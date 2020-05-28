Пес 3 месяца ждал своего хозяина, который умер от Covid-19. Собака отказывалась покидать больницу

В Ухани собака три месяца ждала своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Однако пес так и не смог дождаться: его 70-летний владелец скончался от коронавируса через неделю после госпитализации. Но верный друг продолжал ждать, рассказывает "Медуза".
Когда хозяина госпитализировали, пес последовал за машиной скорой помощи. Работники клиники и соседних магазинов периодически подкармливали питомца. Собаке даже дали кличку Сяо Бао - в переводе с китайского "маленькое сокровище". Иногда собаку пытались прогнать с территории больницы, поскольку от пациентов поступали жалобы, но Сяо Бао всегда возвращался.
В конце концов, медсестры связались с Ассоциацией по защите животных, ее работники и забрали Сяо Бао. Пса осмотрели ветеринары, он полностью здоров.
В настоящее время собаке во всю ищут новый дом.
Loyal #dog waits at a #Wuhan hospital for 3 months after his owner dies from covid-19— Hans Solo (@thandojo) May 26, 2020
7-yo dog Xiao Bao waited patiently for his owner at Wuhan hospital.Staff at Wuhan Taikang Hospital fed Xiao Bao
Xiao's owner died 5 days after being admitted pic.twitter.com/H31Ls2Dsrh
Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!