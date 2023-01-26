ГЛАВНОЕ ЗА 26 ЯНВАРЯ ⟩ Элксниньш покидает "Согласие", VDD поговорила с мэром Резекне и Зеленский не признает Путина

Президент России Владимир Путин - ничто, и переговоров с ним не будет, в интервью британскому телеканалу Sky News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

После вторжения в Украину против России ввели беспрецедентные санкции. Но многие россияне до сих пор не ощутили на себе их эффект. Это стало возможным благодаря параллельному импорту, а иногда и просто контрабанде через соседние страны - например, Казахстан. Русская служба Би-би-си съездила туда и попыталась понять, что и как попадает в Россию через одну из самых длинных наземных границ в мире.

Решение Франции поставить Украине вооружения в рамках законной самообороны не значит, что эта страна воюет с Россией, заявила представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр. Об этом пишет Русская служба BBC.

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С 3 по 5 февраля в Елгаве пройдет 24-й Международный фестиваль ледовых скульптур с более чем 60 ледовыми объектами. 32 профессиональных скульптора из 12 стран будут выковывать и измельчать 80 тонн кристально чистого льда на бульваре Яниса Чаксте, на Почтовом острове и в концертном зале под открытым небом Mītava, чтобы показать свое видение древних божеств.