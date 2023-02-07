Главное за 7 февраля ⟩ Пожар в Марупе, задержана администратор "Антифашистов Прибалтики" и последствия землетрясений

Утром во вторник на Лиепайском шоссе в Добельском крае съехал в кювет и опрокинулся автобус, для освобождения из него двух человек потребовалась помощь спасателей, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

Оппозиционный депутат Рамона Петравича некоторое время назад была неофициально удостоена звания "самого сексуального депутата". Наурис Брикманис поговорил с ней об этом титуле и о том, какие чувства он вызывает.

Латвийский боксер Майрис Бриедис прибыл в столицу Украины и опубликовал фото из Киева, где встретился с мэром города Виталием Кличко.

Предприниматель и светская дама Марика Гедерте столкнулась с неприятной ситуацией в Рижском аэропорту и предупреждает других путешественников.

За рубежом:

В результате двух произошедших в понедельник землетрясений в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 5000 человек, сообщает AFP.

Бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает издание A Bola.

Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?