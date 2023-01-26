Подходит к концу очередной рабочий день. Он принес много разных новостей со всего мира, а чтобы вы ничего не пропустили, RUS TVNET собрал все самое важное за четверг, 26 января, в своей подборке.
ГЛАВНОЕ ЗА 26 ЯНВАРЯ ⟩ Элксниньш покидает "Согласие", VDD поговорила с мэром Резекне и Зеленский не признает Путина
Новости Латвии:
В среду, 25 января, Служба государственной безопасности (VDD) провела беседу с председателем Резекненской городской думы Александром Барташевичем ("Согласие") в связи с его недавними заявлениями на заседании думы партии "Согласие" по вопросам государственной безопасности, сообщили агентству LETA в VDD.
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш решил выйти из партии "Согласие" и начать формирование новой региональной политической силы, сообщил политик.
Выстраивая отношения во внешней политике, не следует обманывать себя тем, что все, кто против российского лидера Владимира Путина, являются друзьями Латвии, заявил депутат Эдвин Шноре (Национальное объединение) на ежегодных внешнеполитических дебатах в Сейме.
Партия "Согласие" потеряет свое представительство во втором по величине городе Латвии после решения председателя Даугавпилсской думы Андрея Элксниньша и других депутатов выйти из партии
Даугавпилсская региональная больница находится на грани банкротства, если до осени не будет найдено дополнительное финансирование. В этом году латвийским больницам выделено на треть меньше средств, сообщает программа "Дневные новости" Латвийского телевидения.
На титул "Слово 2022 года" и "Антислово 2022 года" желающие заявляют также такие слова, как "орки", "вата" и "окупеклис" (соединение слов okupācija (оккупация) и pieminēklis (памятник) - так иногда называли памятник в Пардаугаве), проинформировал Департамент развития латышского языка Рижского латышского общества (RLB).
На печально известном перекрестке в Пурвциемсе, в Риге, некая женщина вызвала дорожно-транспортное происшествие. В аварии пострадала ее машина, образовалась пробка, а сама женщина была доставлена в больницу, сообщила передача Degpunktā.
Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) очень скоро предложит новую серию дополнительных номерных знаков.
За рубежом:
Поставки основных боевых западных танков в Украину до последнего момента оставались интригой. Но 25 января об этом официально сообщило германское правительство и президент США Джо Байден.
По результатам исследования, проведенного центрами по расследованию инцидентов с безопасностью Эстонии, Швеции и Финляндии, в понедельник, 23 января, опубликован промежуточный отчет, в котором резюмируется проделанная работа и анализируется полученная информация.
18 января испанские власти по подозрению в контрабанде наркотиков задержали грузовой корабль, который был на пути в Ригу. При его обыске было обнаружено три тонны кокаина, сообщает сайт Fleetmon.com.
Атаки небольшими силами, которые российская армия в последние дни в Украине реализует в юго-восточном секторе фронта в Запорожской и Донецкой областях, может быть попыткой заставить Украину растягивать силы по всей линии фронта, чтобы в конце концов создать условия для крупного нападения на севере в Луганской области, считают аналитики Института изучения войны (ISW).
В четверг утром в Литве поступили ложные сообщения о заложенных взрывных устройствах в Вильнюсском и Каунасском окружных судах, аэропортах, прокуратурах и школах, сообщил BNS представитель департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.
Президент России Владимир Путин - ничто, и переговоров с ним не будет, в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.
После вторжения в Украину против России ввели беспрецедентные санкции. Но многие россияне до сих пор не ощутили на себе их эффект. Это стало возможным благодаря параллельному импорту, а иногда и просто контрабанде через соседние страны - например, Казахстан. Русская служба Би-би-си съездила туда и попыталась понять, что и как попадает в Россию через одну из самых длинных наземных границ в мире.
Решение Франции поставить Украине вооружения в рамках законной самообороны не значит, что эта страна воюет с Россией, заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. Об этом пишет Русская служба BBC.
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