Пес 3 месяца ждал своего хозяина, который умер от Covid-19. Собака отказывалась покидать больницу

В Ухани собака три месяца ждала своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Однако пес так и не смог дождаться: его 70-летний владелец скончался от коронавируса через неделю после госпитализации. Но верный друг продолжал ждать, рассказывает "Медуза".