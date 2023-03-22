Подошел к концу очередной рабочий день, выходные все ближе. Предлагаем скрасить вечер, узнав о самых главных новостях в Латвии и за ее пределами. Традиционно коротко - ежедневная подборка RUS TVNET, рассказываем о важном за среду, 22 марта.
Главное за 22 марта ⟩ Нужны ли СМИ на русском, транспортный коллапс на Деглава и Левитс об ордере на арест Путина
Новости Латвии:
20 февраля RUS TVNET запустил дискуссионный проект "Взаимные претензии". За это время на обоих языках - русском и латышском - вышли материалы по шести темам, которые традиционно разделяют латвийское общество. Знания госязыка и обучение на нем, 9 мая и наследие СССР, институт неграждан и СМИ на русском - по каждому из этих вопросов существуют словно две Латвии. В эфире "Кто вам платит?" подводим итоги проекта.
Утром в среду, 22 марта, Рига снова стоит в пробках, сообщают очевидцы RUS TVNET. По сообщениям читателей, пробки наблюдаются в микрорайонах Пурвциемс, Плявниеки и Дарзциемс на участке улицы Аугуста Деглава. Пассажиры общественного транспорта покидают его и идут дальше пешком.
Российская пропаганда в официальных документах Латвии признана главной угрозой информационной безопасности. Тут есть и аудитория, знающая русский язык, и привычка большой части населения потреблять российские шоу, сериалы и новости. А вместе с этим и нарративы Кремля.
При отсутствии местного аналога схожих масштабов многие русскоязычные Латвии используют привычные прокремлевские СМИ, и повлиять на это не могут никакие запреты и законы. Ирония в том, что неправильность такого положения осознают примерно все, но ситуация никак не меняется.
Ордер на арест президента России Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), является важным сигналом для дальнейшего укрепления международного права, заявил на совместной пресс-конференции с президентом Мальты Джорджем Велла президент Латвии Эгил Левитс.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), на неделе с 13 по 19 марта число новых случаев Covid-19 в Латвии выросло на 24,2%.
Во исполнение контракта на поставку продовольствия для армии Национальные вооруженные силы (NBS) к среде, 22 марта, перечислили зарегистрированной в Рое компании Zītari LZ 194 474 евро, сообщили в Министерстве обороны.
С четверга, 23 марта, в районе Центрального вокзала будут введены дополнительные ограничения движения, связанные с интеграцией Rail Baltica в инфраструктуру центра Риги, сообщает Рижская дума.
Недавно рижанка Яна поделилась в соцсетях неприятным опытом в такси платформы Bolt. Жительница Риги вызвала такси, возвращаясь вечером из Марупе. Когда подъехала машина, женщина открыла заднюю дверь и поставила свои вещи на сиденье. Как только она закрыла дверь и хотела сесть с другой стороны, водитель уехал с ее вещами.
Государственная полиция задержала группу наркоторговцев, которые занимались продажей одурманивающих веществ через коммуникационную платформу Telegram, сообщили агентству LЕТА в полиции.
В расследуемом Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) деле о закупке продовольствия для армии одним из отстраненных от должности чиновников является глава комиссии по закупкам, бывший член Национального объединения Эрик Эзериньш, следует из заявления министра обороны Инары Мурниеце в программе ЛТВ Rīta panorāma.
Рижский городской суд приговорил депутата Сейма Глорию Гревцову к 160 часам общественных работ. Вскоре после этого она покинула партию и фракцию Сейма "За стабильность!". В беседе с изданием Privatā Dzīve Гревцова заявила, что готовит апелляционную жалобу на приговор.
За рубежом:
России очень нужен новый газовый договор с Китаем, принимая во внимание сложное финансовое положение "Газпрома". Несмотря на то, что Кремль с большой помпезностью сообщил о новом масштабном договоре с Пекином, он остался без подписи Си Цзиньпина.
В среду, 22 марта, произошли взрывы в Запорожье, сообщают украинские СМИ. В результате попадания начался пожар, который распространился на один из этажей соседнего дома. Погиб как минимум один человек, не менее 25 - пострадали. Среди пострадавших - двое детей.
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Бахмут, где продолжаются ожесточенные бои между вооруженными силами Украины и российской оккупационной армией, сообщает ВВС.
Принадлежащий Министерству обороны России телеканал "Звезда" обрезал видео, на котором министр обороны Сергей Шойгу в прямом смысле уходит от ответа на вопрос о войне в Украине, сообщает проект российской независимой журналистки Фариды Рустамовой Faridaily.
20 марта в Ярославской области погиб сооснователь российской группы Cream Soda 34-летний Дмитрий Свиргунов (Dima Nova).
17 марта в Тартуском суде был вынесен приговор 42-летнему Аллану Алитса, обвиняемому в вовлечении несовершеннолетних девочек в сексуальные отношения и склонении их к употреблению наркотиков. Суд приговорил мужчину к семи годам тюремного заключения. Кроме того, мужчина должен будет выплатить компенсацию жертвам организованных им афер. "Я виновен лишь частично", - прокомментировал Алитса приговор, пишет Limon.ee.
Замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди подтвердила, что Лондон передает Украине артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.
Интересное чтиво:
Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной прилетел в Израиль, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в Instagram.
Готовьте телескоп! В эту субботу мимо Земли пролетит астероид, который в три раза больше печально известного Челябинского метеорита.
Издание Privatā Dzīve выяснило, какие часы носят местные политики. Так, у Айнара Шлесера ("Латвия на первом месте") на запястье все те же часы, которые он когда-то не указал в налоговой декларации, после чего развернулся скандал.
21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Портал RUS LSM рассказал об отце, который ради воспитания дочери пожертвовал спортивной карьерой и покинул сборную Латвии по волейболу, чтобы воспитывать особенную дочь.
Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме в шоу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") рассказали ведущему Валдису Мелдерису о своем сексуальном опыте как с женщиной, так и с мужчиной. Девушки объяснили разницу.
Утром в среду, 22 марта, районы Плявниеки, Пурвциемс и Дарзциемс в районе улицы Аугуста Деглава и Деглавского моста стояли в пробках. Люди подолгу были вынуждены находиться в транспорте, опаздывая по своим делам - на работу, в школу и т.д. Свое негодование от происходящего выразили и пользователи Twitter.
На этой неделе, 20 марта, свой первый расчетный день в инфраструктуре европейских платежных систем завершила новая платежная система TARGET, сообщили представители Банка Латвии.
Давайте заглянем в Instagram и узнаем, чем занимались спортсмены в предыдущие семь дней.
"У меня проблема с самоидентификацией", - с улыбкой говорит рижский музыкант и режиссер Дмитрий Румянцев. Сам себя он называет "независимым художником". 24 марта в молодежном театре "Общество Свободных Актеров" он отметит свое 40-летие и 20-летие творческого пути.
В СМИ соседних стран появились новости о нескольких автомобилях с неоднозначными номерными знаками. Недавно возле уничтоженного российского танка в Вильнюсе был замечен BMW с номерами MOIMIR. Портал TVNET попытался выяснить, существуют ли ограничения на выдачу персонализированных номерных знаков в Латвии.
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