Чт, 28.05.2020
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Пес 3 месяца ждал своего хозяина, который умер от Covid-19. Собака отказывалась покидать больницу

ФОТО: https://twitter.com/thandojo

В Ухани собака три месяца ждала своего хозяина в коридоре больницы Тайкан. Однако пес так и не смог дождаться: его 70-летний владелец скончался от коронавируса через неделю после госпитализации. Но верный друг продолжал ждать, рассказывает "Медуза". 

Когда хозяина госпитализировали, пес последовал за машиной скорой помощи. Работники клиники и соседних магазинов периодически подкармливали питомца. Собаке даже дали кличку Сяо Бао - в переводе с китайского "маленькое сокровище". Иногда собаку пытались прогнать с территории больницы, поскольку от пациентов поступали жалобы, но Сяо Бао всегда возвращался.

В конце концов, медсестры связались с Ассоциацией по защите животных, ее работники и забрали Сяо Бао. Пса осмотрели ветеринары, он полностью здоров.

В настоящее время собаке во всю ищут новый дом. 

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