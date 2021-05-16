Главное за 17 мая ⟩ Преимущества для привитых, цена ошибки в рекламе с Горкшем и печальный прогноз от синоптиков

Взаимная ответственность. Один день в больнице в Вентспилсе. "Истощение наступает тогда, когда ты знаешь, что сделал все и уже не можешь ничем этому человеку помочь. Такие случаи редки, но они самые тяжелые", - спокойным голосом, без тревоги в глазах говорит врач Никита Назаренко. Он - кардиолог в Северокурземской больнице в Вентспилсе, где во время пандемии заботится и о пациентах с Covid-19. Больше о работе врача - в новом документальном короткометражном фильме "Взаимная ответственность" серии "Территория Covid-19".

15 игроков сборной Италии заболели Covid-19, но команда не планирует сниматься с ЧМ. Заражённых игроков разделили на две группы: те, кто точно не поедут в Ригу, и те, кто ещё сможет приехать при сдаче отрицательного теста. Сообщается, что во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.

В Латвии начинается вакцинация подростков в возрасте от 16 лет. Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.

Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно. Он заболел коронавирусом в декабре. Все началось с обычного насморка у его коллеги, которого позже признали коронапозитивным. А закончилась эта история тем, что Андресу Верро сделали пересадку легких. На четвертый день болезни в декабре прошлого года, в канун Рождества, Андреса отвезли в больницу. На следующей неделе его подключили к аппарату ИВЛ. Госпитализировали в Таллинн, но очнулся он много недель спустя в Клинике Тартуского университета.

На "Евровидении-2021" выявлен положительный тест на коронавирус. В субботу, 15 мая, у одного из представителей польской делегации был выявлен положительный результат на коронавирус после тестирования всех участников. Согласно протоколу конкурса песни "Евровидение" по охране труда и технике безопасности, этот человек в настоящее время находится в изоляции. В качестве меры предосторожности другие члены польской делегации также будут заново тестированы на Covid-19 и будут помещены в карантин.

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Конор Макгрегор в третий раз стал отцом. "Теперь нас пятеро в клане Макгрегоров. Родился здоровый мальчик! У малыша и его чудесной мамы всё отлично! Боже, я так благодарю тебя за всё, что ты даёшь мне и моей семье в этом мире. Мой новорождённый сын, Райан Макгрегор", - написал ирландский боец.

111-летний австралиец раскрыл секрет долголетия. Самый пожилой мужчина в Австралии считает, что прожил такую долгую жизнь из-за необычной составляющей его меню - куриных мозгов.

Саманта Тина, Филипп Киркоров, Манижа и другие звезды на открытии "Евровидения-2021". В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме произошло официальное открытие международного конкурса "Евровидение". В этом году Латвию на нем представляет певица Саманта Тина с песней The Moon Is Rising. На открытии исполнительница появилась в наряде от латвийского бренда Kasher Bloom.

Latvian Sisters больше нет: латвийские блогеры-миллионники заявили о закрытии своего проекта. Латвийские инфлюенсеры и TikTok-звезды Элина Пакалне и Лидия Нижняя сообщили, что закрывают проект Latvian Sisters. Девушки разместили одинаковые видеообращения на своих аккаунтах в соцсетях, где со слезами рассказали об этом фолловерам.

"Хорошо, когда нас просто не трогают". Наурис Мацкевич о настоящем и будущем футбола в Даугавпилсе. Гостем очередного выпуска программы "Мне только спросить" стал Наурис Мацкевич, который является генеральным директором футбольного клуба BFC Daugavpils. Поговорим о футбольных успехах и неудачах во втором по величине городе Латвии.