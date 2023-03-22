Главное за 22 марта ⟩ Нужны ли СМИ на русском, транспортный коллапс на Деглава и Левитс об ордере на арест Путина

Замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди подтвердила, что Лондон передает Украине артиллерийские снаряды с сердечниками, изготовленными из обедненного урана.

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Российский модельер Валентин Юдашкин вместе с женой Мариной прилетел в Израиль, чтобы встретиться с Аллой Пугачевой. Об этом супруга дизайнера рассказала в Instagram.

Готовьте телескоп! В эту субботу мимо Земли пролетит астероид, который в три раза больше печально известного Челябинского метеорита.

Издание Privatā Dzīve выяснило, какие часы носят местные политики. Так, у Айнара Шлесера ("Латвия на первом месте") на запястье все те же часы, которые он когда-то не указал в налоговой декларации, после чего развернулся скандал.

21 марта отмечают Всемирный день людей с синдромом Дауна. Портал RUS LSM рассказал об отце, который ради воспитания дочери пожертвовал спортивной карьерой и покинул сборную Латвии по волейболу, чтобы воспитывать особенную дочь.

Фитнес-тренеры и блогеры Сендия Габриэла Официере и Дануте Тамме в шоу Kad viņas satiekas ("Когда они встречаются") рассказали ведущему Валдису Мелдерису о своем сексуальном опыте как с женщиной, так и с мужчиной. Девушки объяснили разницу.