Сб, 28.08.2021
Вакцинация помогает легче переболеть! Ирина, которая сделала прививку, но все равно заразилась Covid-19
Ирина, которая сделала прививку, но все равно заразилась Covid-19

Главное за 28 августа ⟩ Что происходит за закрытыми дверями Lidl, путаница с тестами школьников и обрушение в доме в Риге

ФОТО: TVNET

Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!

События дня:

Школы перепутали пробирки с образцами, несколько школьников получили неправильный результат теста. После проведенного в школах тестирования учеников оказалось, что результаты были разосланы и нескольким детям, которые тесты вообще не делали, так как вакцинированы или переболели Covid-19. Это произошло из-за того, что в процессе тестирования были допущены ошибки - в отдельных случаях школы отослали в лаборатории и пустые пробирки для образцов, в свою очередь те не проверили, во всех ли пробирках есть образцы.

В здании на улице Матиса в Риге обрушилось межэтажное перекрытие; нет воды и света, пострадали кафе и квартира. Пожарно-спасательная служба получила вызов в 13:59. В результате осмотра здания выяснилось, что обрушилось межэтажное перекрытие между первым этажом и подвалом. Обрушение произошло в помещениях кафе, и специалисты запретили использовать помещения одного кафе и квартиры. В свою очередь жильцы других квартир могут вернуться домой.

Что происходит за закрытыми дверями Lidl? Представитель розничной компании SIA Lidl Latvija Ингарс Рудзитис сообщил порталу Apollo.lv, что торговая сеть еще не открылась из-за кампании по найму и обучению сотрудников, которая в настоящее время уже близится к завершению.

Странная авария в Плявниеках: свидетели подозревают, что виновником ДТП представляется другой человек. Водителю автомобиля марки Honda Civic на улице Лубанас, очевидно, было недостаточно двух полос движения, поэтому он выехал на встречную, где вызвал столкновение с легковым автомобилем Ford и автобусом Rīgas satiksme. Водитель Ford выразила сомнение относительно того, был ли за рулем виновного в ДТП автомобиля Honda Civic именно тот человек, который назвал себя его водителем.

ДТП в Межциемсе: трактор буквально "стер" с дороги легковой автомобиль. Спешка в медицинское учреждение в полдень 27 августа сыграла злую шутку с водителем Opel Zafira и его семьей. Проезжая по улице Лиелвардес в сторону Тейки, пенсионер решил обогнать трактор, но не рассчитал, что сразу после маневра он должен свернуть направо - на прилегающую территорию, и создал, таким образом, опасную ситуацию.

Левитс: "Крым вернется к Украине". О необходимости соблюдать целостность страны он готов сказать Путину лично. В начале этой недели в Киеве прошел саммит "Крымская платформа" с участием США, стран ЕС и НАТО. На международном форуме обсуждали судьбу полуострова. Что "Крымская платформа" в Киеве может противопоставить Москве, телеканал "Дождь" обсудил с президентом Латвии Эгилом Левитсом, также посетившим саммит.

Порядочный отец семейства убил старую знакомую и утопил тело в озере. Когда в 2019 году 35-летняя женщина исчезла в трех километрах от своей фермы в Вильяндиском уезде, Эстония, ее искали в течение недели. В конце концов случайный прохожий нашел тело женщины в Мульгимаа, в 50 километрах от места исчезновения. Руки ее были связаны за спиной, а в рюкзаке лежал огромный камень.

Клеймо "насильник" - изоляция и временная защита от насилия как месть? Из личного опыта. Все чаще в публичном пространстве звучат призывы к нормализации утверждения о том, что мужчины также страдают от насилия. Раймонд (имя изменено) понимает, что поставленное ему в суде клеймо "насильник" останется с ним на всю жизнь, но не понимает - почему у мужчин нет возможности обратиться за помощью?

Коронавирус:

Выявлено 256 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель - 109,5. 225 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 31 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 101,7 до 109,5 случая на 100 000 населения.

Массовое тестирование перед началом учебного года выявило 72 случая Covid-19. На сегодняшний день в отношении образовательных учреждений проведено 81 334 скрининговых теста. Массовое тестирование выявило 72 случая Covid-19. Доля положительных случаев среди протестированных составила 0,09%, что меньше, чем в обществе в целом. Данные SPKC показывают, что доля случаев Covid-19 среди тестируемых на этой неделе колебалась от 0,5% до 2%.

Коронавирус не был биологическим оружием, заключили спецслужбы США. Американская разведка опубликовала главные выводы своего доклада о происхождении Covid-19. Спецслужбы США не смогли установить точные причины появления коронавируса, однако заключили, что он не был разработан как биологическое оружие.

"При поражении 100% легких воскресить пациента практически невозможно": глава больницы о выгорании медиков. "Эта болезнь [Covid-19] настолько ужасная, что всех вылечить мы не можем. Если у человека уже почти 100% легких отказались работать, надеяться, что мы сможем воскресить этого человека, невозможно. Хотя врачи стараются, персонал старается сделать все возможное", - в передаче "Действующие лица" на Латвийском радио 4 признал глава больницы им. Страдиня Риналд Муциньш.

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