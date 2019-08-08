Чт, 8.08.2019
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира. Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены. Раиса Смирнова, редактор раздела Звезды

Учитесь, люди! Разумная обезьянка умилила Сеть своим отношением к экологии
Видео

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В Интернете набирает популярность 10-секундное видео с обезьянкой, снятое в священном индийском городе Вриндавана. Опубликованный в Twitter ролик набрал уже 584 тысячи просмотров и почти 37 тысяч "лайков".

На кадрах видно, как животное, забравшись на выступ в стене возле городского крана, пьет из него, а затем, утолив жажду, аккуратно закручивает кран.

Пользователи Сети пришли в полный восторг от поведения обезьянки, "проявляющей столь серьезную заботу об экологии и благосостоянии города".

Согласитесь, она ведет себя куда разумнее многих людей.

Смотрите видео!

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