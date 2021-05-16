Главное за 17 мая ⟩ Преимущества для привитых, цена ошибки в рекламе с Горкшем и печальный прогноз от синоптиков
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
Не было времени или возможности почитать новости? Что же, мы собрали для вас самое главное за день. И немножко историй, чтобы отвлечься!
События дня:
Минздрав предлагает ввести преимущества для привитых от Covid-19. Возникла идея и о лотерее. Министерство здравоохранения, проанализировав риски распространения Covid-19, предлагает ввести ряд преимуществ для привитых или переболевших инфекцией, в том числе больше возможностей собираться вместе, посещать мероприятия, заниматься спортом и получать услуги. С 1 июня при условии увеличения охвата вакцинацией будет больше свободы в оказании индивидуальных услуг, например, смогут возобновить работу привитые или переболевшие Covid-19 косметологи и массажисты.
Скандальные плакаты с призывом Горкша к вакцинации: известен размер штрафа за ошибку в переводе. В апреле Министерство здравоохранения начало информационную кампанию "Два миллиона причин вакцинироваться" - известные в обществе люди называли свои причины привиться от Covid-19. Один из призывов - бывшего футболиста и экс-главы Латвийской футбольной федерации Каспара Горкша - в переводе на русский язык вызвал непонимание и вопросы. 17 мая глава Бюро вакцинации Эва Юхневича рассказала, каким штрафом наказаны создатели кампании - предприятие Nord DDB.
Нацбол Айо за призывы ликвидировать независимость Латвии приговорен к двум годам лишения свободы. Айо был признан виновным в преступлениях согласно ст. 81, 82 и 83 Уголовного закона, а именно за призыв пойти против Латвийского государства, а также за публичный призыв обжаловать государственную независимость, суверенитет и территориальное единство.
Сильные дожди и грозы: прогноз погоды на неделю. В понедельник и вторник в центральной и восточной части Латвии ожидаются продолжительные дожди, местами грозы, а самый сильный дождь на этой неделе возможен в четверг и в ночь на пятницу в восточных регионах, особенно в Латгале, прогнозируют синоптики.
Израиль нанес мощный авиаудар по городу Газа; палестинцы назвали воскресенье смертоносным днем. Военная авиация Израиля в ночь на понедельник, 17 мая, произвела массированный ракетный обстрел города Газа, сообщили израильские вооруженные силы. Палестинцы назвали воскресенье самым смертоносным днем с начала эскалации военного конфликта - погибли 42 человека.
Следствие раскрывает новые факты трагической аварии, в которой полностью сгорел автомобиль Tesla. В конце апреля мир был шокирован новостью об аварии Tesla Model S недалеко от Хьюстона, США, в которой погибли два человека. На месте происшествия полиция обнаружила, что в момент аварии за рулем никого не было.
Как Россия могла бы побудить НАТО не помогать Балтии. В четверг, 7 мая, прошла ежегодная конференция Оперативной рабочей группы НАТО по стратегическим коммуникациям (STRATCOM) StratCom Dialogue. В этом году в рамках нее состоялась дискуссия Deterrence of the 21st century: New Challenges vs. Old Thinking, внимание в которой было уделено и вопросам возможностей удержать Запад от агрессивных действий недружественных стран. Портал TVNET рассказывает о главных мыслях дискуссии.
Коронавирус:
За сутки выявлен 147 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 6,8%. Умерли 3 человека с коронавирусом в возрасте от 60 до 99 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет 428,4 случая. В настоящее время на лечении в больницах находятся 715 пациентов с Covid-19, что на 47 больше, чем вчера.
Взаимная ответственность. Один день в больнице в Вентспилсе. "Истощение наступает тогда, когда ты знаешь, что сделал все и уже не можешь ничем этому человеку помочь. Такие случаи редки, но они самые тяжелые", - спокойным голосом, без тревоги в глазах говорит врач Никита Назаренко. Он - кардиолог в Северокурземской больнице в Вентспилсе, где во время пандемии заботится и о пациентах с Covid-19. Больше о работе врача - в новом документальном короткометражном фильме "Взаимная ответственность" серии "Территория Covid-19".
15 игроков сборной Италии заболели Covid-19, но команда не планирует сниматься с ЧМ. Заражённых игроков разделили на две группы: те, кто точно не поедут в Ригу, и те, кто ещё сможет приехать при сдаче отрицательного теста. Сообщается, что во вторую группу входят следующие хоккеисты: вратарь Джейк Смит, защитники Томас Ларкин, Энрико Мильоранчи и Алекс Тривеллато, а также нападающий Маркус Гандер.
В Латвии начинается вакцинация подростков в возрасте от 16 лет. Молодые люди в возрасте от 16 лет смогут подать заявку на вакцинацию на сайте manavakcina.lv, по телефону 8989 или в пункте вакцинации.
Коронавирус забрал легкие, но житель Эстонии не сдавался, врачи и подавно. Он заболел коронавирусом в декабре. Все началось с обычного насморка у его коллеги, которого позже признали коронапозитивным. А закончилась эта история тем, что Андресу Верро сделали пересадку легких. На четвертый день болезни в декабре прошлого года, в канун Рождества, Андреса отвезли в больницу. На следующей неделе его подключили к аппарату ИВЛ. Госпитализировали в Таллинн, но очнулся он много недель спустя в Клинике Тартуского университета.
На "Евровидении-2021" выявлен положительный тест на коронавирус. В субботу, 15 мая, у одного из представителей польской делегации был выявлен положительный результат на коронавирус после тестирования всех участников. Согласно протоколу конкурса песни "Евровидение" по охране труда и технике безопасности, этот человек в настоящее время находится в изоляции. В качестве меры предосторожности другие члены польской делегации также будут заново тестированы на Covid-19 и будут помещены в карантин.
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Саманта Тина, Филипп Киркоров, Манижа и другие звезды на открытии "Евровидения-2021". В воскресенье, 16 мая, в Роттердаме произошло официальное открытие международного конкурса "Евровидение". В этом году Латвию на нем представляет певица Саманта Тина с песней The Moon Is Rising. На открытии исполнительница появилась в наряде от латвийского бренда Kasher Bloom.
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