Учитесь, люди! Разумная обезьянка умилила Сеть своим отношением к экологии
В Интернете набирает популярность 10-секундное видео с обезьянкой, снятое в священном индийском городе Вриндавана. Опубликованный в Twitter ролик набрал уже 584 тысячи просмотров и почти 37 тысяч "лайков".
На кадрах видно, как животное, забравшись на выступ в стене возле городского крана, пьет из него, а затем, утолив жажду, аккуратно закручивает кран.
Пользователи Сети пришли в полный восторг от поведения обезьянки, "проявляющей столь серьезную заботу об экологии и благосостоянии города".
Согласитесь, она ведет себя куда разумнее многих людей.
Смотрите видео!