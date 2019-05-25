Эксперт: Срок эксплуатации "литовок" занижен искусственно

Министерство экономики в ближайшее время намерено провести "Исследование механической прочности и устойчивости многоквартирных домов серии 464" стоимостью — 80 тысяч евро.

Одним из инициаторов такой проверки был руководитель Rīgas namu pārvaldnieks Айварс Гонтаревс.

Он говорит, что сроки эксплуатации типовых домов в государственных нормативных актах были занижены искусственно. Сейчас они составляют 60-70 лет.

"В так называемых СниПах, (Строительных нормах и правилах) - стандартах того времени, было сказано, что срок эксплуатации серийных домов 150 лет. Когда только появилось законодательство независимой Латвии, тогда в документах тоже было 125-150 лет. Но потом настало время приватизации. И вдруг срок эксплуатации домов сократился до 60-70 лет", – рассказал "Личному делу" Айварс Гонтаревс.

По его мнению, это было сделано для того, чтобы люди могли приватизировать свое жилье, поскольку номинал приватизационных сертификатов был очень небольшой.

Если бы здания имели бы больший срок эксплуатации, то стоимость приватизации квартир резко бы возросла. Но для того, чтобы сейчас снять все вопросы по дальнейшей эксплуатации типовых многоэтажек, необходимо провести их углубленное исследование, понять в каком состоянии находятся несущие конструкции и элементы креплений скрытые от глаз, уверен Гонтаревс.

"Нам надо понять в каком они состоянии. Определить точку невозврата. Если ситуацию запустить, как болезнь, то мы уже поймем, что эти дома "не вылечить". Они будут запущены. Поэтому нам надо разработать план действий и найти типовое решение проблем", – сказал "Личному делу" Айварс Гонтаревс.

Согласно данным Государственной Земельной службы в Латвии с 1960 по 1979 год было построено 10 754 панельных дома. У большей их части подходит к концу срок окончания эксплуатации.

Согласно правилам Кабинета министров номер 907 местная стройуправа может заставить владельцев панельных домов провести углублённое техническое обследование своей недвижимости, как только закончился срок эксплуатации здания. Эта дорогостоящая процедура ляжет на плечи владельцев квартир.

Однако, как выяснила программа "Личное дело", и в этом сценарии есть пробел.

Формально, домов "литовского проекта" 464 серии, как бы не существует. Их нет в правилах Кабинета министров.

Тут указан только проект 1-464 – а это, так называемая "поздняя хрущевка" к домам "литовского проекта" не имеет никакого отношения. Так что, формально, срок эксплуатации зданий "литовского проекта" не определен.