Главное за 28 августа ⟩ Что происходит за закрытыми дверями Lidl, путаница с тестами школьников и обрушение в доме в Риге

Странная авария в Плявниеках: свидетели подозревают, что виновником ДТП представляется другой человек. Водителю автомобиля марки Honda Civic на улице Лубанас, очевидно, было недостаточно двух полос движения, поэтому он выехал на встречную, где вызвал столкновение с легковым автомобилем Ford и автобусом Rīgas satiksme. Водитель Ford выразила сомнение относительно того, был ли за рулем виновного в ДТП автомобиля Honda Civic именно тот человек, который назвал себя его водителем.

ДТП в Межциемсе: трактор буквально "стер" с дороги легковой автомобиль. Спешка в медицинское учреждение в полдень 27 августа сыграла злую шутку с водителем Opel Zafira и его семьей. Проезжая по улице Лиелвардес в сторону Тейки, пенсионер решил обогнать трактор, но не рассчитал, что сразу после маневра он должен свернуть направо - на прилегающую территорию, и создал, таким образом, опасную ситуацию.

Левитс: "Крым вернется к Украине". О необходимости соблюдать целостность страны он готов сказать Путину лично. В начале этой недели в Киеве прошел саммит "Крымская платформа" с участием США, стран ЕС и НАТО. На международном форуме обсуждали судьбу полуострова. Что "Крымская платформа" в Киеве может противопоставить Москве, телеканал "Дождь" обсудил с президентом Латвии Эгилом Левитсом, также посетившим саммит.

Порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере. Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, Эстония, ее искали в течение недели. В конце концов случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке лежал огромный камень.

Клеймо "насильник" - изоляция и временная защита от насилия как месть? Из личного опыта. Все чаще в публичном пространстве звучат призывы к нормализации утверждения о том, что мужчины также страдают от насилия. Раймонд (имя изменено) понимает, что поставленное ему в суде клеймо "насильник" останется с ним на всю жизнь, но не понимает - почему у мужчин нет возможности обратиться за помощью?

Коронавирус:

Выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 109,5. 225 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 101,7 до 109,5 случая на 100 000 населения.

Массовое тестирование перед началом учебного года выявило 72 случая Covid-19. На сегодняшний день в отношении образовательных учреждений проведено 81 334 скрининговых теста. Массовое тестирование выявило 72 случая Covid-19. Доля положительных случаев среди протестированных составила 0,09%, что меньше, чем в обществе в целом. Данные SPKC показывают, что доля случаев Covid-19 среди тестируемых на этой неделе колебалась от 0,5% до 2%.