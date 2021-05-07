Видео ⟩ Хищник на гамаке: тигру Августу из Рижского зоопарка подарили новую игрушку

Видео: Тигр Август испытывает новую игрушку

Трехлетний амурский тигр Август стал любимцем многих посетителей Рижского зоопарка, так как часто с интересом бродит по смотровой площадке прямо возле стекла, становясь главным героем бесчисленных "селфи". В свободное время хищник занимается "переработкой крупногабаритных отходов", потому что его любимые игрушки - автомобильные покрышки, гремящие пластиковые бочки и пластиковый почти метровый буёк.

"Что происходит с этими вещами, которые в свое время служили в быту, после "объятий" тигра, каждый и так понимает…" - пишут представители зоопарка.

Не так давно Августу подарили "самого главного помощника" пожарных - "гамак", свитый из шлангов.

"Тигр, как и полагается кошачьим, довольно осторожен, поэтому новую "игрушку" решили сделать "интереснее", поместив посередине несколько кусков мяса. Это помогло преодолеть недоверие к странному предмету", - отмечают в зоопарке.

Ожидается, что из-за интереса Августа к необычной игрушке срок ее службы будет весьма коротким. Тогда Рижский зоопарк с радостью примет еще один изношенный или потерянный шланг от Государственной пожарно-спасательной службы. Игрушки из этого материала оценят и львы Цванга и Кали, которые также обладают довольно игривым характером.