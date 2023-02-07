Вторник, 7 февраля, запомнился валом громких новостей. Задержание администратора Telegram-канала "Антифашисты Прибалтики", крупный пожар под Марупе, Турция и Сирия разгребают завалы после землетрясений. И это только начало. О самом важном, что произошло сегодня, читайте в ежедневном дайджесте RUS TVNET.
Главное за 7 февраля ⟩ Пожар в Марупе, задержана администратор "Антифашистов Прибалтики" и последствия землетрясений
Новости Латвии:
В Марупском крае загорелось предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов Edge Autonomy, к тушению огня привлечено значительное количество пожарных, а жителей окрестностей просят остерегаться дыма.
Крупный пожар, возникший на заводе по производству дронов в Марупе, не представляет угрозы для жителей Риги, сообщил агентству LETA главный специалист по связям с общественностью Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.
Служба государственной безопасности в понедельник задержала прокремлевскую активистку, которая, по имеющейся у службы информации, причастна к направленной против интересов национальной безопасности Латвии деятельности на Telegram-канале "Антифашисты Прибалтики".
Служба государственной безопасности просит прокуратуру выдвинуть обвинения против блогера Кирилла Федорова за оправдание и прославление совершаемых вооруженными силами России преступлений в Украине, а также за попытки разжечь ненависть и рознь между жителями разных национальностей.
Бюро внутренней безопасности в конце января задержало пятерых сотрудников Государственной полиции по подозрению в злоупотреблении служебным положением, бездействии и других преступных деяниях на госслужбе.
Молодые люди, задекларированные за пределами Латвии, не будут призываться на службу государственной обороны (СГО), заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Эглитс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которая продолжает рассматривать законопроект о СГО.
Утром во вторник на Лиепайском шоссе в Добельском крае съехал в кювет и опрокинулся автобус, для освобождения из него двух человек потребовалась помощь спасателей, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.
Оппозиционный депутат Рамона Петравича некоторое время назад была неофициально удостоена звания "самого сексуального депутата". Наурис Брикманис поговорил с ней об этом титуле и о том, какие чувства он вызывает.
Латвийский боксер Майрис Бриедис прибыл в столицу Украины и опубликовал фото из Киева, где встретился с мэром города Виталием Кличко.
Предприниматель и светская дама Марика Гедерте столкнулась с неприятной ситуацией в Рижском аэропорту и предупреждает других путешественников.
За рубежом:
В результате двух произошедших в понедельник землетрясений в Турции и Сирии погибли по меньшей мере 5000 человек, сообщает AFP.
Бывший игрок "Челси" и полузащитник турецкого клуба "Хатайспор" Кристиан Атсу был найден живым под завалами после землетрясения в Турции, сообщает издание A Bola.
Россия готовит в Украине новое большое наступление, которое начнется в ближайшие две недели. Такие предупреждения в последнее время звучат от украинских и западных официальных лиц, они же содержатся в публикациях со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Как будут развиваться события на фронте?
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram высказал угрозы Польше, заявив, что она будет следующей страной после Украины, которая будет "денацифицирована и освобождена от сатанизма".
Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек подверг резкой критике Национальную хоккейную лигу (НХЛ) за участие сына российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в Матче звезд НХЛ.
Украинские участники международного фестиваля в Висбадене отказываются выступать из-за Анны Нетребко. DW разбиралась, в чем дело и что будет дальше.
Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В начале февраля Верховный суд Испании признал право Алехандро Коломара ходить голым, сообщает агентство Reuters. Испанец был оштрафован судом низшей инстанции за то, что ходил голым по улицам города в регионе Валенсия. Алехандро Коломар обжаловал приговор и на судебное заседание также пришел обнаженным, в одних ботинках.
31-летняя модель решила лично убедиться в том, что правила Instagram стали более либеральными, и устроила настоящую обнаженную фотосессию.
Интересное чтиво:
Украинка Мария живет и работает в Газиантепе, который стал одним из эпицентров землетрясения в Турции прошедшей ночью. Она рассказала BBC News Украина, что проснулась в 4 утра от того, что ее "квартира ходит ходуном".
У Рижской думы есть давний противник - воздушные провода. Они портят облик центра столицы. С чем сложно не согласиться. Однако, по словам нескольких коммерсантов, решает этот вопрос Рижская дума весьма своеобразно, перекладывая в итоге расходы за свое решение на плечи бизнеса и в перспективе - даже на кошельки рижан.
Скандальный инфлюенсер и предпринимательница Элина Дидрихсоне делится своим опытом относительно решения показать свою жизнь публично в социальных сетях в рубрике "Моббинг. Анонимная атака" на 1188.lv. Она не только столкнулась с осуждением комментаторов, но и попала в поле зрения социальных служб и Государственной инспекции по защите прав детей. Несмотря на негативную реакцию, Элина решила показать свою жизнь, а потому готова к тому, что это не последний раз, когда она попадает под перекрестный огонь мнений.
"Как эстонка, я должна бежать от иностранного террора в Эстонии, чтобы найти новое место жительства", - жалуется жительница Таллинна, которую шумные соседи загнали в угол. Она звонила в полицию и связывалась с председателем квартирного товарищества, но единственным выходом из ситуации ей видится только переезд.
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