из России дипломата Латвии - им оказался опытный военный атташе Латвии, полковник Янис Дрейманис. Министр обороны Латвии Артис Пабрикс (AP) сегодня встретился с полковником, чтобы поблагодарить его за работу. Дрейманис был первым латвийским военным атташе, который после долгого перерыва проживал в Москве.

Бокалы для школьников и сбыт якобы забракованной древесины: после аудита Rīgas meži РД обратится в полицию. Рижская дума обратится в правоохранительные органы по поводу выявленных в ходе проверки в ООО Rīgas meži нарушений, сообщил на пресс-конференции мэр Риги Мартиньш Стакис. По его словам, аудит в Rīgas meži выявил систематическое бесхозяйственное обращение с имуществом, которое принадлежит всем рижанам.

Уже с этой недели на двух участках дорог Латвии впервые можно ехать со скоростью до 110 км/час. В полиции отмечают, что увеличение разрешенной скорости движения на участках с исправной инфраструктурой снизит возможные стрессовые ситуации и желание водителей обгонять других участников дорожного движения. Рассказываем, где эти дороги.

СГБ не исключает провокаций 9 мая. Государственная полиция в сотрудничестве с муниципальной полицией Риги и другими службами работает над специальным планом обеспечения общественного порядка, чтобы обеспечить соблюдение ограничений 9 мая у памятника советским воинам-освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Собрали, что следует знать и за что могут оштрафовать.

Коронавирус:

За сутки - 773 новых случая Covid-19, умерли 12 человек. Одному из них не было и 30. В среду было сделано 23 852 теста на Сovid-19, доля положительных результатов составила 3,2%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 406,4 до 416,6 случая.

Заболеваемость Covid-19 растет: Латвия поднялась на восьмое место в Европе. Согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, в настоящее время Латвия занимает восьмое место по уровню заболеваемости Covid-19 среди стран Европейского союза и Европейской экономической зоны. По сравнению с остальной Европой уровень заболеваемости в Латвии растет, поскольку на прошлой неделе Латвия занимала 13-е место.

В Риге полиции пришлось гнаться за сбежавшим из больницы больным Covid-19. Представитель Видземского управления муниципальной полиции Риги Юрис Инкинс рассказал, что 1 мая в 13 часов стражи порядка получили информацию о том, что из стационара центра инфектологии вышел 43-летний больной Covid-19. Сообщение было передано всем экипажам, работающим в Межциемсе, Пурвциемсе, на Тейке и в ближайшей округе. Вскоре поиски увенчались успехом, когда на Тейке был замечен соответствующий описанию мужчина.

Индонезия высылает российскую туристку, которая зашла в магазин с нарисованной маской для лица. Инцидент произошел на курорте Бали. Местная администрация уже предупреждала, что не допустит нарушений гигиенических требований.

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Водитель успешно отбился от грабителей при помощи заправочного пистолета. Сначала в Южной Америке, а теперь и во всем мире видео с заправочной станции в Чили стало вирусным. Камеры засняли кадры, достойные остросюжетного фильма, на которых группа мужчин пытается ограбить машину, а может, даже и угнать ее, но владелец машины не дает им этого сделать, обливая их топливом.