Главное за 17 мая ⟩ Преимущества для привитых, цена ошибки в рекламе с Горкшем и печальный прогноз от синоптиков

Как Россия могла бы побудить НАТО не помогать Балтии. В четверг, 7 мая, прошла ежегодная конференция Оперативной рабочей группы НАТО по стратегическим коммуникациям (STRATCOM) StratCom Dialogue. В этом году в рамках нее состоялась дискуссия Deterrence of the 21st century: New Challenges vs. Old Thinking, внимание в которой было уделено и вопросам возможностей удержать Запад от агрессивных действий недружественных стран. Портал TVNET рассказывает о главных мыслях дискуссии.